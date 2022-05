La place d’un autre

Plotseling ziet Nélie (Lyna Khoudri) een ander leven voor zich. Als verpleegster achter de Franse linies in de Eerste Wereldoorlog heeft ze een mortierinslag overleefd, waarbij een welgestelde jonge vrouw is omgekomen. Nélie, die niets of niemand heeft, neemt haar identiteit aan en reist naar Nancy, waar ze gezelschapsdame wordt van de rijke madame de Lengwil (Sabine Azéma). Voor het eerst geniet ze aanzien en kent ze veiligheid.

Het Franse kostuumdrama La place d’une autre is losjes gebaseerd op The New Magdalen, een roman van Wilkie Collins die zich afspeelde in victoriaans Engeland. De Franse klassemaatschappij rond 1914 is anders ingedeeld, maar de basis blijft hetzelfde: wie onderaan bungelt, zit daar klem. Van de rijken moet je het niet hebben. ‘Ze sturen je zomaar weg, hoe vriendelijk ze ook lijken.’

Hoewel het verhaal trekken van een thriller vertoont, blijft La place d’une autre opmerkelijk vlak. Regisseur Aurélia Georges maakt er, ondanks fraai spel van de hoofdrolspelers, een statig drama van, waarin Nélies strijd eerder een strategisch spel lijkt dan bittere noodzaak.