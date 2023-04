‘Holding Up the Sky’ volgt sjamaan Davi Kopenawa, die vecht voor zijn gemeenschap en voor de Amazone ★★★☆☆

Davi Kopenawa in ‘Holding up the Sky’.

Vroeger droomde hij ervan te kunnen vliegen als een vogel. Tegenwoordig worden de dromen van sjamaan Davi Kopenawa, stamhoofd van de Yanomami in de Braziliaanse Amazone, gevuld met geesten die samen met hem ten strijde trekken. Tegen de overheid die onder leiding van (voormalig) president Bolsonaro geen cent geeft voor de natuur en de inheemse bevolking.

In het degelijke Holding Up the Sky volgt de Belgische documentairemaker Pieter van Eecke (Samuel in the Clouds) Kopenawa in zijn leefomgeving én tijdens een tournee door Europa, waar hij tegen beter weten in pleit voor een gezondere omgang met de aarde. Diepe wijsheden en sluimerende wanhoop vechten om voorrang. Tegen de camera: ‘Jullie filmen ons, maar begrijpen jullie ons ook?’