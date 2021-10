‘Hold Your Horses’ van De Dansers barst van verlangen naar houvast ★★★★☆

Hold Your Horses door De Dansers i.s.m. Theater Strahl Berlin Beeld Bart Grietens

Zo op het oog lijken het gewoon risicovolle spelletjes, zoals we kennen van de beroemde Vlaamse choreograaf Wim Vandekeybus, met zijn energieke odes aan het alerte instinct van de mens. Je blindelings van een stapel tafels naar achter laten vallen, erop vertrouwend dat anderen je opvangen. Met je borstkas tegen die van een ander beuken, zo hard dat je elkaar moet omhelzen om overeind te blijven. Een duet trommelen met vingers op een tafelblad terwijl een ander met een vuistklap dreigt.

Zoals altijd bij de onweerstaanbare dansconcerten van De Dansers uit Utrecht begint de sfeer speels en ongedwongen. Gaandeweg sluipt er een noodkreet in, de angst om grip te verliezen. In hun nieuwe voorstelling Hold Your Horses, gemaakt met Theater Strahl in Berlijn, is dat verlangen naar houvast in een wereld die grilliger lijkt dan ooit, door choreograaf Josephine van Rheenen mooi concreet verbeeld in de fysieke kracht van klauwvingers, valarmen en steunbenen. De nadruk ligt op het bovenlichaam, of zoals frontman Guy Corneile zingt: ‘The hand is a hammer, the fingers the nails, the body the boat that’s about to set sail.’

Niet alle songteksten zijn tijdens het premièreweekend in De Paardenkathedraal verstaanbaar. In de theaterzaal moet dat beter kunnen. De stuwende muziek, dit keer zonder performer/toetsenist Hans Vermunt, leunt namelijk sterk op Corneilles pure gitaarsound. Zijn bevlogen stem beteugelt met fluisterende uithalen ook de drift van de dansers, die soms als zesspan over het podium galopperen. De titel Hold Your Horses omvat zo ook een opdracht: loop jezelf niet voorbij, doe rustig aan. Waar de zes tafels de bewegingsvrijheid beperken, dagen de scherpe hoeken ook uit. Zo werken obstakels. Navigeren op je lijf, het blijft altijd opletten geblazen.

