Howard Jacobson komt in het reine met zijn Brits-Joodse jeugd in boeiende memoires ★★★★☆

Howard Jacobson Beeld Rune Hellestad / Corbis

In een tv-interview dat Adriaan van Dis in 2015 had met de Britse auteur Howard Jacobson noemde de Booker Prize-winnaar zichzelf saai. Nu is het predikaat ‘saai’ wel het laatste dat van toepassing is op de auteur van zwart-komische bestsellers als De Finklerkwestie (2010), Het uur van de dieren (2012), J (2014) en Shylock is mijn naam (2016). Jacobson staat bekend om zijn treffende weergave van werelden waarin de dilemma’s van Brits-Joodse karakters centraal staan, geformuleerd in subtiel en tegelijkertijd haarscherp proza, altijd gelardeerd met tragikomische humor.

Dat hij zich liet interviewen was sowieso een zeldzaamheid, althans zo leek het, want Jacobson vertelde in het gesprek dat hij van mening is dat een schrijver ‘geen mening’ moet hebben en zeker geen ‘politieke opvattingen’: er moet geen ‘ik’ buiten de roman bestaan.

Die opvatting lijkt haaks te staan op de publicatie van zijn memoires, die onlangs in Nederlandse vertaling verschenen: Moederskind – De beginjaren van een schrijver. Geboren in 1942 in een arbeidersmilieu in Manchester als achterkleinzoon van Joods-Litouwse en -Russische immigranten, werd Jacobson opgevoed door zijn moeder, oma en tante Joyce. ‘Ik hoorde toe aan de vrouwen’, schrijft hij. Zij brachten hem de liefde voor literatuur, poëzie en algemene culturele vorming bij. Vanaf zijn tienerjaren kregen de vrouwen tegenwicht van zijn dominante, veel praktischer ingestelde vader Max, die met lede ogen aanzag hoe zijn zoon opgroeide tot ‘een hypersensitieve, overgevoelige, zich voortdurend schamende, ondankbare en weinig mannelijke jongen. Ik.’

Een misfit

Jacobson voelt zich permanent een misfit en gaat zijn vader het liefst uit de weg. Het enige dat hem geluk schenkt is lezen. Hij weet één ding zeker: hij wil schrijver worden. Die brandende ambitie – het zal tot zijn 40ste duren eer hij debuteert met Coming From Behind – voert hem langs een eenzame studententijd in Cambridge, gevolgd door een baan als docent aan de universiteit van Sydney, waar hij vooral drinkt, feest en ‘vergeet joods te zijn’. Na de geboorte van zijn zoon Conrad en het stuklopen van zijn eerste huwelijk, woont hij afwisselend in Londen, Wolverhampton en Melbourne.

Jacobson verslijt het ene na het andere baantje om de eindjes aan elkaar te knopen: hij verkoopt handtassen, geeft Engelse les en runt met zijn tweede echtgenote Ros een restaurant in een xenofoob dorp in Cornwall. Los van de publicatie van een non-fictieboek over Shakespeare komt van schrijven niets. Jaar in jaar uit wordt Jacobson getergd door onvervulde ambities en gefnuikte verwachtingen.

Wanneer hij rond zijn 40ste eindelijk die langverwachte roman af heeft en het 190 pagina’s tellende manuscript aan Ros laat lezen, gebeurt er iets wonderlijks. Ze neemt het zwijgend tot zich en zegt: ‘Hier begint het’, terwijl ze naar pagina 189 wijst. ‘Maar dat is de voorlaatste pagina’, antwoordt hij. ‘Daar begint het niet, daar eindigt het. Waarom daar?’

Wanneer hij er langer over nadenkt, ontdekt hij dat het punt dat Ros aanstipte inderdaad het moment was dat de roman zijn ziel vond. ‘Tot mijn verbazing, consternatie en (durf ik nu te erkennen) teleurstelling, ontdekte ik dat mijn held joods was. En louter en alleen omdat het een joodse roman was, was ik hem aan het schrijven. Geen jood, geen roman.’ De ontdekking was een doorbraak en een openbaring ineen, want zijn vader had hem altijd geadviseerd níét te praten over Joods-zijn. ‘Hou je shtum. Zolang je je mond houdt, weet niemand dat we er zijn.’

Schrijven over het bekende

Tot dat moment was Jacobsons motto dat hij overal over moest kunnen schrijven, behalve over zijn eigen wereld. Jarenlang had hij zijn lievelingsauteurs Jane Austen en Henry James proberen te kopiëren. Pas na de opmerking van Ros begrijpt hij dat het niet werkt. Hij moet schrijven over wat hij kent. Met de woorden die hij van zijn ouders heeft geleerd, zoals de ‘markttaal’ van zijn vader met zijn zelfverzonnen Jiddische woorden of de eigenzinnige manier van praten van zijn moeder. Om schrijver te worden moest Howard Jacobson zijn eigenaardige, eenzame en vooral Joodse jeugd omarmen.

Zoals al het werk van Jacobson kenmerkt ook Moederskind zich door ‘Joodse’, zwarte humor: Moederskind laat je lachen en huilen tegelijk. Ook typisch jacobsoniaans is het om bepaalde zaken enigszins in de lucht te laten hangen. Dat wekt in dit boek een zekere ergernis op; de lezer blijft met een aantal vragen zitten. Over de volstrekt afwezige relatie met zijn zoon Conrad bijvoorbeeld, die hij eigenlijk nooit meer heeft gezien sinds hij zijn gezin verliet en naar Australië vluchtte, rept hij met geen woord. Het is alsof Jacobson een rookgordijn van bitterzoet jeugdsentiment, (ongelukkige) liefdes en geestige anekdotes optrekt en tegen de lezer zegt: dit was mijn leven en jullie krijgen slechts een deel van de mens Jacobson te zien, namelijk het schrijversdeel. Gelukkig is dat aantrekkelijk genoeg.

Howard Jacobson: Moederskind – De beginjaren van een schrijver. Uit het Engels vertaald door Henny Corver. Prometheus; 304 pagina’s; € 25,00.