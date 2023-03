Hoezo waardeert het China van Xi etnische minderheden niet? Zie deze vrouwen eens stralen

De rubriek Beeldvormers onderzoekt hoe een foto onze kijk op de werkelijkheid bepaalt. Deze week: vrolijke Chinese vrouwen in klederdracht.

Ze vormen zondag, na de openingsceremonie van het Chinese Volkscongres in Beijing, het sprankelende middelpunt van de belangstelling. De internationale persbureaus duiden de vrouwen, nogal grofmazig, aan als ‘afgevaardigden van etnische minderheden’. In hun veelkleurige klederdracht en met hun elegante hoofdtooi belichamen ze de culturele diversiteit van de Volksrepubliek China. Een en al vrolijkheid stralen ze uit, want heel de wereld mag weten: president Xi Jinping ziet en hoort op het congres ook hén. Ze blaken ook van zelfvertrouwen, waarvan de tekst op het telefoonhoesje van de vrouw rechts getuigt: The world is yours.

Mannen in grauwe pakken

De vrouwen zijn, zowel op het plein voor de Grote Hal van het Volk als daarbinnen (zoals te zien is op andere foto’s), de opschietende krokusjes op een nog winters veld. Mannen van middelbare en hogere leeftijd in grauwe pakken bepalen de aanblik van het jaarlijkse congres, waar 2.948 volksvertegenwoordigers uit alle uithoeken van China samenkomen om te beluisteren welke koers de president en zijn getrouwen voor de nabije toekomst hebben uitgestippeld. Tegenspraak wordt daar, in tegenstelling tot geduld, niet verwacht, alleen de machtige leiders hebben een microfoon. Logisch dat fotografen in die akker van confectiepakken de fraaiste bloemen plukken. En misschien ook begrijpelijk, hoewel slordig, dat zij in de euforie van een zeldzaam fotogeniek moment vergeten te vragen waar de vrouwen vandaan komen.

Over de auteur Arno Haijtema is redacteur bij de Volkskrant en schrijft onder meer over fotografie en de manier waarop nieuwsfoto’s ons wereldbeeld bepalen.

Als de foto’s worden vergroot, zijn de ID-badges op de borst van de vrouwen leesbaar. De vier in overwegend rode en blauwe kleding, zo ontdekte Volkskrant-correspondent Leen Vervaeke, behoren tot de Zhuang-minderheid. De vrouw met het zilverwerk behoort tot de Miao. Beide volkeren zijn afkomstig uit de zuidelijke provincie Guangxi. De Zhuang maken met bijna 17 miljoen zielen 1,27 procent van de Chinese bevolking uit, de Miao met 9,5 miljoen 0,7 procent. Op die badges is ook te zien dat klederdracht niet hun dagelijkse outfit is. Doorgaans, zo verraden hun pasfoto’s, dragen ze lichtblauwe overhemden met een dasje – het handelsmerk van de kantoorklerk.

Of zij spontaan hebben besloten hun feestelijke kleding aan te trekken of daartoe zijn aangemoedigd door de partij is uiteraard niet na te gaan. Maar dat ze naadloos passen in het propagandistische raamwerk van de Communistische Partij is onmiskenbaar. Ze bevestigen het beeld van China als een grote family of man, van een wereldrijk dat eenheid in verscheidenheid kent en waar minderheden dus worden gerespecteerd.

Lot van de Oeigoeren

De foto roept bij een goed geïnformeerde westerling wellicht andere, contrasterende associaties op. Die denkt aan het lot van de Tibetanen, wier land sinds 1950 door China is bezet. Of aan de onderdrukking van de Oeigoeren in West-China, die wegens hun islamitische geloof massaal in concentratiekampen zijn opgesloten om te worden ‘heropgevoed’. Dit zijn minder welkome gedachten in de Chinese dictatuur, maar waarschijnlijk ligt de afdeling partijpropaganda er niet wakker van.

De Chinese blik wendt zich, zo schreef Vervaeke eerder deze week, af van het Westen en richt zich meer en meer op landen ten zuiden van de evenaar. Vrije pers, die bijvoorbeeld bericht over mensenrechtenschendingen, is in veel van die landen minder vanzelfsprekend dan in het Westen. Slechts 33 vaste China-correspondenten kregen toegang tot het mediacentrum van het Volkscongres, een fractie van het totaal. Uit zuidelijke landen werden zestig journalisten met weinig voorkennis ingevlogen, geselecteerd en betaald door China. Ze krijgen vliegtickets, een appartement en een maandelijkse toelage.

Wie aldus wordt verwelkomd in Beijing, bekijkt de Chinese versie van culturele verscheidenheid waarschijnlijk welwillender dan een kritische Xi-watcher. En is ontvankelijker voor de levenslust die deze Zhuang en Miao uitstralen. Déze wel.