Hollywoodrebel Katja Herbers vecht tegen de klimaatdemonen

Katja Herbers wordt geroemd om haar acteerprestaties in de Amerikaanse televisieserie Evil. Volgens de makers kan de serie onmogelijk zonder haar worden gemaakt. Beeld Aisha Zeijpveld

Het was geen alledaagse plek voor een actrice van wereldfaam om zich neer te vlijen: een vierbaansweg, midden in Den Haag. Evenmin was het alledaags werk: Katja Herbers (42) nam eind september plaats op de A12, naast een twintigtal collega-activisten, om te protesteren tegen overheidssubsidies voor fossiele brandstoffen. Sommige actievoerders lijmden zichzelf vast aan het wegdek.

In de weken erna vertelde Herbers, die momenteel Amerika verovert met haar rol in de hitserie Evil, uitgebreid over haar activisme. Ze is niet langer ‘gewoon’ een vegetariër die netjes haar afval scheidt en zo min mogelijk nieuwe kleding koopt – nee, ze sloot zich aan bij de protestbeweging Extinction Rebellion.

In een recent interview met NRC vertelt de actrice hoe ze ertoe kwam: de zorgen over het klimaat – in haar woorden: een ‘klimaatdepressie’ – werden zo groot dat ze vastbesloten werd die om te zetten in protest, wat volgens haar hard nodig is: ‘Er is jarenlang actiegevoerd met petitietjes: het helpt niet. Als je een leefbare planeet wilt houden, moet je escaleren tot er godverdomme, pardon me, iemand luistert.’

Ze was er, met hetzelfde Extinction Rebellion, eind juni ook al bij toen de activisten het kantoor van de Belastingdienst in Den Haag bezetten. De eis was hetzelfde als op de A12: de regering moet stoppen met het jaarlijks subsidiëren van de fossiele industrie met miljarden euro’s.

‘Hypocrisie ten top’

De reacties op sociale media zijn niet mals: een succesvolle actrice die haar tijd verdeelt tussen Los Angeles, New York en Nederland, en dus vaak het vliegtuig pakt, is volgens velen de hypocrisie ten top. Herbers weet dat ze geen perfect rolmodel is, maar vindt de boodschap, hoe radicaal die ook wordt gepresenteerd, belangrijker dan de boodschapper. Wie er juist ‘radicaal’ zijn in haar ogen, zijn degenen die niets doen tegen klimaatverandering, terwijl de aarde volgens de wetenschap in rap tempo blijft opwarmen en de VN-secretaris-generaal Guterres verklaart dat we op weg zijn naar een ‘klimaathel’.

Als kind van hoboïst Werner Herbers en violist Vera Beths bracht Herbers al wat tijd door in de Verenigde Staten, bijvoorbeeld tijdens tournees van haar moeders ensemble L’Archibudelli. Amerika trok haar ook als jonge actrice; tijdens haar opleiding aan de Amsterdamse Toneelschool maakte ze haar opwachting op de Amerikaanse televisie met de film Brush with Fate (met onder anderen Glenn Glose). Maar na haar afstuderen richtte ze zich eerst op de Nederlandse theater- en filmwereld. Met succes: bij Toneelgroep Amsterdam werkte ze samen met de befaamde regisseur Ivo van Hove en in de filmindustrie maakte ze furore in de met een Emmy bekroonde speelfilm De uitverkorene (2006).

Het afgelopen decennium maakte ze net als generatiegenoten Michiel Huisman en Carice van Houten een succesvolle overstap naar de VS. Momenteel viert Herbers triomfen met het bovennatuurlijke drama Evil, waarin demonen een Amerikaans stadje terroriseren. Het toonaangevende Amerikaanse cultuurmagazine Vulture noemt Herbers’ rol in het derde seizoen een van de beste televisieprestaties van 2022: ‘Katja Herbers moet als de nuchtere forensisch psycholoog Kristen Bouchard het complete spectrum van emoties laten zien, en ze is volledig opgewassen tegen die uitdaging.’

Wat Herbers ook vol overgave doet, is allerhande misstanden aankaarten. Aan Trouw vertelde ze dat ze als kind geld inzamelde voor Greenpeace en dat ze zich altijd heeft verzet tegen onrecht. Op Twitter windt ze zich niet alleen op over het klimaat en regeringsleiders die het laten afweten, maar ook over mensenrechten, de vluchtelingenproblematiek en vrouwenhaat. Toen het Amerikaanse entertainmentblad Variety op Twitter het ‘veranderende’ uiterlijk van actrice Renée Zellweger becommentarieerde, reageerde ze met: ‘This article is sexist and terrible. Stop it.’

Conservatieve Hollywoodbonzen

Hoewel ze opereert in een miljardenindustrie, met conservatieve Hollywoodbonzen die niet altijd gediend zijn van uitgesproken sterren, lijkt Herbers behoorlijk onverschrokken. Daarmee past ze in het rijtje van actrices als Daryl Hannah (62, bekend van Kill Bill), die in 2011 werd gearresteerd toen ze protesteerde tegen een oliepijpleiding, en Jane Fonda (85), die in de jaren zeventig een tijdlang vanwege haar protesten tegen de Vietnamoorlog werd geboycot door bioscopen – precies waar die Hollywoodbonzen zo bang voor zijn. Maar tijden veranderen en Fonda, die in 2019 werd aangehouden bij klimaatprotesten in Washington, zit nog altijd niet om werk verlegen.

Herbers is wel enigszins voorzichtig in haar gastland: in Amerika zou ze door al te radicale acties het land uit kunnen worden gezet. En wanneer ze in Nederland bij acties van Extinction Rebellion door de politie wordt gesommeerd om te vertrekken, geeft ze daaraan gehoor (omdat ze anders arrestatie riskeert en haar Amerikaanse werkvisum kan verliezen).

Aan de andere kant van de Atlantische Oceaan lijkt Herbers weinig last te hebben van internettrollen. Ook van haar baas Robert King, de schrijver en producent met wie ze momenteel aan het vierde seizoen van Evil werkt, heeft ze niets te vrezen. Een paar dagen geleden liet hij weten dat zijn serie niet gemaakt kan worden zonder Herbers, dus roepen om een boycot van de activistische actrice heeft volgens hem weinig zin. En bij een filmpje van een van Herbers’ protestacties twitterde de gelovige King: ‘You’re doing God’s work.’