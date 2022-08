House of the Dragon slaagt er nog niet helemaal in uit de schaduw van Game of Thrones te stappen ★★★☆☆

Matt Smith als prins Daemon Targaryen in House of the Dragon. Beeld AP

Fans van de populairste televisieserie van het afgelopen decennium (acht seizoenen Game of Thrones, 2011-19) kunnen gerust zijn. House of the Dragon, de langverwachte opvolger in de vorm van een prequel over huis Targaryen, een kleine tweehonderd jaar voor de gebeurtenissen in de oerserie, speelt de bingokaart heel snel vol. Draken! Vuur! De IJzeren Troon! Incest! Moord en verraad in alle varianten! Check en dubbelcheck, inclusief de kwaliteitscontrole van HBO. En toch zit House of the Dragon, waarvan critici zes van de tien afleveringen te zien hebben gekregen, niet meteen als gegoten. Game of Thrones (GoT), dat het in het slotseizoen niet voor elkaar kreeg alle verhaallijnen bij elkaar te brengen, was op zijn best (zoals in seizoen 6) een spectaculair opwindende serie. House of the Dragon slaagt er nog niet helemaal in om uit de schaduw te stappen.

GoT was gebaseerd op de fantasyboekenreeks A Song of Fire and Ice van George R.R.Martin, waarin het wachten nog altijd op de twee laatste delen is. Er was wellicht een centrale queeste (wie heeft er recht op de troon van Westeros en zijn zeven koninkrijken?) maar het avontuur speelde zich in alle hoeken van een fantastische imaginaire wereld af, met personages die er in enkele gevallen seizoenen over deden voordat ze elkaar tegenkwamen.

House of the Dragon heeft een andere opzet. Het is gebaseerd op de in 2018 verschenen roman Fire & Blood, waarin de familiegeschiedenis van een van de populairste personages uit GoT wordt beschreven, Daenerys Targaryen (Emilia Clarke). Zij maakt in GoT aanspraak op de troon die ooit door haar familie werd bezet, en wist in acht seizoenen als een soort Jeanne d’Arc hele legers (en een stel draken) rond zich te verzamelen.

Tweehonderd jaar daarvoor bezet koning Viserys Targaryen (de uitstekende Paddy Considine) de troon, een regime waarvan we weten dat het ooit vervangen gaat worden door de Lannisters. De Targaryens hebben een aantal draken achter de hand en zijn daarmee de bovenliggende partij op Westeros. Behalve natuurlijk als het verzet uit de familiekring zelf komt. House of the Dragon is meer een familiekroniek en mist daardoor, vooralsnog, de epische kwaliteiten van zijn voorganger: net iets te veel gewichtige gesprekken in door kaarslicht verlichte ruimtes, alsof je naar de kamerspel-versie van Westeros zit te kijken.

Dat die IJzeren Troon het slechtste in de mens bovenhaalt geldt ook in dit tijdvak, en de fatsoenlijke Viserys zit opgescheept met zijn nietsontziende jongere broer Daemon (Matt Smith, die als prins Philip in The Crown ook al naar een troon zit te smachten). Smith is alleen al een reden om naar House of the Dragon te kijken.

Game of Thrones ontwikkelde zich steeds meer als een serie waarin de vrouwelijke rollen de overhand kregen. House of the Dragon sluit zich hierbij aan, met grote rollen voor de vrouwen in de familie, die het spel om de troonopvolging van de fragiele koning Viserys steeds complexer maken door troonopvolgers te baren, al dan niet in eerste lijn, al dan niet als bastaard.

Centraal staat Rhaenyra Targaryen, de dochter van de koning, die als opstandige tiener wordt gespeeld door Milly Alcock, totdat de rol, in aflevering zes, wordt overgenomen door Emma D’Arcy. Haar is beloofd dat ze de eerste koningin van Westeros zal worden, maar daarmee komt ze in het vizier van andere fracties binnen de familie die ook aanspraak op de macht maken. We halen een uitspraak van een van de hoofdpersonen van GoT nog maar eens aan: ‘Als je denkt dat dit goed gaat aflopen, dan heb je niet goed opgelet.’