Hollanders maken Engelsen te schande

De slag bij Chatham, 1667: Hollanders vallen de Engelse vloot aan. Beeld Pictures From History/Universal

Londen, 8 juni 1667

Naar Londen, gealarmeerd door de Hollanders, die in een koelbloedige manoeuvre van een deel van hun vloot onze vloot bij Chatham hebben overvallen, waardoor ze ons te schande hebben gemaakt en grote schade hebben aangericht door enkele van onze beste oorlogsschepen in brand te steken die daar lagen afgemeerd – en dat alles door onze onbezonnenheid ze niet tijdig te laten uitvaren.

De ophef was zo groot, dat ik vreesde dat de vijand de Thames tot in Londen zou kunnen opvaren (wat ze gemakkelijk hadden kunnen doen, waarbij ze bovendien alle schepen op de rivier hadden kunnen beschieten) waardoor ik mijn beste bezittingen, tafelzilver enzovoorts, van mijn huis heb laten overbrengen naar een andere plek. Stad en land waren in grote paniek, iets wat ik nooit meer hoop mee te maken. Iedereen vloog alle kanten op, zonder te ­weten waarheen.

Daarna werden er landstrijdkrachten uitgezonden, onder de Duke of Albemarle, Lord Middleton en Prince Rupert, om de Hollanders te verhinderen naar Chatham te komen, Upnor Castle te versterken en kettingen en bommen te plaatsen.

Doch de vastberaden vijand doorbrak dit alles, stak onze schepen in brand, trok zich ondanks alles terug en sloot de Thames af, met de rest van de vloot voor de monding.