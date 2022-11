Holy Spider is thriller én sociale aanklacht en spaart de kijker niet ★★★★☆

Holy Spider, met links Zar Amir-Ebrahimi.

Dat de Iraniër Ali Abbasi serieus van plan was Holy Spider op locatie in zijn geboorteland te filmen, is onvoorstelbaar, gezien de strekking van de film die namens Denemarken (Abbasi woont tegenwoordig in Kopenhagen) meedingt naar een Oscar.

Het onverbiddelijke verhaal had nooit de goedkeuring gekregen van het Iraanse ministerie voor Islamitische Cultuur en Begeleiding, waar de filmmaker een vroege versie van zijn script indiende. Ook niet in de periode voor het regime onder de huidige president verhardde.

Abbasi’s als grimmige thriller opgetuigde jacht op een seriemoordenaar die prostituees wurgt met een hoofddoek werpt een onverbloemd kritische blik op de Iraanse samenleving. Uiteindelijk week Abbasi (bekend van het voor een Oscar genomineerde Border) voor de opnamen uit naar Jordanië.

Holy Spider is gebaseerd op de ware geschiedenis van een door martelaarschap gedreven man over wie de (sinds lang door het regime vastgezette) journalist Maziar Bahari eerder de documentaire And Along Came a Spider maakte. De man, net als in de film een in de bouw werkzame oorlogsveteraan en een vrome vader van drie, groeide begin deze eeuw uit tot een volksheld onder het conservatieve deel van de bevolking, toen bleek dat hij schuilging achter de moorden in Irans tweede stad Masshad.

Vuur

Abbasi vertelt het verhaal via de (fictieve) vrouwelijke journalist Arezoo. Een krachtige rol van actrice Zar Amir-Ebrahimi, vol vuur en verontwaardiging in haar blik; ze werd er eerder dit jaar voor bekroond op het festival van Cannes. Zij vraagt en jaagt, als enige, wél door als het onderzoek naar de moordenreeks vrijwel stilligt. En ze ziet zich tegengewerkt door de autoriteiten, waarbij Holy Spider demonstreert hoe diep de vrouwenhaat in het land verankerd is: dit gaat verder dan een enkele moordenaar.

Abbasi bespaart de kijker niets. Lang, soms heel lang, staren we naar de grimassen van de langzaam stikkende sekswerkers. De opgeroepen afschuw vormt een contrast met de adoratie die de dader toevalt: het zoontje dat de daden van zijn gearresteerde vader naspeelt met zijn zusje. De regisseur geeft ook een menselijk gezicht aan de droeve levens van de veelal aan opium verslaafde vrouwen, die ’s nachts de straat op gaan voor sekswerk.

In het middenstuk, het kat-en-muisspel tussen journalist en seriemoordenaar, wordt de geloofwaardigheid van de plot iets opgerekt. Maar in de derde acte, waar de spannende thriller overgaat in een sociale aanklacht, slaat het verbijsterende Holy Spider toe.