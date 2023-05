Beeld Warner

Wat doe je als je optreden twee uur van tevoren wordt afgezegd vanwege je ‘lifestyle’ (lees: homoseksualiteit)? Het overkwam The King’s Singers afgelopen februari op een universiteit in Florida. Ze reageerden met een waardige verklaring en gingen door met datgene waar ze goed in zijn: loepzuivere meerstemmige zang van topkwaliteit, zoals op dit album met liedjes uit Disney-tekenfilms, van Sneeuwwitje uit 1937 tot nu. Onder de verrukkelijke bewerkingen klinken een mijmerend When You Wish Upon a Star met cellobegeleiding en Not in Nottingham als een kabbelend countrylied.

Hoe virtuozer de meerstemmigheid, hoe beter de King’s Singers zijn. Hoor ze lijzig mauwen in Ev’rybody Wants to Be a Cat of kerkklokken nabootsen op alle toonhoogten in The Bells of Notre Dame.

In een aantal solo’s schort het echter aan pit en karakter. Dat deze liedjes vragen om solistische stemmen die in een musical zouden schitteren, bewijzen de geslaagde gastoptredens van operazangers Pene Pati en Joyce DiDonato.

