Hoe ‘Ye’ van een provocerende rapper veranderde in een haatzaaiende Holocaustontkenner

Als artiest en modeontwerper Ye (voorheen: Kanye West) in 2022 modellen op Paris Fashion Week in ‘White Lives Matter’-T-shirts over de catwalk stuurt, schrijft bestsellerauteur en Vogue-columnist Raven Smith dat hij niet weet of hij nu moet schrijven over de impact van het gebruiken van een extreem-rechtse slogan op een shirt of dat hij het compleet moet negeren, zoals je een peuter met een driftbui negeert.

De prijswinnende BBC-journalist Mobeen Azhar kiest in The Trouble With (Kan)Ye overtuigend voor het eerste. Daarin reist hij naar Amerika om te onderzoeken hoe de artiest van een provocerende rapper veranderde in een haatzaaiende (hij noemde slavernij een ‘keuze’) en Hitler-prijzende Holocaustontkenner met wie geen kledingmerk meer wil worden geassocieerd. Maar meer nog laat Azhar, door gesprekken met betrokkenen en deskundigen, zien waarom de extreem-rechtse uitingen van de invloedrijke Ye zo gevaarlijk zijn. Zo werd een 63-jarige man in New York fysiek aangevallen door iemand die antisemitische verwensingen riep en ‘Kanye 2024’. Het slachtoffer viel en brak daarbij een hand en een stuk van zijn tand.

BBC-journalist en filmmaker Mobeen Azhar (links) ontdekt het politieke hoofdkwartier van rapper Ye in 'The Trouble with (Kan)Ye'. Beeld BBC/BNNVara

Azhar is niet bang voor confrontatie, getuige zijn tocht als journalist van kleur naar het conservatieve Cody in Wyoming, de ‘cowboyhoofdstad van de wereld’. Daar kocht de artiest in 2019 een gigantische ranch en werd hij een herboren christen. Een inwoner vertelt Azhar hoe sceptisch hij was over de komst van Ye naar het dorp. Tijdens een straatoptreden daar van de rapper met een gospelkoor sloeg dat om: ‘Het was transcendent’. Ye hield in het dorp regelmatig zondagdiensten, vestigde er zijn modeatelier en zijn politieke hoofdkwartier, dat inmiddels in LA is gevestigd, ontdekt Azhar.

Het (bizarre) gedrag van de artiest maakt hem fascinerend voor zowel fans als media. Die doen er veelvuldig verslag van, niet zelden voorzien van clickbait-achtige koppen. Die dynamiek begrijpt Ye. Hij maakte niet alleen in 2018 (na een publieke zenuwinzinking en een ziekenhuisopname) bekend dat hij leidt aan een bipolaire stoornis, maar buit die ook commercieel uit als onderdeel van zijn imago van ‘geniale gek’.

Alex Klein, techondernemer en voormalig zakenpartner van Ye, zegt dat diens extreem-rechtse uitingen vaak niet serieus worden genomen onder het mom van: ‘die man is psychisch ziek’. ‘Nee’, zegt Klein, ‘je móét Kanye serieus nemen.’ Zijn antisemitische uitlatingen zijn onderdeel van een strategie om president te worden, vertelde de artiest hem. Hij zou Trump willen nadoen, maar dan beter.

De Britse documentairemaker vindt dat de artiest verantwoording moet afleggen. Eerst confronteert hij Ye’s extreem-rechtse ‘campagneleider’ Nick Fuentes, die lafjes op de vlucht slaat. Daarna belt Azhar, op goed geluk, Ye zelf. Hij krijgt hem zowaar te spreken, maar Ye hangt vrij snel op, tot frustratie van Azhar. Die blijft hameren op verantwoording afleggen. Maar Ye is alweer zoveel verder, die maakt plannen en laat zich, voorlopig althans, niet tegenhouden.