Honger lijden voor je geliefde in gevangenschap

Een hongerige maar vastberaden Richard Ratcliffe met een portret van zijn vrouw, Nazanin Zaghari-Ratcliffe, die al 5,5 jaar vastzit in Iran. Beeld Thomas Krych / Getty

Een week geleden beëindigde de Britse accountant Richard Ratcliffe zijn hongerstaking. 21 dagen zat hij op de stoep tegenover het Foreign Office in Londen om aandacht te vragen voor zijn vrouw, de Brits-Iraanse hulpverlener Nazanin Zaghari-Ratcliffe. Die zit sinds 2016 vast in Iran, afwisselend in de gevangenis en onder huisarrest, nadat ze daar tijdens een familiebezoek werd opgepakt en later veroordeeld voor spionage. Thuis, in Londen, zorgt Richard Ratcliffe voor hun 7-jarige dochter en is hij onvermoeibaar bezig om de ellendige situatie onder de neus van de Britse overheid te wrijven, die Iran geen losgeld kan of wil betalen.

Dit was alweer zijn tweede hongerstaking. Het grootste deel van de dagen zat hij op een campingstoeltje met een portret van Nazanin op zijn schoot. ’s Nachts sliep hij in een eenpersoonstent. Hij kreeg dagelijks bezoek: van zijn dochter Gabriella (die op reukafstand argeloos een zakje chips openscheurde), tot bezorgde familieleden, politici, journalisten en Britse burgers die van alles voor hem meenamen (bossen bloemen, kaarsen, handgeschreven briefjes, vlaggen, kerstballen, een uitgeholde pompoenenfamilie). Wie ook langskwamen: fotografen.

Beeldvorming

Ze kwamen met veel, net als de vorige keer in 2019. Er zitten meer Iraniërs met een tweede nationaliteit vast in Iran, maar voor sommigen van hen is meer media-aandacht dan voor anderen. Dat ligt ongetwijfeld aan een cocktail van factoren, waarvan een intuïtief gevoel voor de wijze waarop beeldvorming werkt er één is. Dat klinkt cynisch, en dat is het ook.

Richard Ratcliffe is een sympathieke man die van nature lijkt te weten wat hij moet doen om aandacht te genereren voor de gevangenschap van zijn vrouw. Bovenstaande foto werd gemaakt op dag zestien van zijn protest. Ik koos deze vanwege het contrast tussen het vrolijke feestdecor en de blik van de man die zijn vrouw al ruim 5,5 jaar moet missen, maar het had net zo goed een andere foto, van een andere fotograaf kunnen zijn. Keus genoeg.

In deze grotendeels door beeld gedreven wereld is de rol van fotografie vaak een tegenstrijdige. Dat Ratcliffe mediagenieke acties organiseert, en gebruikmaakt van de maatschappelijke beroering die vervolgens mede door die beelden wordt opgeroepen, is begrijpelijk. Je gunt hem en deze verdrietige zaak die beroering.

Ongemak

Tegelijkertijd kijk ik met een gevoel van ongemak naar de vrijgegeven privéfoto’s die in de pers met hetzelfde doel verspreid worden: Nazanin en Richard in gelukkiger tijden, een jonge Nazanin met baby Gabriella. Het portret van de vrolijk lachende Nazanin met rode lippenstift en rode oorbellen, dat rustte in de schoot van haar man. Het zijn beelden die oorspronkelijk nooit voor mijn ogen bestemd waren en die nu niet van mijn netvlies af willen.

Behalve op politiek niveau lijkt ook binnen de fotografie iets te moeten worden uitgevochten. Of misschien is dat inmiddels wel hetzelfde. Britse politici poseerden tijdens de hongerstaking uitgebreid met Richard Ratcliffe voor de aanwezige persfotografen. Een foto betekent in dit geval betrokkenheid. En betrokkenheid betekent soms gewoon betrokkenheid, maar net iets vaker een sprankelmomentje op sociale media. Boris Johnson, volgens sommigen schuldig aan Zaghari-Ratcliffes lange opsluiting vanwege een onnadenkende opmerking in 2017, ging nadrukkelijk níet met haar man en het portret in zijn schoot op de foto (hij zou zonder iets te zeggen voorbij gelopen zijn). Geen foto betekent hier: geen verantwoordelijkheid.

Intussen zit Nazanin Zaghari-Ratcliffe nog altijd in Iran, ver weg en, ondanks haar fotografische alomtegenwoordigheid, onzichtbaar. Wat haar te wachten staat wanneer ze eindelijk weer vrij is, durf ik niet te voorspellen. Nou, één vermoeden dan: ik denk dat ze heel vaak met Boris Johnson op de foto zal moeten. Lachend.