Hoort echt niemand je schreeuwen in de ruimte? In Dead Space wel. En hard ★★★★☆

Isaac Clarke en een van de duizendeneen engers die zijn pad kruisen in de heruitgave van Dead Space. Beeld Motive Games

Isaac Clarke praat! De held-tegen-wil-en-dank uit Dead Space kletst nog niet de oren van je kop, maar hij heeft in elk geval meer tekst dan vijftien jaar geleden, toen hij zijn debuut maakte op onze tv- en computerschermen. Dat was in een game die ook Dead Space was getiteld.

De Dead Space die nu in de winkel ligt is een remake van het origineel uit 2008. Uitgever Electronic Arts gebruikt de term remake met opzet. Dit is niet een louter opgepoetste versie met meer pixels en polygonen, waarop we doorgaans termen als remaster of HD-versie plakken. Dead Space is met nieuwe software vanaf de grond weer opgebouwd. Er zijn nieuwe gamemechanismen toegevoegd en nieuwe verhaalelementen, onder andere in de vorm van nevenmissies. En de laadschermen - de gehate pauzes waarin spelers wachten op de game om een nieuw hoofdstuk te laten - zijn in een zwart gat verdwenen.

Verder is de geluidsband met bloedstollende muziek zodanig onder handen genomen dat technisch directeur David Robillard van studio Motive in Montreal de game ’s avonds laat niet durft te spelen met een koptelefoon op, zo biechtte hij op in een interview.

En Isaac Clarke heeft dus een stem in de heruitgave. In 2008 voelde zijn scheppers daar geen behoefte toe. De werktuigbouwkundige loopt immers het grootste deel van tijd moederziel alleen door de wrakstukken van de USG Ishimura, een kolossaal ruimteschip dat in 2508 illegaal delfstoffen plunderde van de planeet Aegis VII. Er is niemand met wie hij kán praten: de enige andere aanwezigen in de Ishimura zijn gemuteerde griezels die een hoop en vooral angstaanjagend geluid maken – maar teksten komen er niet uit.

In Dead Space loert het gevaar in elke hoek - en een deels ontploft ruimtevaarttuig heeft veel hoeken. Beeld Motive Games

Dead Space – zowel in 2008 als in 2023 – is een potpourri van ideeën uit allerlei klassieke science fiction-films. Er zit een mespuntje Alien (uit 1979) in, met slijmerige wezens die Clarke op de huid zitten. Daaraan toegevoegd is een schepje Solaris (1972), over de bemanning van een ruimteschip die wordt geplaagd door hallucinaties. En van The Thing (1982) leent Dead Space de buitenaardse schepsels die de benen nemen – of beter: tentakels - met het stoffelijk omhulsel van andere levende wezens.

Die mutanten in Dead Space zijn knap taaie rakkers. Ze geven niet de geest met een enkel goed gemikt schot door hun lelijke harses, maar bezwijken pas als Clarke ze ledemaat na ledemaat, bot na bot, huidlaag na huidlaag onttakelt. Daarbij ondersteund door de geluidsband die niets aan de verbeelding overlaat.

De verdelging van de Necromorphs is vooral zo’n goor werk omdat de werktuigbouwkundige zich het vege lijf moet redden zonder wapens – dat wil zeggen: conventionele wapens met munitie. Clarke last en soldeert zijn strijdmiddelen aaneen uit onderdelen die hij aan boord van de Ishimura aantreft. Dat soort geklus leidt nou eenmaal zelden tot een clean kill.

Het wrak van het ruimteschip USG Ishimura is een onheilspellend doolhof. Beeld Motive Games

Het interieur van het ruimtevaarttuig waarin we als Clarke ronddwalen is overzichtelijker opgezet maar voelt toch nog steeds claustrofobisch, duister en dreigend aan. Nieuw is de mogelijkheid om tussen de verschillende compartimenten van de Ishimura te reizen met een soort tram. Routes buiten de romp moet Clarke zwevend overbruggen, omdat de kunstmatige zwaartekracht die binnen wordt opgewekt ontbreekt. In het origineel was zo’n ruimtewandeling meer een hink-stap-sprong.

Avontuurlijker aangelegde gamers kunnen te voet door de hel lopen. De nieuwe indeling van het ruimteschip maakt ook extra uitstapjes mogelijk, en er is de gelegenheid om begaande paden nog eens te bewandelen. Dat maakt Dead Space een iets minder lineaire belevenis dan in 2008.

De hamvraag uiteindelijk is of Dead Space als remake de moeite en het hoge prijskaartje (80 euro) waard is. Voor wie Isaac Clarke vijftien jaar geleden heeft gemist moet het antwoord zeker ‘ja’ luiden. Voor alle anderen: de hel die je zo leerde liefhebben heeft een nieuwe lik verf gekregen.

Ruimtewandelingen in Dead Space vereisen stuurmanskunst zonder zwaartekracht. Beeld Motive Games