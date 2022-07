How to West End: zo geniet je van het beste theater in Londen

Beeld Isa Grutter

In Londen doen ze hun best om de theaterbezoeker ‘onder te dompelen’ in een bijzondere ervaring; immersive theatre is hier momenteel een veelgehoorde term. Om die reden is voor de nieuwe versie van musicalklassieker Cabaret de hoofdingang van het Playhouse Theatre afgesloten en zijn de ruiten geblindeerd met zwarte platen. Het publiek wordt naar de achteringang geleid, waar je door het donkere gangenstelsel onder het theater door moet lopen en in een krappe, smoezelige bar belandt, in de stijl van Berlijn in de vroege jaren dertig van de vorige eeuw. Je krijgt een shotje schnapps aangeboden en de camera op je telefoon wordt afgeplakt met een sticker. Via de bar betreed je de compleet verbouwde theaterzaal, waar verleidelijke dansers en muzikanten al voor aanvang van de show ronddwalen. Dan worden de lichten gedimd en opent de excentrieke Emcee (gespeeld door acteur Fra Fee), de voorstelling met het beroemde openingsnummer: ‘Willkommen, bienvenue, welcome. Im cabaret, au cabaret, to cabaret.’

Cabaret (at the Kit Kat Club) is een van de grote theaterhits in Londen dit jaar. Het West End, de buurt waar dagelijks musicals en toneelstukken op het hoogste niveau worden opgevoerd, is weer volledig open na twee jaar kommer en kwel. ‘Het theater in Londen is met een knal teruggekomen’, zegt Arifa Akbar, de theaterrecensent van de Britse krant The Guardian. ‘We zijn eindelijk weer terug naar normaal. Ik zit weer in volle zalen, vooral op het West End. Daar worden veel bekende titels met een hoge feelgoodfactor geprogrammeerd, om het publiek terug te lokken en de financiële tekorten die door de pandemie zijn ontstaan op te vullen. Er zijn veel revivals te zien van geliefde musicals als My Fair Lady, Oklahoma en Beauty and the Beast. Ook zie ik veel voorstellingen die draaien op beroemdheden in de hoofdrol. Momenteel is Amy Adams te zien in het toneelstuk The Glass Menagerie, en de revival van Cabaret werd in het begin gespeeld door filmsterren Eddie Redmayne en Jessie Buckley.’

Welke musea in onze buurlanden moet je een keer gezien hebben? V tipt acht persoonlijke favorieten, die je ook prima met de trein kan bezoeken tijdens de zomervakantie.

‘Weer zoals in 2019'

Het beeld van ‘terug naar normaal’ wordt onderschreven door Andrzej Lukowski, de theaterrecensent van magazine Time Out London. ‘Vanuit mijn perspectief als bezoeker voelt het weer zoals het was in 2019. Alle theaters zijn gevuld met shows en als de ene show moet sluiten, komt er een andere voor in de plaats. Rond februari en maart, toen we de omikrongolf net achter de rug hadden, is er een psychologisch kantelpunt geweest in het gedrag hier. Toen zijn de laatste coronamaatregelen afgeschaft en zijn mensen grotendeels gestopt met het dragen van mondkapjes. Je hoeft ook geen vaccinatiebewijs meer te laten zien bij de theaters. Achter de schermen gaat het er wel nog anders aan toe: shows worden soms op het laatste moment afgelast als bij de cast corona uitbreekt. En of de producenten er financieel gezond voor staan is moeilijk te zeggen, want in Londen worden – in tegenstelling tot de theaters op Broadway in New York – nooit omzetcijfers naar buiten gebracht.’

