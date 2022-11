Hoe Spyker voor heel even in de Formule 1 belandde

Het is bijna niet voor te stellen voor degenen die met Max Verstappen zijn ingestapt, maar in de Verstappen-loze Formule 1 stelden Nederlanders bar weinig voor. In Geen plek voor kleine jongens belicht sportjournalist Nando Boers, tussen 2000 en 2010 Formule 1-verslaggever, het enige seizoen waarop Nederlanders wél hun stempel drukten: 2007, het jaar van de opkomst en net zo snelle ondergang van Spyker F1.

Boers maakte het jaar van het eerste en enige Nederlandse Formule 1-team mee in een tijd waarin de Formule 1 aanzienlijk toegankelijker was dan nu. Hij had toegang tot alle hoofdrolspelers in het Spyker-jaar, van coureurs en teambazen tot durfondernemers en geldschieters. Het levert sappige anekdotes op, met feestjes op jachten in Monaco en vooral veel politiek in achterkamertjes. Het woud aan belangen, constructies en namen vraagt af en toe flink wat denkkracht. Het zegt ook veel over hoe het project van zakenmannen Michiel Mol en Victor Muller met touwtjes aan elkaar hing.

Gelukkig biedt Boers de broodnodige context door de lezer mee te nemen in de historie van de Formule 1. Zo schetst hij kort de achtergrond van Formule 1-baas Bernie Ecclestone, een gewiekste Brit die eigenhandig zijn wereld vol snel geld en autosportcowboys creëerde. Geen plek voor kleine jongens inderdaad. Dit verhaal, over dromen van snel succes in een sport waarin dat simpelweg niet mogelijk is, benadrukt nog maar eens hoe bijzonder het is dat een Nederlander diezelfde koningsklasse nu domineert.

Nando Boers: Geen plek voor kleine jongens – Het wonderlijke jaar van Spyker in de Formule 1. Thomas Rap; 208 pagina’s; € 22,99.