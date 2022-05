Housewitz maakt pijnlijk duidelijk hoe oorlogstrauma’s een leven beheersen ★★★★★

Housewitz

Aan het einde van haar leven verliet Lous Hoogendijk-De Jong (1926-2020) alleen dromend haar huis en elke droom liep hetzelfde af. Of het nu een prettig avontuur was of een nachtmerrie, Lous kon de weg huiswaarts niet terugvinden.

Minstens dertig jaar lang kwam Hoogendijk-De Jong niet meer buiten, als gevolg van een onoverkomelijke straatvrees. ‘Een fobie, daar begrijp je meestal niets van’, zegt ze in Housewitz, de fraaie, aangrijpende documentaire die dochter Oeke Hoogendijk over haar maakte. Toch weet de film precies dat te bewerkstelligen: zo niet begrip, dan tenminste empathie met deze vrouw en haar in een hoek gedreven bestaan.

De Joodse Lous werd tijdens de Tweede Wereldoorlog naar Westerbork en Theresienstadt afgevoerd. Haar vader en broer stierven in Auschwitz. Housewitz maakt pijnlijk duidelijk hoe die oorlogstrauma’s elke minuut van Hoogendijk-De Jongs leven bepaalden, tot in de meest terloopse details. Herhaaldelijk zie je haar naar Die schönsten Bahnstrecken kijken: de nachtelijke televisie-uitzendingen van treinritten boden haar de kans om de wereld te bereizen zoals ze dat vroeger zelf deed, kun je dan denken, maar het houdt ook een bizar verband met haar eigen deportatie.

Het in vijftien jaar tijd gemaakte Housewitz is alweer de derde documentaire die dit jaar van Oeke Hoogendijk in de filmtheaters draait (na Licht en De schatten van de Krim) en is zeker de meest persoonlijke. Soms duikt ze zelf op in de film, als ze boodschappen aflevert, met Lous aan de keukentafel zit of samen met haar broers orde probeert te brengen in het door rommel overwoekerde huis. En dan zijn er nog de telefoongesprekken tussen moeder en dochter: intieme, vaak ontluisterende conversaties die klinken terwijl de camera op de stoep voor het huis draalt. Alsof soms afstand nodig is om werkelijk tot dit kluizenaarsbestaan door te dringen.

Housewitz houdt zich verder vrijwel volledig op in de woning, zich fysiek schikkend naar Lous’ isolement. Aanvankelijk werden de opnamen gemaakt door cameramensen als Sander Snoep, maar Lous verdroeg de aanwezigheid van die vreemden gaandeweg steeds slechter. Hoogendijk ging zelf maar draaien, terwijl Lous halverwege de film met een briljant alternatief komt: als haar dochter haar zo nodig ‘als zichzelf’ wil tonen, waarom installeert ze dan niet enkele webcams? ‘Het is een beetje een natuurfilm geworden zo: je weet niet wat er gaat gebeuren’, zei Hoogendijk (Het nieuwe Rijksmuseum, Mijn Rembrandt) vorig jaar in een interview met de Volkskrant.

Een natuurfilm inderdaad, maar ook de schrijnende blik op een mens in haar zelfgebouwde kooi. Lous slaapt gekleed en met het licht aan. Constant, dag en nacht, kwetteren meerdere televisies, waar Lous over praat alsof ze onvoorwaardelijke vrienden zijn.

Wat de film onvergetelijk maakt, is dat hij in weerwil van alle tragiek óók het portret van een onverwoestbaar charismatische vrouw is geworden. Niemand zou mooier dan Lous uit kunnen leggen wat Tiësto’s muziek te maken heeft met het ontstaan van de wereld. En zie haar in haar tuin zitten achter de naaimachine: een vrouw verslagen door het leven, maar nog altijd verliefd op de zon.