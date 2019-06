Hoogleraar Columbia Law School stapt op na Netflix-serie When They See Us

Deze ‘Central Park Five’, zoals de jongens inmiddels te boek staan, werden dagenlang onafgebroken verhoord zonder een advocaat of contact met hun ouders. In 1989 werden ze veroordeeld, pas later werden ze dankzij dna-bewijs vrijgesproken.

De zwarte studenten hebben zich verenigd in een commissie genaamd de The Black Law Students Association. In een brief aan de schoolleiding meldden zij deze week dat ze hun hoogleraar niet langer kunnen vertrouwen. ‘De levens van deze vijf jongens zijn voor altijd veranderd als gevolg van haar beslissingen. Zij en haar collega’s werden tijdens het onderzoek gedreven door kwaadaardige en racistische motieven.’

In de loop der jaren waren er al diverse pogingen gedaan om Lederer te laten ontslaan. Een petitie in 2013 leverde duizenden handtekeningen op. ‘Maar in plaats van actie te ondernemen, schrapte de school simpelweg de verkrachtingszaak uit het online-profiel van Lederer. Nu, met deze nieuwe serie op Netflix, laat de passieve houding van de school een discrepantie zien tussen de waarden die Columbia University nastreeft en de stappen die de Law School dient te nemen’, aldus de studenten in een verklaring, die werd vrijgegeven voordat Lederer haar vertrek aankondigde. De groep wil dat de school ‘het racisme aanpakt dat inherent is aan hoe de wet wordt onderwezen’.

Lederer heeft zelf nog niet gereageerd op de kwestie, maar haar toenmalige leidinggevende, Linda Fairstein (72), heeft deze week wel hard uitgehaald naar de makers van de Netflix-serie. Volgens haar is de serie gebaseerd op leugens en is ze zeer ongeloofwaardig geportretteerd. Dat schrijft ze in een ingezonden brief in The Wall Street Journal. De vijf tienerjongens zijn volgens Fairstein helemaal niet zo onschuldig als ze lijken. Ze zouden op de avond van de verkrachting meerdere mensen in Central Park hebben aangevallen en beroofd. De jongens zijn daar toentertijd nooit officieel van beschuldigd, laat staan ervoor vervolgd.

Fairstein heeft zelf ook last van de Netflix-serie: de uitgever die haar misdaadromans op de markt brengt heeft haar laten vallen, en ze is opgestapt bij verschillende organisaties waar ze als adviseur aan verbonden was.

When They See Us, gemaakt door filmmaker Ava DuVernay, krijgt wereldwijd lovende kritieken. DuVernay zei in een interview met Oprah Winfrey dat het haar niet om Fairstein gaat, maar om gerechtigheid voor de ten onrechte verdeelde jongens.

