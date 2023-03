Hoe realistisch is muziekdrama ‘Tár’ volgens musici? ‘Ik voel steeds meer verontwaardiging, onmacht en boosheid’

Caroline Strumphler (links) en Marije Helder kijken naar de film 'Tár’. Beeld Pauline Niks

Eén keer schieten Marije Helder (42) en Caroline Strumphler (62) zo hard in de lach dat de hele rij voor ons achterom kijkt. Hebben ze soms iets gemist? We zitten met een stuk of dertig journalisten bij een persvertoning van Tár, de bejubelde film (vijf sterren in de Volkskrant) over de dirigent Lydia Tár (Cate Blanchett) die in opspraak raakt. Helder en Strumphler letten duidelijk op andere aspecten dan de rest van het publiek: zij zijn musici, respectievelijk altviolist en aanvoerder van de tweede violen in het Radio Filharmonisch Orkest en het Concertgebouworkest.

Wat valt op als je Tár door de ogen van een orkestmusicus bekijkt? En, vooruit, door die van een muziekjournalist? In hoeverre komt het geschetste beeld van de orkestcultuur overeen met de werkelijkheid? Elf conclusies. Alvast een spoiler: soms rol je even met je ogen.

Over de auteur Merlijn Kerkhof is redacteur klassieke muziek bij de Volkskrant. Hij publiceerde onder meer het boek Alles begint bij Bach, een inleiding tot de klassieke muziek.

1. Nee, Blanchett is geen dirigent

In bijna elke recensie, elk interview wordt het benoemd: Cate Blanchett nam dirigeerlessen voor haar rol als Lydia Tár, de eerste vrouwelijke dirigent bij de Berliner Philharmoniker. Op de soundtrack wordt Blanchett ook als dirigent vermeld. Maar zouden musici wat hebben aan haar gebaren?

Helder: ‘Ik vind dat ze mooie bewegingen maakt.’ Strumphler: ‘Vind ik ook.’ Helder: ‘Ze maakt gebaren die best wat muziek zouden kunnen geven, ik zie alleen niet echt een verband tussen haar gestiek en wat je hoort. Wij zijn als orkestmusici gewend om in een fractie van een seconde te reageren op wat iemand doet en dit past gewoon niet.’

En die schaterlach? Dat was het moment dat de concertmeester (de aanvoerder van de eerste violen en vertegenwoordiger van het orkest) een paar noten voorspeelt aan het orkest. De rol wordt gespeeld door Nina Hoss, in de film is ze Társ partner. Strumphler: ‘Het is grappig omdat zij als actrice juist de enige is die niet echt kan spelen en dat uitgerekend zij iets voor moet doen. Ze kan haar stok niet heel goed vasthouden, als ze vibrato moet maken zie je haar een beetje wiebelen met haar vingers. Ze zal zeker les hebben genomen, maar het ziet er allemaal heel stijf uit.’

2. De Philharmonie is niet de Philharmonie

Als violist in het Concertgebouworkest, dat tot de wereldtop wordt gerekend, komt Caroline Strumphler nog weleens ergens. Ze is net terug van een internationale tournee. ‘Dus ik denk meteen: die backstage van de Philharmonie in Berlijn (waar de film zich voor een groot deel afspeelt, red.) ziet er echt heel anders uit.’ Wie naar de zaal van Tár wil, moet niet naar Berlijn, maar naar Dresden, naar het pas gerenoveerde en ook erg mooie Kulturpalast.

3. In Tár zijn vrouwelijke dirigenten verder dan in het echt

In 2019 had het orkest van Marije Helder een primeur. Als eerste professionele symfonieorkest in Nederland kreeg het een vrouwelijke chef-dirigent: Karina Canellakis. Het Residentie Orkest volgde snel met Anja Bihlmaier. Maar nog steeds zijn vrouwelijke dirigenten maar een kleine minderheid. In 15 jaar speelde Helder slechts twee keer eerder onder een vrouwelijke dirigent. Strumphler maakte het in 33 jaar zes keer mee.

