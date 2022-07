Horizon is theater over klimaatverandering, maar geen somber doemverhaal ★★★★☆

Horizon van Opening Statement op Over het IJ Beeld Moon Saris

Het is een van de interessantste theaterexperimenten dit jaar op het Over het IJ Festival in Amsterdam. Het heet Horizon en is van Opening Statement, het aanstormende theatercollectief van Joeri Heegstra, Samir Veen en Claire Bender. In hun werk onderzoeken ze de toekomst, met nadruk op de uitdagingen die klimaatverandering ons zal brengen en hoe we daar als individu op kunnen reageren.

Het mooie is, dat levert geen somber doemtheater op, maar een hoopvolle keur aan mogelijkheden. Horizon, geregisseerd door Heegstra, is een voorstelling die zo opgewekt wordt als je hem zelf maakt. Als kijker verzin je namelijk zelf je verhaal.

Om de beurt melden toeschouwers zich bij het vertrekpunt, de pontaanlanding bij de NDSM-werf in Amsterdam-Noord. Daar stap je op de pont over het IJ naar het Centraal Station. Bovenin, waar reizigers niet mogen komen, krijg je een een-op-eenperformance. Je ontmoet een jongere van een jaar of 15. Die nodigt je uit om voor hem of haar een toekomst voor te stellen. Het bombardement aan vragen is aanvankelijk overdonderend. Stel, het is 2052, waar woon ik? Met wie woon ik daar? Hoe kom ik aan mijn eten? Is de aarde nog leefbaar daar?

Je wordt gedwongen een toekomstvisie te ontvouwen voor een kind. Moet je het angst aanjagen, geruststellen of hoop bieden? En wat wens je voor jezelf? De pont haalt je ondertussen even uit het jachtige ritme van alledag en biedt een onverwachte plek voor ongebreidelde reflectie, fantasie en vergezichten. Een blik verruimende ervaring.