Hoe wreed ‘beschaafd Nederland’ tekeerging op Sumatra komt pas later echt binnen

Het uur van de olifant begint mooi met een bevlogen portret van Tjoet Nja Dinh (1848-1908), de onverschrokken vrouw die een leidersrol had in het hardnekkige verzet van de lokale bevolking in Atjeh tegen de wrede pogingen van de Nederlanders om het noorden van Sumatra te onderwerpen. Daarna verspringt het perspectief en blijkt de roman van Otto de Kat zich vooral te concentreren op twee jonge Nederlandse ex-militairen die door hun oorlogservaringen in Atjeh een illusie armer zijn geworden en aan het denken worden gezet.

De een, W.A. van Oorschot, heeft echt bestaan. In 1907 publiceerde hij onder het pseudoniem Wekker in dagblad De Avondpost een geruchtmakende reeks artikelen over de schandelijke manier waarop ‘beschaafd Nederland (…) vrede en orde schept op Atjeh’. De ander, Maxim van Oldenborgh, is een door de schrijver verzonnen personage. Na zijn tijd in Nederlands-Indië probeert hij als burgemeester van Texel een nieuw leven op te bouwen, maar wanneer Van Oorschot een week bij hem komt logeren spelen zijn oorlogstrauma’s heftig op. De twee mannen ontberen het heroïsche aureool van de onverzettelijke Tjoet Nja Dinh. Toch zijn ook zij op hun manier – in dialoog met elkaar en met zichzelf - helden van het verzet tegen de koloniale politiek van Nederland.

Otto de Kat: Het uur van de olifant. Van Oorschot; € 22,50.