In Tár zijn ze dus al een stap verder. Strumphler: ‘Wat ik grappig vond, is dat in de film er bij de Berliner Philharmoniker ook al een vrouwelijke concertmeester is. Toevallig hebben ze vorige week voor het eerst een vrouw in die positie benoemd.’ Dat is Vineta Sareika, voorheen van het Artemis Quartett. Strumphler. ‘Een vrouw als solist is sinds een eeuw gebruikelijk, in een orkest zitten kan je sinds een halve eeuw, vrouwelijke dirigenten zijn pas sinds een jaar of vijf in opkomst.’

Helder: ‘Wij hebben nu ook een vrouwelijke assistent-dirigent, Chloe Rooke.’

Strumphler: ‘Vrouwelijke dirigenten worden in alle opzichten strenger beoordeeld. Ik heb nog nooit een orkestlid over een mannelijke dirigent horen klagen dat die een lelijke stem heeft, terwijl ik zat mannelijke dirigenten kan bedenken met een lelijke stem. Over een vrouwelijke dirigent hoor je altijd wel iemand zeggen dat ze alleen uitgenodigd is omdat ze een vrouw is. Nou, van de dertig mannelijke dirigenten die bij ons komen, vind ik er ook maar tien exceptioneel.’

Helder: ‘Als er een vrouw voor de groep staat en iemand vindt het niet interessant wat zij doet, is het algauw van: zij heeft niks te vertellen. Daarmee is het afgedaan. Bij mannen komen er dan nog muzikale argumenten. Een zwangerschap is blijkbaar ook nog een issue. Toen Karina (Canellakis, red.) in verwachting bleek te zijn, hoorde je rond het orkest: ‘Dat zou je toch eigenlijk niet moeten willen, dan ben je drie maanden je chef kwijt’! Terwijl het om één of twee programma’s gaat waar je een vervanger voor moet vinden. Waar hebben we het over?’

Cate Blanchett als Lydia Tár. Beeld Courtesy of Florian Hoffmeister

4. De regisseur heeft voor zijn personages uit biografieën geshopt

Voor wie al een beetje thuis is in de klassieke muziek, zit Tár vol leuke biografische puzzeltjes. Zo heet de voorganger van Lydia Tár bij de Berliner Andris Davis, een combinatie van de dirigenten Andris Nelsons en Colin Davis.

Strumphler: ‘De hele tijd dacht ik: hier zie ik iets van Marin Alsop, hier iets van Daniele Gatti, hier iets van John Eliot Gardiner, hier iets van Leonard Bernstein – alsof die dirigenten allemaal door de blender zijn gehaald. Als Lydia Tár vlak voor ze op moet een sigaret, een pilletje en een glas water krijgt aangereikt, is dat heel erg Bernstein. Voor hem stonden ze ook klaar met een glas whisky, een glas water en een lijntje coke.’ Weet ze dat zeker? Strumphler: ‘Ik heb nog onder Bernstein gespeeld! Bij het Europees Jeugdorkest. Het is een verhaal dat rondging onder de studenten, ik heb geen slokje uit zijn glas genomen.’

5. De film zit vol sluikreclame

Een ergernis van de verslaggever dan: de film zit vol sluikreclame. Je komt niet om de opzichtig in beeld gebrachte platenhoezen heen, op de meest onlogische momenten (in de concertzaal bijvoorbeeld), van het klassieke platenlabel Deutsche Grammophon (DG, bekend van het gele logo). Ordinair en Oscar-onwaardig ‘product placement’: DG is van de Universal Music Group en de film wordt gedistribueerd door Universal Pictures. Je kunt je niet aan de indruk onttrekken dat vooral DG-artiesten aandacht krijgen. Een albumfoto van Janine Jansen komt ook voorbij. Zij zit dan weer niet bij DG, maar bij Decca. En Decca is (surprise!) ook van Universal.

