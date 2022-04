Hollywood is in de ban van de ongecompliceerde jaren tachtig, blijkt weer in ‘The Lost City’ ★★☆☆☆

The Lost City

In een paars glitterpak strompelt romanschrijver Loretta (Sandra Bullock) door de jungle, op zoek naar een eeuwenoude inscriptie die de weg moet wijzen naar een verborgen graftombe. Ze wordt geholpen, of gehinderd, door fotomodel Alan (Channing Tatum), die stiekem al jaren verliefd op haar is. Romantiek tussen de archeologische vondsten: The Lost City is, inderdaad, een poging populaire jarentachtigfilms als Romancing the Stone of King Solomon’s Mines te laten herleven.

Daarmee past de film in een trend. Hollywood is in de ban van de jaren tachtig, de tijd van ongecompliceerde blockbusters. Met films als Ambulance en Deep Water waren de rechtlijnige actiefilm en de erotische thriller al aan de beurt voor een revival. Nostalgie voor de oudere kijker, maar het is de vraag of een jonger publiek zit te wachten op flauwe seksuele toespelingen en overjarige actie. The Lost City is best onderhoudend, maar doet wel erg oudbakken aan.