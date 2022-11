Honing gemaakt van mensenspuug: in het hoofd van de Poolse kunstenaar Horacy Muszynski kan het

'The Golden Drop' van Horacy Muszynski in kunstinstelling De Ateliers. Beeld Natascha Libbert

Confronterend. Denk je ‘gewoon’ een kunsttentoonstelling te bezoeken, stap je vanuit de heldere hoofdzaal van The Golden Drop in het benauwde en donkere slaapvertrek van twee Poolse seizoenarbeiders. Het bedompte hokje is net groot genoeg voor twee bedden en een kast gevuld met felgele werkkleding. De lakens van een van de bedden zitten vol vlekken, in een hoek liggen wat sigarettenpeuken en lege drankflessen. Nergens een raam.

Horacy Muszyński bouwde het slaapvertrek na voor Offspring 2022, de jaarlijkse eindpresentatie van postacademische kunstinstelling De Ateliers. De presentatie van Muszyński ziet er niet uit als kunst, eerder als een informatieve tentoonstelling in het bezoekerscentrum van een bedrijf. Bij binnenkomst staat er een tafel klaar waar je wordt uitgenodigd om een boterham met honing te smeren en een audiotour te volgen langs objecten die met deze honing te maken hebben.

Naar eigen zeggen maakte Muszyński zijn tentoonstelling op uitnodiging van Bio-korf, een Nederlands bedrijf dat alternatieven voor honing onderzoekt. De kunstenaar, zelf Pools, werkte aan een tentoonstelling over hun pilotproject met Poolse arbeiders uit 2009. Doel van de pilot was om een manier van honing maken te onderzoeken waarvoor geen bijen nodig zijn. Op zich geen slecht idee, om de honingbij te ontzien. De oplossing waar het bedrijf mee kwam is echter behoorlijk krankjorum: honing winnen uit menselijk speeksel.

Ja, dat leest u goed. In de jaren tachtig ontdekte ene professor Hendrik van den Berg namelijk een bijzonder gen. Mensen die dit gen hebben, kunnen met hun speeksel een zoete substantie produceren, speekselhoning dus. Of ‘The Golden Drop’, zoals Bio-korf het product noemt. Het enige wat producenten hoeven te doen is nectar of stuifmeel lang in de mond houden. Om vervolgens de honing op vrij onaangename manier uit de mond te laten verwijderen, maar dat terzijde.

Denkt u nu: nog nooit van Bio-korf en speekselhoning gehoord? Dat klopt. Dit is (natuurlijk) fictie, de presentatie van Muszyński is een kunstinstallatie vermomd als informatieve tentoonstelling. De audiotour leidt je langs het verhaal van ‘The Golden Drop’, van de ontdekking van het gen tot een samenwerking met een Chinese universiteit en het inzetten van Poolse arbeiders met het juiste gen. Je krijgt een exemplaar te zien van de rugzak waarmee seizoensarbeiders de velden ingestuurd werden om bloemen te bestuiven en de kommen met brij die ze moesten eten, expres smakeloos om de smaak van de honing niet te weg te drukken.

Joan Fontcuberta: 'Solenoglypha Polipodida – Position of Attack', 1987.

Door het spel met feit en fictie moest ik denken aan de Spaanse kunstenaar Joan Fontcuberta. Die presenteerde in 2015 in het Science Museum het fictieve archief van een vergeten bioloog die bizarre zoölogische mutaties bestudeerde. Slangen op pootjes, een aapje met vleugels, je kon het zo gek niet bedenken of deze professor had het gevonden. Allemaal nep natuurlijk, maar wel perfect gefaket door Fontcuberta, oorspronkelijk een reclameman.

De fake van het werk The Golden Drop is niet perfect. Er zijn kleine foutjes ingeslopen die je uit de illusie trekken, taalfouten zoals ‘kinderen honing’ in plaats van ‘kinderhoning’ op het label van een pot. Maar het verhaal dat Muszyński hier vertelt is zo gelaagd dat ik dat graag door de vingers zie. Fake news, klimaatverandering, uitbuiting van arbeiders: de installatie boort allerlei grote thema’s aan zonder dat het geforceerd voelt. Bovendien greep ik halverwege de audiotour naar mijn telefoon. Toch even googlen: is er ooit onderzoek gedaan naar speekselhoning?