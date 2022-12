Hoera voor de hand in eigen boezem, Artsen Zonder Grenzen

De rubriek Beeldvormers onderzoekt hoe een foto onze kijk op de werkelijkheid bepaalt. Deze week: een nieuw kader voor Artsen zonder Grenzen-foto’s.

Je kunt haar gemakkelijk over het hoofd zien, zo popperig is ze. En dan gaat ze ook nog eens bijna op in de omgeving; haar bruine mutsje lijkt een onderdeel van haar moeders kleding. Het is een meisje, dat via haar mond een nieuw soort poliovaccin krijgt toegediend in Lahore. Ik kan niet zien of ze huilt, maar ik kan het me voorstellen. Ik zie een oog dat dicht is en een iets te roze aangelopen gezichtje, maar ik zie vooral de reactie van haar moeder.

Die reactie ontroert me, omdat ik haar denk te herkennen: ongemakkelijk wegkijken en lachen, juist omdat je er niet tegen kunt dat je kind iets moet ondergaan, al is dat nog zo goed voor haar. Allemaal subjectieve projectie, natuurlijk. Tweede puntje van ontroering: de vrouw die het vaccin toedient aan het meisje. Zij is geen witte, westerse arts of verpleegkundige, geen zogenaamde white savior die de hulpeloze arme mensen in – in dit geval – Pakistan komt helpen. Zij is van dáár. Ze spreekt de taal en ziet er net zo uit als de mensen die ze medische ondersteuning biedt.

Ik dacht aan bovenstaande foto toen Artsen zonder Grenzen (AzG) afgelopen week een dapper filmpje uitbracht over de beeldtaal die de internationale organisatie jarenlang zelf bezigde en die diep racistisch is. Het is de beeldtaal die ik net beschreef: die van zwarte kinderen zonder ouders, die met holle ogen in de lens van de camera staren en gered worden door kerngezonde witte artsen. Vaak zijn de aanwezige ouders uit het kader gesneden, laat de film zien, zodat de meestal anonieme kinderen extra eenzaam en machteloos lijken.

Dat soort clichébeelden is nu toch wel passé, zegt u? Nee hoor. Ze komen nog altijd voorbij, gek genoeg niet zelden juist op de websites van ngo’s als AzG. Waarom? Omdat die beelden nog altijd meer financiële steun oplevert voor de organisaties in kwestie. En omdat we – uitzonderingen daargelaten – er inmiddels blijkbaar zo aan gewend zijn, dat we ze voor lief nemen. ‘Bewezen’ effectiviteit en gewoonte – het is een slang die zichzelf in de staart bijt en zo de treurige status quo in stand houdt.

AzG wil nu met deze dubieuze traditie breken. In het filmpje, aan elkaar gepraat door twee dokters (een zwarte man en een witte vrouw), zegt de organisatie zich verantwoordelijk te voelen voor het bijdragen aan een veel te eenzijdig verhaal en het ontstaan van racistische stereotyperingen. ‘We hebben u niet altijd het hele verhaal verteld, het hele plaatje gegeven.’ Dat gaan we vanaf nu anders doen, is de boodschap.

Meteen kijken op de verschillende websites van Artsen zonder Grenzen, Doctors without Borders, Médecins Sans Frontières natuurlijk. En kijk aan, daar doen ze wat ze beloven. De foto’s geven al een heel ander, veel uiteenlopender beeld van zowel patiënten als medisch personeel.

Mooi hoor. Maar gaat de organisatie nu ook iets doen aan de structurele onderbetaling van zwarte dokters én de structurele onderbehandeling van zwarte patiënten (zoals werd beschreven in een vorig jaar verschenen artikel op nieuwsplatform Insider), vroegen sommigen zich af. Dat is absoluut te hopen. Maar in een wereld waarin beeld zo allesbepalend is geworden, is dit alvast een stap in de goede richting. Het bijstellen van de beeldvorming is het begin.

Met de financiële steun zal het ook goedkomen. Een foto zoals deze hierboven bedient zich niet van goedkope trucjes. Hij toont geen situatie van ongelijkwaardige superioriteit of ongezonde afhankelijkheid. En kun je nagaan: nog stééds kan iemand als ik (precies de doelgroep van AzG) zich erin herkennen. Dus hoera voor die hand in eigen boezem, Artsen Zonder Grenzen. Daar wordt uiteindelijk iedereen beter van.