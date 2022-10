Hoe Xi nu écht denkt, dat is nog steeds een mysterie, blijkt uit drie nieuwe biografieën

Beeld Sarah Yu Zeebroek

Toen de Canadese sinoloog en emeritus hoogleraar Alfred L. Chan op zoek ging naar profielen van de Chinese president Xi Jinping viel hem het enorme scala aan karakteriseringen op. Een Singaporese politicus beschreef Xi als ‘een persoon van Mandela-klasse’, westerse media noemden hem een ‘keizer, dictator of godfather’. Een analist zag Xi als ‘een renaissanceman: zelfverzekerd, zelfbeheerst en volkomen onverstoorbaar’, anderen vonden hem ‘saai, kleurloos, gespeend van enig charisma’.

Het is een bizar gegeven: Xi is een van de machtigste mannen ter wereld, maar we weten bijna niets over hem. De Chinese leider, die straks op het twintigste partijcongres (vanaf 16 oktober in Beijing) tegen de normen in zijn partijvoorzitterschap zal verlengen en mogelijk levenslang aan de macht blijft, is als een man zonder eigenschappen. Wat Xi doet heeft impact op de wereldeconomie, op klimaatopwarming, op oorlog en vrede, maar we weten amper wat hem drijft.

Ook opvallend: er zijn nauwelijks biografieën over Xi. Dat ligt niet aan zijn levensverhaal – dat is fascinerend en zelfs tragisch – maar aan een gebrek aan betrouwbare bronnen. Informatie over wat zich afspeelt binnen de Communistische Partij, zeker aan de top, is in China onderhevig aan strenge controle. Bovendien: wie te veel in het verleden van de grote leider wroet, riskeert gedoe met de autoriteiten. Dat geldt voor Chinese onderzoekers, maar ook voor buitenlandse experts.

Maar nu, in aanloop naar het partijcongres, zijn dan toch enkele Xi-biografieën verschenen. De aankondigingen klinken veelbelovend: de Duitse journalisten Stefan Aust en Adrian Geiges beweren ‘het verborgen verhaal van Xi’s leven en carrière te ontrafelen’. De Britse sinoloog en historicus Kerry Brown onderzoekt de ‘complexiteiten achter de man’. En Alfred L. Chan, de emeritus hoogleraar, zegt niets minder dan ‘de eerste volledige Engelstalige Xi-biografie’ te hebben geschreven.

Xi’s ouders en jeugd

Alle drie beginnen ze met Xi’s tragische jeugd. Geboren in 1953 als zoon van de revolutionaire held en toppoliticus Xi Zhongxun groeit de jonge Xi op in een geprivilegieerde omgeving, voorbestemd tot een leven in de ‘rode aristocratie’ van de Volksrepubliek. Maar als Xi 9 jaar is, valt zijn vader in ongenade bij Mao en wordt het hele gezin meegesleurd. Xi Jinping is een klassenvijand, en moet tijdens de Culturele Revolutie voor heropvoeding naar het platteland.

Chan, die met Xi Jinping – Political Career, Governance, and Leadership, 1953-2018 een encyclopedisch werk heeft afgeleverd, drie keer dikker dan zijn collega-biografen, biedt de levendigste beschrijving. Xi’s ouders traden als kindsoldaat toe tot het communistische guerrillaleger, zijn doordrongen van het rode gedachtengoed, en geven dat hun kinderen met de paplepel mee. Xi hoort als kind zo veel verhalen over de Revolutie dat hij naar eigen zeggen ‘eelt op zijn oren’ krijgt.

Ook het lijden wordt in detail beschreven. Xi’s vader brengt acht jaar in een isoleercel door en herkent na afloop zijn kinderen niet. Xi Jinping wordt vervolgd, gedetineerd, bedreigd met executie, en leeft zeven jaar in bittere armoede op het platteland. Hij mist zijn hele middelbareschooltijd. In tegenstelling tot andere slachtoffers neemt hij geen afstand van de Partij, maar sluit hij haar aan de borst. Hij wordt na acht geweigerde aanvragen partijlid, en klimt langzaam op in de partijgelederen.

Een typisch geval van stockholmsyndroom, suggereren journalisten Aust en Geiges in Xi Jinping – The Most Powerful Man in the World. Om aan vervolging te ontsnappen doet Xi zich voor als roder dan rood, tot hij het zelf begint te geloven. Het is een visie waar Brown en Chan zich tegen verzetten. Zij zien Xi als een echte CCP-‘believer’, wiens geloof tijdens de Culturele Revolutie op de proef is gesteld, maar er sterker is uitgekomen. Hij gelooft oprecht dat de CCP de beste garantie is voor de heropstanding van de Chinese natie.

Xi en de CCP

De ontberingen in zijn jeugd geven Xi een levensdoel en vormen zijn karakter. Hij is een man ‘met een ijzeren ziel’, schrijft Chan, ‘gesocialiseerd met egalitarisme, zelfredzaamheid, zelfopoffering, devotie aan de Partij’.

