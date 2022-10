Hoe zangeres Naaz over haar psychische klachten praat, is hoopgevend voor jongeren die er ook mee kampen

Als vroeger de kamerplanten van Naaz doodgingen, wist ze dat het niet goed met haar ging. Als haar planten nu een nieuw blaadje krijgen, dan is dat dus een bijzonder moment. Ze schrijft het op en zegt hardop dat ze trots is op zichzelf. ‘Ik heb voor die plant gezorgd. Ik heb hem zelfs door mijn depressies heen water gegeven.’

Naaz is terug na drie jaar afwezigheid, vertelt ze in een minidocumentaire van Human en 3FM. Beeld Suzanne Witteman

Haar psychische klachten zijn er de oorzaak van dat de zangeres Naaz (24) de afgelopen drie jaar van de radar was verdwenen, vertelt ze in een minidocumentaire die deze week plotseling op Instagram verscheen. Drie jaar dus. Ze had het nodig, zegt ze. ‘Ik dacht: als ik ooit nog geluk wil voelen dan moet ik weg om alle pijn even heel hard te ervaren.’

Op 19-jarige leeftijd maakte de Rotterdamse zangeres in korte tijd furore met haar ‘quirkpop’: kwetsbare, lo-fi slaapkamerliedjes. Ze stond eind 2017 op de voorpagina van de Volkskrant als talent van het jaar, won twee 3FM Awards, twee Edisons, scoorde meerdere 3FM-Megahits en bracht in 2018 haar debuutalbum Bits Of Naaz uit. Daarna werd het langzaam stil rond de zangeres.

De documentaire is gemaakt door omroep Human en radiozender 3FM ter gelegenheid van themaweek #openup. Daarin worden jongeren gestimuleerd over hun psychische klachten te praten. Naaz vertelt in de minidocu dat ze kampte met een nachtmerriestoornis, chronische depressie en PTSS.

Op de voor haar kenmerkende springerige, vrolijke manier vertelt ze dat ze nu overal op haar muur gele post-its met ‘affirmations‘ (een soort mantra’s die je kracht moeten geven) heeft opgehangen. Voorbeeld: start acting like you’re worth it. Verder heeft ze veel steun aan haar hond Kiki – een idee van haar therapeut. Naaz is nu weerbaar, zegt ze: ‘Ik heb geen angst om dingen kwijt te raken, want ik weet dat ik het in me heb om altijd weer opnieuw te beginnen.’

Op sociale media is het onderwerp psychische gezondheid, #mentalhealth, al langere tijd een populair onderwerp onder jongeren, zeker onder die uit de zogenoemde generatie Z (geboren rond de eeuwwisseling). Dat voelen Human en 3FM haarfijn aan. De mentale gezondheid van jongeren, vooral die van meisjes, is de afgelopen vier jaar sterk verslechterd door corona en prestatiedruk, bleek vorige maand uit onderzoek van de Universiteit Utrecht, het Trimbos-instituut en het Sociaal en Cultureel Planbureau.

Ook op televisie besteedde Human deze week aandacht aan de mentale gezondheid van jongeren. In de woensdag uitgezonden 2Doc Kort: Boven verwachting vraagt de ene na de andere student om hulp van de Leidse huisarts Nanny van den Braken. Ze kampen met angsten, paniekaanvallen, depressie en faalangst – soms al sinds hun middelbareschooltijd.

Naaz werkt intussen aan een comeback. Haar eerste optreden na drie jaar afwezigheid zal op 27 januari 2023 in Koninklijk Theater Carré plaatsvinden. De snippers muziek die ze tot nu op haar Instagramaccount deelde, klinken alvast veelbelovend.