Het West End is de verzamelnaam voor 38 grote theaters die zijn verspreid over de straten rondom de toeristische kruispunten van Trafalgar Square en Leicester Square. Het oudste theater, Theatre Royal Drury Lane vlakbij Covent Garden, opende in 1663 zijn deuren. Het West End staat garant voor de populairste titels uit het theater. Volgens de jaarcijfers van de organisatie Society of London Theatre vormde 2018 een hoogtepunt in de geschiedenis van het West End. In dat jaar kwam er een recordaantal van 15,5 miljoen bezoekers en werd er 765 miljoen pond (900 miljoen euro) aan box office-inkomsten verdiend. Op 16 maart 2020 moesten de theaters door het coronavirus noodgedwongen hun deuren sluiten, om vanaf de heropening in mei 2021 stukje bij beetje weer op te krabbelen. Het was de grootste crisis voor het Britse theater sinds de pestepidemie in 1665, toen de toneelhuizen ook lange tijd dicht waren.

Hoe scoor je goedkope kaarten? Er zijn diverse manieren om op voordelige manieren aan kaarten voor shows te komen. De site tkts.co.uk biedt op de dag zelf lastminutetickets aan met flinke kortingen, waardoor je vaak voor minder dan 50 pond eerste rang kunt zitten. De kaarten koop je online of in het TKTS-kantoor op Leicester Square. Ook handig is de app TodayTix, waarop je ver van tevoren al kaarten met kortingen kunt kopen. Op de dag zelf worden er vaak rush tickets aangeboden, voor 25 of zelfs 15 pond per ticket. Voor die tickets moet je ’s ochtends wel snel handelen.

Inmiddels draaien de theaters en het toerisme weer op volle toeren. Tijdens een week vol theaterbezoek in juli treffen we goed gevulde theaters met publiek dat niet meer met corona bezig lijkt te zijn. Op een zomerse donderdagavond bij Cabaret (at the Kit Kat Club) is het door de intieme opzet vrijwel onmogelijk om niet met je medebezoekers in nauw contact te komen. Maar niemand lijkt dat een probleem te vinden, de sfeer is uitgelaten. Het Playhouse Theatre, fraai gelegen aan de oever van de Thames, is verbouwd tot een Berlijnse nachtclub. In het midden van de zaal is een rond podium met een draaischijf gebouwd. Het publiek is eromheen geplaatst: er zijn tafeltjes waar een select gezelschap hapjes en drankjes krijgt geserveerd, daar achter zit de rest van het publiek op tribunes aan twee zijden van het podium.

Berlijn van de jaren dertig

In het verhaal, dat is gebaseerd op de roman Goodbye Berlin van Christopher Isherwood, volgen we de Amerikaanse schrijver Clifford Bradshaw, die aan het einde van de Roaring Twenties in Berlijn arriveert en zijn intrek neemt in het pension van Fräulein Schneider. Terwijl het decadente nachtleven van de stad floreert, is op de achtergrond Hitlers NSDAP in opkomst. De bewoners van het pension, naast Clifford ook nachtclubzangeres Sally Bowles, gaan daar op verschillende manieren mee om; de een ziet het onheil naderen en maakt plannen om Duitsland te verlaten, de ander steekt juist zijn kop in het zand. Het symbool voor de overgang van lichte naar donkere tijden en het kwijtraken van vrijheid in Berlijn is het personage van de Emcee (de ‘master of ceremonies). Deze steeds transformerende showman raakt geleidelijk zijn flamboyante en vrijzinnige trekken kwijt en wordt ingekapseld door het oprukkend nazisme.

De nieuwe productie opende in december 2021 en werd lovend ontvangen. In april won de show zeven Olivier Awards, de belangrijkste Britse theaterprijs, waaronder de prijs voor ‘beste revival van een musical’. Ook theatercriticus Andrzej Lukowski is zeer te spreken over Cabaret: ‘Het is gemaakt door een aantal interessante mensen uit de toneelhoek, onder wie regisseur Rebecca Frecknall. Dit creatieve team heeft een avant-gardistische blik op de musical losgelaten. Ze hebben het verhaal serieus benaderd, alsof het om een nieuwe productie van Hamlet ging. Cabaret is een donker verhaal, over het ineenstorten van de Weimar Republiek en de opkomst van het fascisme. In deze productie zijn de meer comfortabele musicalelementen – denk aan de vrolijke, glamoureuze manier waarop Liza Minnelli het lied Life is a cabaret zingt in de filmversie – juist weggehaald. Het zijn nu dramatische performances met af en toe een lied tussendoor. Hierdoor is het geen makkelijke voorstelling, maar wel eentje die op emotioneel vlak meer oplevert.’

