Hopper bepaalde het beeld van films die beeldbepalend waren voor Amerika, zoals ‘Psycho’

Hopper (links) en Hitchcock.

Het is een verleiding die maar weinig regisseurs kunnen weerstaan. Maak je een film over eenzaamheid en isolatie? Over wat resteert van de Amerikaanse droom als je iets verder krabt dan de oppervlakte? Hup, leentjebuur spelen bij schilder Edward Hopper (1882-1967). Hij kan al die dingen laten zien als geen ander, in een enkel beeld. Hoeveel filmpersonages hebben door hem niet triestig ’s nachts aan een bar van een diner gezeten, van buitenaf via het raam gefilmd, zoals zijn beroemdste schilderij Nighthawks?

Mensen die eenzaam in hun appartementjes zitten, verlaten benzinestations: Hoppers schilderijen zouden allemaal stills kunnen zijn uit één lange film over Amerika, schreef de Duitse regisseur Wim Wenders (Paris, Texas), die minutieus naar Hoppers werk keek om zijn Amerika vorm te geven. Zijn vakgenoot Antonioni liet zich door de kunstenaar inspireren, net als David Lynch en verder iedereen die ooit een film of televisieserie maakte over tobberige huis- of kantoorvrouwen in de jaren vijftig. Hopper bepaalde het beeld van films die beeldbepalend waren voor Amerika.

De regisseur die het meest verwant was aan Hopper is Alfred Hitchcock. Allebei dol op gluren naar personages die op het oog gewoon een beetje achter het raam zitten, terwijl er ondertussen iets dreigt of zindert. Wat, dat ligt aan de al dan niet perverse fantasie van de kijker. Misschien.

‘House by the Railroad’, 1925. Beeld Asar Studios / Alamy

Zie Norman Bates maar als een personage uit een Hopper-schilderij, gaf Psycho-scenarist Joseph Stefano mee aan acteur Anthony Perkins. Als motelhouder, voyeur en moederskindje hangt hij ook maar wat rond en is hij precies zo eenzaam, geïsoleerd en gevangen. Het Victoriaanse huis waarin hij woont, baseerde Hitchcock op House by the Railroad (1925). Bij Hopper tekent het huis zich eenzaam af tegen een blauwe lucht; het is het wit, badend in gelig zonlicht, met een slagschaduw die precies over de entree valt. Een huis met een persoonlijkheid. Is het verlaten? Vergane glorie door de komst van die rails die het beeld horizontaal doorsnijden?

Het huis in Psycho is ook geïsoleerd door de vooruitgang: door een nieuwe snelweg komen er geen mensen meer langs. Het is donkerkleurig, maar de gelijkenis is treffend: Hitchcock filmt het vanuit dezelfde hoek, het heeft dezelfde vorm, hetzelfde portiek en ligt er net zo eenzaam bij. En net als Hoppers huis is het een personage op zichzelf – een duistere schaduw in de striemende regen of tegen jagende wolkenluchten, die uittorent boven het horizontale motel ervoor, zoals Normans moeder een grote onheilspellende aanwezigheid is in de film. Als je Psycho eenmaal hebt gezien, kun je dat huis van Hopper al helemaal niet meer vertrouwen. In zonlicht voelt het vals veilig.

Volgens de overlevering was Hopper ‘gevleid’ dat Hitchcock zijn huis gebruikte. Hij was sowieso een enorme filmfan en liet zich op zijn beurt graag inspireren door de cinema.

Het huis in ‘Psycho’ (1960). Beeld RV

Een intrigerend idee, dat Hopper naar Hitchcock-films keek. Dat Hitchcock Hoppers schilderijen bestudeerde in het MoMa. Dat ze elkaars lichtinval, lijnenspel en kadrering zagen. Dat er een ongrijpbare wisselwerking is tussen die twee mensen die zo’n enorme invloed hebben gehad op de manier waarop Amerika wordt verbeeld.