Brown stelt het in Xi – A Study in Power nog duidelijker: ‘Xi is dienaar van een grotere missie (om China weer machtig, sterk en centraal in de wereld te maken), bijna op dezelfde manier als de Paus de katholieke kerk leidt in zijn missie om de mensheid naar het hemels koninkrijk te brengen. Het grote verschil: in Xi’s geloof ligt dat koninkrijk op aarde. (...) Xi mag een atheïstische overtuiging onderschrijven, voor hem is God de Communistische Partij.’

Aust en Geiges komen weinig overtuigend over. De journalisten presenteren zich als Chinakenners, maar hun ervaringen in China dateren van voor 2010. Hun ‘Xi-biografie’ bestaat vooral uit knip- en plakwerk uit krantenarchieven, vermengd met oude reportages. Ronduit misleidend is de vermelding van premier Li Keqiang en ex-president Jiang Zemin in hun bronnenlijst. Het blijkt om irrelevante interviews uit respectievelijk 1986 (!) en 2002 te gaan.

Het werk van Brown en (nog meer) Chan is veel diepgaander. Zij baseren zich op geschreven Chinese bronnen en archiefonderzoek. Zij duiden Xi vanuit Chinees perspectief: binnen de context van de communistische machtspolitiek is Xi geen tiran, maar gewoon een behendig speler. Chan: ‘Xi en de CCP zijn er niet zomaar op uit om macht te verwerven omwille van de macht; dit maakt deel uit van politiek in China.’

Brown benadrukt ook dat veel gewone Chinezen zich helemaal kunnen vinden in Xi’s visie. Ze hebben hun land een enorme opmars zien maken – terwijl de rest van de wereld op de dool lijkt – en juichen dat toe. Ze gaan mee in Xi’s verhaal over China: verzwakt en vernederd in het verleden, nu machtig en gerespecteerd, zelfs gevreesd. Brown: ‘Als hoeder van de missie van nationale grootsheid staat het Xi vrij alle middelen te gebruiken.’

Onevenwichtigheden

Maar Brown en Chan gaan wel erg snel voorbij aan Xi’s radicalisering van het Chinese systeem. Hij schakelt partijrivalen uit met anticorruptiecampagnes, sluit activisten op, drijft propaganda en censuur op, voert een schrikbewind in Xinjiang, Tibet en Hongkong, en kent zichzelf een macht van Mao-achtige proporties toe. De twee auteurs stippen het aan, maar telkens met de vergoelijking: hij doet het voor China. Volgens Brown vormen ontevredenen in China ‘een marginale 1 procent’.

Chan schiet helemaal door, met de opmerking dat Xi’s inzet van heropvoedingskampen in Xinjiang ‘nauwelijks vergeleken kan worden met de blijvende schade toegebracht aan inheemse bevolkingen door kolonistenstaten als de Verenigde Staten, Canada en Australië’. Het is een valse noot in een verder doorwrocht en indrukwekkend werk.

Het probleem is dat Brown en Chan hun geschreven bronnen niet aan de werkelijkheid toetsen, terwijl ze zelf erkennen dat alle info over Xi is schoongepoetst. Door covid en reisrestricties zijn ze minstens drie jaar niet in China geweest. Ze schreven hun boeken bovendien vóór het Chinese zerocovidbeleid doordraaide, Shanghai in lockdown ging en de economie een duik nam. Browns ‘marginale 1 procent’ zou wel eens flink gegroeid kunnen zijn. Chans biografie houdt op in 2018.

Browns boek lijkt ook wat onevenwichtig opgebouwd: Xi is succesvol, efficiënt en politiek vaardig, maar – op het eind van het boek – toch ook problematisch. Daar waarschuwt Brown ineens dat ‘de kern van Xi’s geloof een pure vorm van nationalisme is’. Dat nationalisme heeft door covid ‘een turboboost gekregen’ en kan uit de hand lopen, bijvoorbeeld rondom Taiwan. Na alle sussende woorden klinkt het nu dat ‘een potentieel heel gevaarlijke tijd is begonnen’.

Het is nog maar eens duidelijk: een Xi-biografie blijft een heikel waagstuk. De boeken bieden – bij Brown en Chan – een schat aan inzichten in het Chinese politieke systeem, en – bij Brown en (in mindere mate) Aust en Geiges – een goed overzicht van de recente Chinese actualiteit. Maar hoe Xi nu écht denkt, dat is nog steeds een mysterie.

Kerry Brown: Xi – A Study in Power. Icon Books; 256 pagina’s; € 16,99. ★★★☆☆

Alfred L. Chan: Xi Jinping – Political Career, Governance, and Leadership, 1953-2018. Oxford University Press; 736 pagina’s; € 40,99. ★★★☆☆