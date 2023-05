Hof: kunstcollectief Kirac moet film met bedscènes van Michel Houellebecq eerst voorleggen aan de Franse schrijver

De trailer van ‘Kirac Ep.27 ft. Houellebecq’. Beeld Kirac

Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam dinsdag besloten in het hoger beroep dat Houellebecq had aangespannen tegen Stefan Ruitenbeek van kunstenaarscollectief Kirac. Eerder kreeg Ruitenbeek van de rechter carte blanche om de film te maken met de bedscènes die hij van Houellebecq heeft.

Wurgcontract

Houellebecq had de eerste rechtszaak aangespannen omdat Ruitenbeek hem een wurgcontract zou hebben laten tekenen op een moment dat hij niet in staat was zijn daden te overzien. Houellebecq was in december op uitnodiging van Ruitenbeek naar Amsterdam gekomen voor filmopnamen van deels seksuele aard. Eerder al waren ook in Parijs bedscènes gefilmd.

Al snel na aankomst vroeg Ruitenbeek hem een contract te tekenen waarin Houellebecq alle zeggenschap over de opnamen aan hem afstond. De schrijver zou geen recht op voorvertoning hebben, niet mogen meebeslissen over het gebruik van beelden, geen inspraak hebben in het scenario en geen vergoeding krijgen.

Houellebecq wilde de film laten verbieden, omdat hij verwacht dat de filmmaker de afspraken die zij maakten over ‘een spel van feit en fictie’ niet zal respecteren. Tijdens het kort geding in maart schoof de rechtbank alle eisen van Houellebecq terzijde. In het hoger beroep heeft het gerechtshof dinsdag echter besloten dat Houllebecq wel degelijk inspraak moet krijgen.

Schade

De rechter verwijst naar opmerkingen van Ruitenbeek in een interview. Er is volgens het hof een ‘serieuze kans’ dat de filmmaker de gemaakte afspraken niet goed zal naleven. ‘Als de film eenmaal op internet staat, kan dat ‘ernstige schade toebrengen’ aan de reputatie van de schrijver. Bovendien is het volgens het hof ‘feitelijk onmogelijk’ om een film volledig van internet te verwijderen.

Daarom moet de filmmaker de film zoals hij die wil uitbrengen, van tevoren aan Houellebecq laten zien. Als de Franse schrijver bezwaren heeft en de filmmaker de film niet wil aanpassen, kan hij opnieuw naar de rechter gaan.

Ruitenbeek moet de film vier weken voor de beoogde verschijningsdatum aan Houellebecq tonen. Gebeurt dit niet, dan riskeert de filmmaker een onmiddellijk opeisbare dwangsom van 25 duizend euro. Het hof verbiedt de film dus niet, maar spreekt van een ‘pas op de plaats’.

Het collectief Kirac (Keeping It Real Art Critics) wil in zijn films ten strijde trekken tegen gevestigde reputaties in de hedendaagse beeldende kunst. De films zijn een mengeling van documentaire, thuis-tv, candid camera en stand-upfilosofie; een voice-over die zwaar is van ironie vormt een vast element. De film met Houellebecq zou de 27ste Kiracfilm moeten worden.