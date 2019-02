Homofobe actie of hoax? Politie arresteert Jussie Smollett voor in scène zetten eigen mishandeling

Op vrijdag 15 februari werden de twee verdachten in de zaak vrijgelaten. Deze broers zouden hebben verklaard dat Smollett hen heeft betaald voor hulp bij het in in scène zetten van de aanval, aldus CNN. De politie zegt nu nogmaals met Smollett te willen spreken. De acteur legde al eerder, kort na de mishandeling, een uitgebreide verklaring af.

Via zijn advocaten ontkent Smollett stellig dat hij de afranseling in scène heeft gezet. Smollett zegt mee te werken met het onderzoek. Contact met de politie verliep tot dusver via zijn advocaten. Hij zegt het vreselijk te vinden dat er aan zijn verklaring wordt getwijfeld. 20th Century Fox Television, producent van Empire, heeft laten weten nog altijd achter Smollett te staan. Geruchten dat hij uit de serie zal worden geschreven kloppen niet, aldus de producent in een verklaring.

Op 29 januari deed de openlijk homoseksuele Smollett aangifte van mishandeling. Volgens hem werd hij die nacht belaagd door twee witte, gemaskerde mannen die een touw om zijn nek legden en een chemische substantie over hem heen gooiden. Daarbij zouden ze racistische en homofobe dingen hebben gezegd. Ook riepen de mannen ‘MAGA country’, wat verwijst naar Make America Great Again, de campagneslogan van president Donald Trump.

Verzonnen

Ondanks de vele beveiligingscamera’s in de omgeving van de vermeende mishandeling, leverde het onderzoek lange tijd niets op, waardoor op sociale media werd gespeculeerd dat Smollett de aanval zou hebben verzonnen.

Op 13 februari werden twee mannen aangehouden. Zij wijzen met een beschuldigende vinger naar Smollett zelf. Een van de mannen was in 2015 figurant in een aflevering van Empire en zou de acteur op die manier hebben leren kennen. Het tweetal is van Nigeriaanse afkomst, maar is geboren en getogen in Chicago. Ze zijn ‘niet racistische en niet homofoob’, zeggen ze in een verklaring. Twee dagen later werden de broers vrijgelaten.

Een woordvoerder van de politie in Chicago, die de verklaring van Smollett eerder nog ‘consistent en geloofwaardig’ noemde, zegt dat de focus van het onderzoek is verschoven naar aanleiding van de twee broers en hun verhaal.

Informatie gelekt

De advocaten van de acteur laken in een reactie het veelvuldig lekken van informatie in de zaak. ‘Zoals elke andere burger, is meneer Smollett onschuldig tot het tegendeel is bewezen. Zeker in dit geval, waarbij er tijdens het onderzoek meermaals informatie, zowel juist als onwaar, is gelekt’, aldus de advocaten tegenover Deadline. ‘Gezien de omstandigheden zijn we van plan een diepgaand onderzoek uit te voeren, dat zal leiden tot een agressieve verdediging.’