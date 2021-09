Hoe Vincent van Gogh opnieuw werd begraven

Beeld Frances Lincoln Publishers

Geen bezoeker blijft onberoerd bij de eenvoudige graven van Vincent van Gogh op de begraafplaats van het Franse dorp Auvers-sur-Oise, die daar rust naast zijn trouwe broer Theo. Het is echter niet de plek waar de schilder vijftien jaar eerder begraven was, zo wordt duidelijk in Van Gogh’s Finale. Daarin beschrijft de Engelse Van Gogh-vorser Martin Bailey dat het ontzielde lichaam zich voor 1905 elders op de begraafplaats bevond.

De herbegrafenis, nodig wegens het verlopen van de grafhuur, was geregeld door Paul Gachet, de arts en kunstenaar die Van Gogh had behandeld. Het was ook zijn idee om Theo en Vincent postuum te verbroederen. Bij het macabere tafereel, zo schrijft Bailey op basis van een verslag van Gachets zoon, moesten de wortels van de levensboom uit de ribbenkast worden getrokken. Voor Gachet, aanhanger van de frenologie, was dit een unieke kans om de schedel van zijn oude vriend en patiënt nader te bestuderen. Het hoofdstuk over de grafdelving is het hoogtepunt in een informatief boek over Van Goghs laatste jaren en erfenis. Prachtig zijn de illustraties, waaronder een aquarel die Blanche Derousse van het oorspronkelijke graf heeft gemaakt.