Hollywood komt volledig tot stilstand: na scenaristen gaan ook acteurs staken

Leden van acteursvakbond Sag-Aftra lopen mee met de stakende schrijvers van de Writers Guild of America voor het Netflix-kantoor in Los Angeles, 12 juli 2023. Beeld Mario Tama / Getty Images

De staking van de 160 duizend Sag-Aftra-leden, onder wie de grootste filmsterren in de wereld, betekent een complete stilstand van de Amerikaanse en internationale film- en televisiewereld. Film- en televisieopnamen worden overal onderbroken, voor zover ze al niet te lijden hadden onder de schrijversstaking.

De onderhandelingen van de acteursvakbond Sag-Aftra (een fusie van de Screen Actors Guild en de American Federation of Television and Radio Artists) met de de Amerikaanse producenten (de Alliance of Motion Picture and Television Producers) werden stilgelegd toen de gesprekken op woensdag geen resultaat opleverden.

Over de auteur

Mark Moorman is kunstredacteur van de Volkskrant. Hij schrijft over series, fotografie en populaire cultuur.

Studio’s waren al maanden bezig om in een race tegen de klok zoveel mogelijk producties te voltooien voordat de acteurs gingen staken. De wereldpremière van Oppenheimer van Christopher Nolan in Londen, een van de grote films van de zomer, werd op donderdag zelfs een uur naar voren gehaald zodat de sterren, onder wie Robert Downey Jr., Matt Damon en Emily Blunt, aan hun publicitaire verplichtingen konden voldoen voordat een eventuele stakingsoproep roet in het eten zou gooien.

Talkshowcircuit

De grote Oppenheimer-première in New York van komende maandag zit het waarschijnlijk wel ernstig in de weg. De mogelijkheden voor filmpromotie in de VS worden al behoorlijk gefrustreerd doordat sinds de schrijversstaking het hele Amerikaanse latenight-talkshowcircuit platligt, het gebruikelijke platform voor acteurs om hun films en series aan te prijzen. Grote films als Gladiator 2 bereidden zich al voor op een staking, net als honderden andere producties. Het zal de planning van films en series maanden, zo niet jaren, volledig laten ontsporen.

Fran Drescher, in Nederland vooral bekend als de actrice die The Nanny speelde in de gelijknamige televisieserie, voerde als voorzitter van de vakbond onderhandelingen met de studio’s over kwesties als pensioen, nieuwe regels voor nabetalingen in het streamingtijdperk en het gebruik van kunstmatige intelligentie; ongeveer dezelfde punten waar de eerdere onderhandelingen met de schrijversvakbond op stukliepen. Na het mislukken van de onderhandelingen noemde zij de inzet van de film- en televisieproducenten ‘beledigend en respectloos’.

Meryl Streep

De leden van de acteursvakbond stemden eerder al met overweldigende meerderheid voor de staking als pressiemiddel in de onderhandelingen. En sterren als Meryl Streep en Jennifer Lawrence hadden in een open brief in juni al gezegd dat de vakbond zich niet met een middelmatige deal moest laten afschepen. Barbie-actrice Margot Robbie liet bij haar première weten volledig aan de kant van haar vakbond te staan. Andere entertainmentvakbonden, waaronder de machtige regisseursvakbond (DGA) verklaarden zich op voorhand al solidair met de staking.