6. De blik op de klassieke muziek is wel erg Amerikaans

Berlijn mag dan als het summum worden neergezet op het gebied van de klassieke muziek, de blik op de muziekwereld is wel erg Amerikaans. En ook een beetje verouderd. Zo gaat het een paar keer over ‘The Big Five’, ooit de top van de Amerikaanse orkesten: die uit New York, Cleveland, Chicago, Boston en Philadelphia. Maar de meeste critici zien het Los Angeles Philharmonic al jaren als het beste orkest in de VS.

De masterclass-scène waarin een Afro-Amerikaans non-binair persoon geen muziek wil dirigeren van de ‘misogyne, witte’ Bach, schetst het debat in de Angelsaksische wereld goed. Maar de masterclass zelf is volgens Helder en Strumphler het minst geloofwaardige element in de film. Strumphler: ‘Ze is totaal niet begaan met de studenten.’

7. Tár praat veel te veel

Dat brengt ons op het volgende punt: Lydia Tár houdt ellenlange monologen – zowel in de masterclass als in een repetitie. Wie als dirigent de musici de oren van de kop lult, maakt zich doorgaans niet geliefd. De nadruk mag in de pers dan liggen op Blanchetts dirigeerlessen, in de film moet vooral het etaleren van kennis bijdragen aan haar autoriteit. Tár is voortdurend aan het namedroppen (Albert Schweitzer zus, Leonard Bernstein zo) en ze strooit met feitjes zoals de verslaggever dat een dirigent nog nooit heeft horen doen.

Helder: ‘Wij musici kunnen veel meer zeggen met muziek dan met woorden, dan is praten een beetje een zwaktebod.’

8. In het echt zijn musici vooral aan het studeren

Wat je niet ziet in de film, is wat musici over het algemeen meer doen dan concerten geven of repeteren: studeren. Strumphler: ‘Het is allemaal misschien iets minder glamoureus: een dirigent is volgens mij vooral aan het reizen, van het ene naar het andere concert, en partituren aan het lezen.’

Wel zie je Lydia Tár af en toe componeren. Dan zit ze aan de piano te zwoegen op een eenstemmig stukje muziek (in werkelijkheid van Hildur Gudnadóttir) dat zo langzaam en eenvoudig is dat je het met het muzikale voorstellingsvermogen van een volleerd dirigent niet aan de piano zou hoeven toetsen. Laat staan dat je er gepijnigd bij zou hoeven te kijken.

9. Een orkest heeft niet zo veel tijd

‘Wat ik ook heel onrealistisch vond’, zegt Helder, ‘is hoelang ze met één Mahler-symfonie bezig kan zijn in die film. Alsof je weken de tijd hebt, haha!’

Strumphler: ‘Zoiets doen we in drie repetities. We werken in een razend tempo, we hebben helemaal geen tijd voor discussies.’

10. Het beeld van de dirigent is (iets) gedateerd

Lydia Tár is een ouderwetse alleenheerser die geen tegenspraak duldt en tijdens een repetitie bepaalt dat een nieuwe cellist, die op proef is, mag soleren in het Celloconcert van Edward Elgar. Tár overvalt het orkest ermee, en doet het voorkomen alsof het een democratisch besluit is. Strumphler: ‘Dat zou natuurlijk nooit zo gaan. We hebben allemaal procedures. Ook bij audities, daar zitten echt wel wat meer mensen bij.’ En dan zijn er ook nog aantijgingen van (machts)misbruik.

Dit type dirigent bestaat – dat is na zoveel gevallen van (seksueel) overschrijdend gedrag in de klassieke muziek, aan het licht gekomen sinds de opkomst van de #MeToo-beweging, wel duidelijk. Maar hoe veelvoorkomend is dit autoritaire, egocentrische, nietsontziende type?

