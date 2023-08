‘How to Blow Up a Pipeline’ is een heistfilm-achtige, uitstekend geacteerde en zenuwslopende ecothriller ★★★☆☆

Van Texas tot Alaska, overal situeert regisseur Daniel Goldhaber het verhaal in een apocalyptisch landschap van opslagtanks, jaknikkers en schoorstenen.

‘Als het Amerikaanse imperium ons ‘terroristen’ noemt, dan doen we iets goed,’ zegt milieuactivist Michael in How to Blow Up a Pipeline, in de aanloop naar het door de titel aangekondigde sabotageplan. Terrorist of niet, de film beschouwt zijn personages duidelijk als helden die doen wat ze moeten doen. Mensen aan wie je als toeschouwer een voorbeeld kunt nemen.

Shawn (Marcus Scribner) gelooft niet langer in de geëngageerde documentaires die hij maakt: het is de hoogste tijd voor actie. Dat is ook de opvatting van Xochitl (Ariela Barer, tevens co-scenarist en producer van de film), wier moeder overleed tijdens een extreme hittegolf. De jonge inheemse Amerikaan Michael (Forrest Goodluck) – de autodidactische bommenbouwer van het team – ziet hoe zijn reservaat wordt ontmanteld door olieraffinaderijen. Diezelfde vervuilende industrie heeft Theo (Sasha Lane) leukemie bezorgd. Van Texas tot Alaska, overal situeert regisseur Daniel Goldhaber deze persoonlijke geschiedenissen in een apocalyptisch landschap van opslagtanks, jaknikkers en fabrieksschoorstenen.

Over de auteur

Kevin Toma schrijft over film in alle soorten en maten, met een speciaal oog voor filmmuziek en een passie voor horror.

How to Blow Up a Pipeline is een fictief antwoord op Andreas Malms gelijknamige manifest (2021), dat oproept tot grootscheepse sabotage van de fossiele industrie. Xochitl is de aanvoerder van een uiterst zorgvuldig opererend gelegenheidsgroepje, dat zich in een bouwval in Texaans niemandsland verschanst om een nabijgelegen pijpleiding te vernietigen. De plot switcht steeds tussen deze missie en de persoonlijke achtergrondverhalen: een vertelstructuur die Goldhaber en zijn medeschrijvers expliciet afkeken van Quentin Tarantino’s Reservoir Dogs (1992), net als de mogelijkheid dat zich in de gelederen een mol bevindt.

Het resultaat is een heistfilm-achtige, uitstekend geacteerde en zenuwslopende ecothriller, die het je nagenoeg onmogelijk maakt om niet mee te leven met Xochitl en co. Van het no-nonsense camerawerk en de nadrukkelijk aanwezige soundtrack tot de vlijmscherpe montage, alles zorgt ervoor dat je er met je neus bovenop zit wanneer het aftellen is begonnen.

Voor morele nuancen blijft er intussen nauwelijks ruimte over. Vergelijk de film met Kelly Reichardts Night Moves (2013), waarin drie ecoterroristen een dam opblazen en vervolgens horen dat er een kampeerder bij omkwam, en je merkt goed hoe pamflettistisch How to Blow Up a Pipeline blijft. De twijfels die de personages soms uiten – als ze met hun sabotage de olieprijs opdrijven, zijn dan niet vooral de armen de dupe? – worden rücksichtlos weggedrukt door de actie. Dat is dan toch een onaangename bijsmaak, in een film die juist over bewustwording en de verdragende consequenties van menselijk handelen gaat.