Hoe verder in de week, hoe meer hoogtepunten er waren op het Festival Oude Muziek in Utrecht ★★★★☆

Sébastien Daucé leidt het kinderkoor bij het optreden van Ensemble Correspondances, zaterdagavond in TivoliVredenburg. Beeld Foppe Schut

Ruim zeven eeuwen geleden, in 1321, werd in Utrecht begonnen met een bouwwerk dat de Domtoren zou worden. Het stratenpatroon van het centrum is nog altijd grotendeels middeleeuws, zoals dat voor veel oude steden in Nederland geldt. Maar hoeveel Nederlanders hebben een idee van de muziek uit die tijd? Laat staan van de muziek die Rembrandt en Vermeer hoorden? Een vage notie van het klankbeeld is al heel wat – onze beroemdste monumenten en schilderijen zijn vaak eeuwen ouder dan de muziek die doorgaans in de concertzaal klinkt.

Gelukkig heeft Utrecht het Festival Oude Muziek, dat in tien dagen met talloze concerten, lezingen en meer die focus op de klassieke periode (Haydn, Mozart, Beethoven) en de Romantiek ruimschoots compenseert – en daarmee ironisch genoeg met afstand Nederlands belangrijkste festival is voor klassieke muziek in de brede zin.

Galanterie

Waar normaal de grens van het repertoire zo’n beetje bij Johann Sebastian Bachs sterfjaar 1750 ligt, klonk op deze editie veel ‘jongere’ muziek. Galanterie was het thema, en dus was er veel aandacht voor de rococo en de composities van de generatie van Bachs componerende zonen.

De Franse klavecinist Jean Rondeau toonde de inventiviteit van Carl Philipp Emanuel, dinsdag in de Lutherse Kerk, maar wekte de indruk dat de noten hem uit zijn slaap hadden gehouden. Ook niet helemaal bevredigend was het optreden van Le Concert des Nations van coryfee Jordi Savall. Waar het barokorkest zich altijd onderscheidde met schwung, leek het alsof de tandwieltjes elkaar nauwelijks nog raakten in de stroef uitgevoerde werken van Rebel, Telemann en Gluck.

Barokensemble Gli Angeli Genève maakte de verwachtingen woensdag in de Grote Zaal evenmin waar in C.P.E. Bachs oratorium Die Israeliten in der Wüste. Bij dirigent Stephan MacLeod sijpelde alle dramatische spanning tussen zijn vingers door. Door de wijze waarop MacLeod het dirigeren (driftige armgebaren) afwisselde met het zelf zingen van de baspartijen, steeds wisselend van plek, wekte hij de indruk iets meer met zichzelf dan met het bezongen Bijbelverhaal bezig te zijn. Sopraan Marie Lys, een van de mooiste stemmen op het festival (pure chocola met frambozen), maakte veel goed. En over mooie stemmen gesproken: mag countertenor Reginald Mobley (fris als een Gewürztraminer) terugkomen, die bij de Nederlandse Bachvereniging zong? Dank alvast.

Muziek die in de muren gaat zitten

Tegenover die paar net-niet-concerten stonden weer heerlijke programma’s. Want wat een flitsend, gretig ensemble is Le Caravansérail, dat onder leiding van klavecinist Bertrand Cuiller in de Geertekerk een lans brak voor oudere broer Wilhelm Friedemann Bach. Hoe verder in de week, hoe verder de hoogtepuntendichtheid opliep. Fenomenaal was bijvoorbeeld het programma van Profeti della Quinta, hét ensemble voor de madrigaalkunst. Perfect intonerend en articulerend rolden de teksten vol seksuele toespelingen eruit op de briljante muziek van Verdelot.

Het Italiaanse ensemble Cantar Lontano speelt in de Domkerk. Beeld Marieke Wijntjes

Eerlijk: de beste concerten hadden maar nauwelijks wat met het thema te maken. Zo spoelde Cantar Lontano donderdag in de Domkerk de oren schoon met gloedvolle muziek van tijdgenoten van Gesualdo (onder meer Scipione Stella en Giovanni Maria Trabaci), die duidelijk niet de enige grote meester was van de dissonantbehandeling rond 1600. En groots: zanger Marc Mauillon die in de Pieterskerk drie avonden achter elkaar op indringende wijze de Leçons de ténèbres van Michel Lambert uitvoerde.

Maar het allermooiste kwam op zaterdagavond. De Grote Zaal van TivoliVredenburg werd omgetoverd tot de kathedraal van Reims in 1654 voor de kroning van Lodewijk XIV. Sébastien Daucé en zijn Ensemble Correspondances reconstrueerden de muziek voor die plechtigheid. In een processie – een eenvoudige, maar treffende choreografie – betraden de musici de verduisterde ruimte; het publiek realiseerde zich net op tijd dat het zich tekort zou doen door op z’n Hollands mee te klappen. Het geheel duurde iets meer dan honderd minuten, maar had twee keer zo lang mogen duren.

Ensemble Correspondances is zonder twijfel het beste Franse ensemble van het moment en zelden maakte een club zo goed gebruik van de ruimte, want van ieder niveau en uit iedere hoek werd er muziek aangereikt, inclusief innemend kinderkoor. Wat een krachtig stralende zang. Deze muziek gaat in de muren zitten, en blijft in de herinnering als een van de beste concerten ooit in de Grote Zaal.

Engagement in Utrecht Het meest besproken evenement op Festival Oude Muziek dit jaar, was het project Utrechter Passion. Regisseur en schrijver Thomas Höft maakte een nieuwe tekst op Bachs Johannes-Passion, met als thema de vervolging van homoseksuelen en transgenders. Zo kwamen de beruchte Utrechtse sodomieprocessen van de 18de eeuw erin terug en verwerkte hij de aanslag op een nachtclub in Orlando in het stuk. De uitvoering, door Art House 17, is net als vele andere concerten terug te zien op EMTV, ‘Early Music Television’, het platform van Festival Oude Muziek dat als een soort Netflix voor muziek moet dienen. Ook is een aantal concerten terug te luisteren op radio4.nl.