Helder: ‘Er is de laatste tijd van alles uitgekomen aan narigheid, maar in de meeste gevallen ging het over zaken uit het verleden. De jongere generatie dirigenten is veel minder hiërarchisch ingesteld. Ze communiceren met ons in plaats van dat ze hun wil opleggen. Ze vragen bewust om feedback en doen hun best om één met ons te zijn.’

Strumphler: ‘Dat kan ik niet helemaal onderschrijven. De dirigenten die bij ons (het Concertgebouworkest, red.) komen, gaan na een repetitie of concert meestal linea recta naar de dirigentenkamer. Ze eten met de directie of hun impresario, niet met ons in de artiestenfoyer. Ik kan maar een paar dirigenten bedenken die echt benaderbaar waren of zijn: Nikolaus Harnoncourt, Iván Fischer en Klaus Mäkelä. Er zijn dirigenten met wie je dan 20 jaar hebt gewerkt, en nog steeds ben je niet verder gekomen dan een handje.’

Helder: ‘De afstand die in de film zit, die klopt. Het verschil in machtsniveau zit er al vroeg in als je begint met muziek maken. Je kijkt op tegen je leraar, die een soort heilige is, je doet wat die zegt. Wat goed uit de film blijkt, is dat het symfonieorkest heel archaïsch georganiseerd is.’

Strumphler: ‘Die excentrieke dirigenten zoals Bernstein zijn de uitzonderingen. De meesten zijn gewoon hardwerkende mensen zonder al die gekkigheid.’

11. Een vrouwelijke dirigent als dader: dat is toch een beetje jammer

Toen de film in de VS uitkwam, was er direct een rel. Dirigent Marin Alsop, die in de film een van de wegbereiders van Lydia Tár wordt genoemd, vond dat er wel heel erg uit haar biografie was geput, zonder overleg. Bij het zien voelde ze zich ‘beledigd als vrouw, als dirigent en als lesbienne’, zei Alsop tegen The Times. ‘Dat je de kans hebt om een vrouw in zo’n positie te portretteren en haar dan tot een misbruiker maakt – dat was voor mij hartverscheurend.’

Nina Hoss (links vooraan) speelt de echtgenote van Lydia Tár in ‘Tár’. Beeld Courtesy of Focus Features

Terwijl er zo veel voorbeelden voor handen waren van mannelijke dirigenten die zich hebben misdragen, of daarvan zijn beschuldigd. Helder: ‘Ze hadden Marin Alsop best even mogen bellen, ja. Maar ergens vind ik het wel goed werken dat er voor een vrouw als hoofdpersoon is gekozen. Wat ze allemaal doet – manipuleren, carrières tegenhouden – is heel naar, maar ik vraag me af of we het wel zo naar zouden hebben gevonden als we dit een man zouden hebben zien doen. Dan zouden we het allemaal wel vinden meevallen.’

Strumphler: ‘Deze film gaat niet over klassieke muziek, maar over macht. Je had dit verhaal ook in de bankenwereld kunnen situeren.’

Een paar dagen na het interview komt Helder terug op haar uitspraak. ‘Ik voel steeds meer verontwaardiging, onmacht en boosheid’, schrijft ze. Tijdens het interview vertelde ze en passant over masterclasses die ze als jonge tiener bezocht, waarin mannelijke docenten bij wijze van uitnodiging openlijk hun hotelsleutels gaven aan de jonge deelneemsters. Andere volwassen musici keken lachend toe.

‘Door met de keuze voor een vrouwelijke dirigent te laten zien dat macht corrumpeert bij ieder, wordt er met een mannelijke blik – die van de regisseur – verteld dat vrouwen ook de fout in gaan’, zegt Helder. ‘Maar waar is dit op gebaseerd? Wat mij de afgelopen dagen bleef steken, is dat ik mannelijke voorbeelden in de klassieke muziek te over heb die aan machtsmisbruik deden en doen, maar geen vrouwen.’