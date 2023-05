House of Bondage: foto’s van de apartheid vanuit een zwart perspectief

Zuid-Afrika, jaren zestig. Een foto uit de expositie ‘House of Bondage’ van Ernest Cole. Beeld Ernest Cole / Magnum Photos

Nog een paar weken zijn de indrukwekkende foto’s van de Zuid-Afrikaanse fotograaf Ernest Cole (1940-1990) te zien in het Amsterdamse fotomuseum Foam. Cole maakte het klassieke fotoboek House of Bondage, een portret van het Zuid-Afrika onder het apartheidsregime vanuit een zwart perspectief. Hiervoor fotografeerde hij straatjongens in Johannesburg, die ‘stadswezen’ werden genoemd. De foto’s van Cole zijn meer dan vijftig jaar oud, maar nog altijd hebben ze niets aan hun vermogen te choqueren ingeboet.