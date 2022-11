Hou toch op met die airfryer, zelf frituren is veel lekkerder

'Over Frituren' van Meneer Wateetons Beeld René Mesman

Juist nu een groot deel van snackend Nederland de frituurpan bij het vuilnis heeft gezet, komt kookboekenschrijver Meneer Wateetons (48) met een boek getiteld Over frituren – Waarom frituren de beste kooktechniek op aarde is. Alsof dat geen statement op zichzelf is, heeft hij een sticker op het boek laten plakken: F*ck the airfryer.

Het zal hem worst wezen dat hij met zijn gesticker misschien wel een miljoen Nederlanders op hun ziel trapt. Want zoveel luchtbakmachines heeft alleen al marktleider Philips de afgelopen tien jaar verkocht in eigen land. De airfryer is mateloos populair en lijkt niet het lot te delen van de slowjuicer, de broodbak- en de pastamachine, de chocoladefontein en de pizzarette: aangeschaft als het zoveelste hippe keukengadget en, toen de gein eraf was, een blijvende sta-in-de-weg in de keukenkast.

‘Maar het is eigenlijk volksverlakkerij, die airfryer’, zegt Meneer, terwijl hij aardappels in flinterdunne schijfjes schaaft in zijn kleine keukentje. ‘Een airfryer is gewoon een oventje dat heel hard blaast. Een supermarktkrokettenopwarmer. De kracht van frituren heeft-ie niet. De hitteoverdracht in olie is bijvoorbeeld stukken hoger waardoor alles lekker krokant wordt en sneller klaar is.’ En als Meneer Wateetons dat zegt, dan heeft Meneer Wateetons – ‘ik ben een technieknerd’ – dat tot op de bodem uitgezocht.

Dat deed hij al met een scala andere keukentechnieken waarover hij een kleine bibliotheek bij elkaar schreef. Het begon in 2010 met zijn Handboek voor de Vinex-jager, een instructieboek over het vangen en bereiden van wild uit eigen tuin en sloot (‘en uit de kinderboerderij’). Uit die tijd ook stamt zijn pseudoniem; de licht subversieve activiteiten beschreven in het boek lieten zich niet verenigen met zijn toenmalige baan.

Inmiddels is hij al jaren fulltime op ontdekkingsreis in eigen keuken en schreef hij met bijna wetenschappelijke bezieling boeken over onder meer fermenteren, charcuterie, worsten, drank, en over het roken van etenswaren. Het zijn degelijke werkboeken waarmee thuiskoks en culinaire knutselaars aan de slag kunnen in hun keuken of het tuinschuurtje, al worden ze ook aangeprezen op fora voor preppers die zich voorbereiden op de dag dat er nergens meer worst te koop is.

Beeld René Mesman

Ook de techniek van het frituren heeft Meneer grondig bestudeerd. Hij weidt in het boek smakelijk uit over onder meer de vele frituurvetten, industriepatat, over frituurmateriaal en -technieken, over paneermeel, deeg en beslag, over perfecte bruining en superieure korstvorming – over het geluk van de borrelplank. Zijn recepten variëren van lekkerbekjes en frikandellen tot tempura, gefrituurde Bounty’s en dakgangjeong: zoete, gefrituurde kip uit Korea.

Friet (zuiden van het land) ofwel patat (rest van Nederland) heeft een eigen hoofdstuk. Naast de hogere patatkunde à la de Britse topkop Heston Blumenthal en de lagere à la Colonel Sanders, de oprichter van Kentucky Fried Chicken, behandelt hij allerlei soorten patat, zoals die van zoete aardappel en een gefermenteerde variant. Om te laten proeven hoe superieur de techniek van het frituren is, maakt hij voor ons zijn versie van een snack die hij 1000-laagjespatat heeft genoemd.

‘Ik heb deze techniek een keer op TikTok gezien en ben ermee gaan experimenteren’, zegt hij nadat hij een kilo aardappelen heeft geschaafd met een mandoline. ‘Hartstikke lekker. Met een airfryer lukt dit niet, want dan wordt het niet mooi bruin en niet zo krokant.’

Die airfryer, nog even dan: ‘Het is een leuk mini-oventje waarin je snacks kunt opwarmen, maar de kleuring en de korstvorming krijgen ze doordat ze zijn voorbehandeld in de fabriek. Er zit bijvoorbeeld al vet in, en vaak veel zout, dus je kunt niet zeggen dat producten uit de airfryer zo gezond zijn. Zelfgemaakte kroketten, kibbeling, oliebollen of tempura zijn gedoemd te mislukken in dat ding.’

Geen grammetje is hij aangekomen in het jaar dat hij zijn frituurboek schreef. ‘Er is niets mis met eten uit de frituur zo lang je het met mate doet en je op de juiste manier frituurt.’ De meest gemaakte fout: ‘Het vet niet vaak genoeg vervangen. De meeste soorten olie moet je na vijf tot acht keer vervangen. Het mag niet gaan walmen, stroperig worden of vreemd gaan ruiken.’