Lukowski is tevreden over de kwaliteit van het aanbod op het West End. De sluiting van een jaar is daarbij niet per se nadelig geweest. ‘Er had zich een lange wachtrij van shows gevormd die nog moesten uitkomen, waardoor we vorig jaar een enorme injectie van prestigieuze shows hebben gekregen. In een paar maanden verschenen veel nieuwe musicals, zoals Cinderella van componist Andrew Lloyd Webber, de musicalversie van Back to the Future, of Get Up, Stand Up!, over het leven van zanger Bob Marley. Voor de komende tijd is het de vraag of de productieketen toch ergens in de knel is geraakt. Vooral als we kijken naar de shows die vanuit New York hierheen komen. De verdeling is vaak dat de Britten beter zijn in toneelstukken, en de Amerikanen in musicals. Dus wat musicals betreft, is het de vraag wat er de komende tijd de overstap vanaf Broadway gaat maken.’

Waar moet ik gaan zitten? De historische, of zeg gerust oude, theaters van het West End zijn door de eeuwen heen veelvuldig gerenoveerd. Toch zijn de faciliteiten vaak nog ouderwets, denk aan krappe beenruimte en minuscule toiletblokken. Wie zijn bezoek écht grondig wil voorbereiden, doet er verstandig aan om seatplan.com te raadplegen. Op deze site is van elk theater een zaalplan te vinden, en hebben bezoekers per stoel recensies achtergelaten van het zicht, de beenruimte en het zitcomfort. Over stoel E16 op het eerste balkon bij musical Hamilton schrijft bezoeker Vicky: ‘Fantastisch zicht, geen obstructies. Ik zou hier zo weer gaan zitten.’

Hoewel het er deze zomer goed voorstaat, hebben de kenners ook zorgen. Zoals over excessen in de ticketprijzen voor de populairste shows. Arifa Akbar: ‘Er is controverse geweest rond het toneelstuk Cock, met Jonathan Bailey uit de Netflix-serie Bridgerton in de hoofdrol. Daarvoor kostten de duurste kaarten op een zeker moment 400 pond per stuk. Dat heeft mij wel geschokt. Ook voor Cabaret waren de duurste kaarten op een zeker moment boven de 300 pond.’ Lukowski sluit zich daarbij aan. ‘Ook al waren die dure kaarten voor Cabaret wel inclusief een maaltijd, het waren recordprijzen voor tickets hier. Maar dit zijn wel uitzonderingen. Sinds corona zijn juist ook veel shows betaalbaarder geworden. Zoals de musical Hamilton en het toneelstuk in twee delen Harry Potter and the Cursed Child. Voor de pandemie was het lastig om goede kaarten voor die shows te krijgen, dat is nu een stuk eenvoudiger. Dus wellicht is de markt in dat opzicht wat zachter geworden.’

Ook houden Akbar en Lukowski rekening met een nieuwe besmettingsgolf in het najaar. Maar voorlopig voelen zij zich op hun gemak in de theaters en zijn ze minimaal drie keer per week bij voorstellingen te vinden. Arifa Akbar: ‘Ik voel me veilig en draag zelf geen mondkapje meer. Veel theaters hebben hun ventilatie verbeterd, ik heb mijn vaccinaties gehad, dat geeft mij een goed gevoel. Los daarvan snakte ik er, en met mij vele anderen, gewoon naar om naar de normaliteit terug te keren.’