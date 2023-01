Hopelijk vinden we al het gedrag dat te zien is in ‘The Elon Musk Show’ over een jaar of tien verwerpelijk

Actrice Talulah Riley vertelt aan het begin van The Elon Musk Show dat ex-man Elon Musk haar aan het eind van hun eerste date meevroeg naar zijn hotelkamer, om video’s te bekijken van zijn raket. Ik ben geen relatietherapeut, maar durf toch het volgende advies te geven: een man die tijdens de eerste date voorstelt naar zijn hotelkamer te gaan om video’s te bekijken van zijn raket? Red flag, dames.

‘Elon Musk is de rijkste man die ooit heeft geleefd.’ Zo begint de voice-over van de nieuwe driedelige documentaireserie over Musk, nu te zien op ViaPlay – en eigenlijk vat dat meteen de serie samen. Het hele leven van Musk draait om het verwerven van kapitaal en de bijbehorende macht. Zoals journalist Linette Lopez het treffend verwoordt in de laatste aflevering: ‘Elons project is Elon.’ Hoewel de serie niet ingaat op de recente megadeal, geeft het toch antwoord op de vraag waarom Musk in godsnaam zo nodig Twitter moest kopen voor 44 miljard dollar. Omdat hij het kon, en omdat hij dat wilde laten zien – de drijfveer achter eigenlijk al zijn projecten.

Het begin van Musks carrière wordt begin deze eeuw gekenmerkt door creatief vermogen, maar ook door bestuurlijke tegenslag. Bij zijn eerste bedrijf Zip2 gaat geen enkele aandeelhouder akkoord met zijn wens ceo te worden. Kort hierna wordt Musk ontslagen bij het mede door hem opgerichte PayPal. Musk koopt als tegenreactie de duurste auto ter wereld – om zichzelf alsnog te profileren als aanstormend ‘richest man alive’ – en begint zijn nieuwe project SpaceX. Dit keer heeft hij geld genoeg om de meerderheid van de aandelen voor zichzelf te houden; hetzelfde geldt voor het elektrische autobedrijf waar hij daarna de grootste aandeelhouder wordt. Als Musk geen invloed kan krijgen, koopt hij die maar.

Dronebeelden van een dansende Elon Musk. Beeld ViaPlay

The Elon Musk Show is vooral een portret van alles wat we over een jaar of tien, hopelijk, beschouwen als ouderwets en verwerpelijk. Bazen als Musk – furieus als niet het hele kantoor ’s avonds doorwerkt; zijn medewerkers tot waanzin drijvend met belletjes om drie uur ’s nachts. Echtgenoten als Musk, die zijn eerste vrouw kort na de geboorte van hun drieling via de relatietherapeut laat weten dat hij wil scheiden. Giganten als Musk, die koste wat kost het centrum van de wereld moet zijn.

De afgelopen tijd gaat het veel over limitarisme: het idee dat net als een bestaansminimum een bestaansmaximum moet worden ingevoerd. Wie daar nog niet van overtuigd is, hoeft maar te kijken naar een serie als deze en naar een man als Musk. In dit tijdperk van vrije markt en liberalisme zijn geld en macht één geworden – de mensen die het hardst hun best doen boven aan de piramide te komen, mogen vervolgens bepalen hoe die hele piramide eruitziet. Je hoeft maar naar die anekdote over die eerste date en die raketvideo’s te luisteren om te begrijpen dat dat een heel slecht idee is.