Voor zijn laagjespatat gebruikt hij dezelfde aardappelen als voor ‘gewone’ patat, bijvoorbeeld agria's. ‘Koop frietaardappelen bij de groenteboer of in de supermarkt. Die zijn kruimig en laag in suikers waardoor ze niet te snel donker kleuren’, zegt Meneer en hij husselt zijn aardappelflinters door twee losgeklopte eieren met twee teentjes geperste knoflook, een eetlepel Parmezaanse kaas, peper en zout. ‘Zorg dat alle schijfjes los van elkaar komen en bedekt zijn.’

Dan volgt een geduldig werkje. Hij bekleedt een cakeblik met bakpapier en begint de aardappelplakken er zorgvuldig in te leggen, bijna schijfje voor schijfje. Het blik gaat ruim anderhalf uur de oven in op 150 graden om voor te garen. Intussen geeft Meneer een korte uitleg over bakvetten.

Beeld René Mesman

Frituurveteranen zijn verdeeld in de vloeibaarvetfans en de hardvetfans, aanhangers van ossenwit (rundervet) of olie. ‘Ossenwit is stabieler, geeft extra smaak en gaat langer mee, maar bevat veel verzadigd vet. Arachide-olie is een goede allrounder en is behoorlijk stabiel. Zonnebloem is ook prima maar kwetsbaar: die oxideert snel en gaat dan in kwaliteit achteruit zodat je hem na een keer of vijf al moet vervangen.’

Als de laagjescake uit de oven komt, moet hij afkoelen. Daarna gaat hij met een gewicht erop een nacht in de koelkast om steviger te worden en lichtjes uit te drogen – ‘droogte is de vriend van de frituur’. Als gewicht gebruikt Meneer een tweede bakblik, zelfde maat, gevuld met water. Omdat hij het héle proces van zijn 1000-laagjesfriet wil laten zien, heeft hij gisteravond een portie voorbereid en in de koelkast gezet. Meneer haalt de inhoud er nu voorzichtig uit: het is een mooi, stevig aardappelcakeje geworden – hij snijdt er dikke balkjes van voor de frituur.

Na twee jaar frituren voor het boek zou het niet vreemd zijn als het vet van de lampen droop in huize Wateetons, maar Meneer doet het onder een luifel op zijn terras (en heeft desondanks de buren te vriend weten te houden). Omdat de aardappelcake al is voorgegaard in de oven, vervalt de regel voor gouden patatten van tweemaal frituren, ‘hoewel een keer extra altijd crunchverhogend werkt’.

Vijf minuten in vet van 175 graden is genoeg voor het golden wonder: prachtige diepgele frieten, lichtbruin gerand, en crispy lamelletjes die pas in je mond uit elkaar vallen – fijn mondgevoel – waarna de zachte en aardappelige binnenkant aan bod komt. Niets meer aan doen. ‘Nou ja’, zegt Meneer, ‘een beetje zelfgemaakte mayonaise erbij misschien.’

Gebakken in lucht Als steeds meer mensen thuis eten uit de airfryer, dan willen ze dat ook wel in een snackbar, dacht Jules Paquay uit Eindhoven, en hij ging op zoek naar mega-airfryers. Die bestonden nog niet. Paquay vond een fabrikant die voor hem een professionele airfryer ontwikkelde. In zijn in januari geopende snackbar-restaurant Frietaire (van friet en air) staan vier grote aluminium apparaten in plaats van een frituurunit met bakken gloeiendhete olie en aftik-mandjes. De Frietaire is de eerste airfryersnackbar in Nederland ‘en misschien wel ter wereld’. De airfryers XL ‘zijn voorgeprogrammeerd zoals een wasmachine’, zegt Paquay. De korf in de machine draait rond tijdens het bakken. Binnenin circuleert hete lucht onder hoge druk. Een ladinkje van 2,5 kilo patatten doet er 5 minuten over in een oven van 195 graden. Paquay en zijn personeel hoeven alleen het tiptoetsenpaneel te bedienen, de fryer geeft aan wanneer de snack klaar is. De airfryerfriet verliest ongeveer 15 procent van zijn gewicht tijdens het bakken door het verdampen van het water, zegt Paquay, tegenover 10 procent tijdens het traditionele proces. Behalve patat serveert hij snacks als frikandellen, viandellen, kipcorns (ook een vegaversie) en kroketten uit de hete lucht. Hij krijgt de patatten voorgebakken aangeleverd ‘met een coating van olie om ze toch krokant te krijgen.’ Voordelen van airfryen: geen luchtjes, lager energieverbruik en geen ‘kwaliteitsverstorende ingrepen’, zegt Paquay, omdat het systeem gesloten is. Is het gezonde patatje dan eindelijk een feit? ‘Een kroket uit een airfryer is nog steeds geen gezond product’, zegt het Voedingscentrum. ‘Maar de airfryer kan wel een gezonder alternatief zijn voor frituren omdat het bij juiste bereiding minder vet bevat.’ Dus minder calorieën. Maar let op: behalve een coating van vet wordt ter verhoging van de bruining en de crispfactor aan airfryer-producten soms een laagje suiker toegevoegd. De vraag is dus wat je erin stopt.