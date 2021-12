Hoe Promenades formidabele eerbetoon aan Peter R. de Vries tot stand kwam

De vermoorde misdaadverslaggever Peter R. de Vries had enkele gastrolletjes in Promenade. Na zijn dood bracht het satirische tv-programma een ode aan hem waarin tegelijk ontroering, woede en humor doorklonken. Presentator Diederik Ebbinge en de twee tekstschrijvers blikken terug op een van de hoogtepunten van het tv-jaar.

Voor de eerste uitzending na de zomer en de moord op Peter R. de Vries is het team van de satirische talkshow Promenade (NTR) de provincie ingegaan en neergestreken in ’t Voorhuys. Het grand-café is gevestigd in ‘de plaats met de meeste winkelketens van Nederland’, Emmeloord.

Ze doen alsof, het is niet waar. De opnamen zijn zoals altijd in de Desmet Studio’s in Amsterdam. Op de achtergrond zijn in het decor beelden te zien van fonteintjes op een verlaten steenvlakte. Dat zal Emmeloord dan wel zijn. Het is zondag 15 augustus. Peter R. de Vries is een maand eerder overleden, op 15 juli. Bij het verlaten van de studio van RTL Boulevard in Amsterdam was er op 6 juli een aanslag op hem gepleegd.

De ode van de makers van Promenade aan de misdaadverslaggever is het tv-fragment van 2021 – volgens de schrijver van deze reconstructie in elk geval. Het fragment, een formidabele viertrapsraket van ironie, oprechtheid, humor, verdriet, woede en ontroering, vormt het eind van de uitzending en duurt iets minder dan vijf minuten.

De presentator (en bedenker) van Promenade is Diederik Ebbinge (52) Zijn vaste gasten zijn acteur Ton Kas en de cabaretiers Eva Crutzen en Henry van Loon. Samen met de schrijvers, scenarist Melle Runderkamp (43) en voormalig advocaat Simon Hendriksen (44), bekend als de Betrouwbare Mannetjes van de Volkskrant, werkt Ebbinge fulltime aan het programma. Met dit trio wordt teruggeblikt.

Het trio wordt ondersteund door tekstschrijver en podcastmaker Peter Buurman (De Speld, Zondag met Lubach) en cabaretier en tekstschrijver Peter van de Witte, de vervanger van Gijs Groenteman wiens tv-werk (Media Inside) hem tot stoppen dwong. Van de Witte is er in de eerste uitzending na de zomer ook bij als gast in Promenade, maar wordt al snel afgeserveerd omdat hij nergens een mening over blijkt te hebben. Dat is niet de bedoeling.

In zijn inleiding kondigt Ebbinge op 15 augustus aan dat Promenade dit seizoen nóg urgenter zal zijn. Als hij zijn introductie afrondt, zegt hij dat in de uitzending ‘uiteraard een smaakvolle ode’ zal worden gebracht aan…..

Hij wordt onderbroken door Van Loon. ‘Peter R. de Vries’, zegt Van Loon. Ebbinge, geïrriteerd: ‘Aan Peter R. de Vries inderdaad.’

De makers hadden een geschiedenis met De Vries. Hij was in 2020 twee keer te gast in het programma, als ‘mystery guest’ in een grote doos en als ‘Masked Singer’ in een pak van de hindoeïstische godheid met een olifantenhoofd, Ganesha. Twee keer werd de apotheose snel en voortijdig verklapt door Van Loon, tot grote ergernis van Ebbinge. De eerste keer was Van Loon De Vries voor de opnamen tegengekomen op het toilet, verklaarde hij, de tweede keer op het parkeerterrein.

Vanuit ‘Emmeloord‘ wordt zigzaggend naar de climax toegewerkt. Van Loon ontdekt in de studio een asbak van chocola (denk hier aan het mislukte tv-programma Showcolade) en laat het smeltende voorwerp niet meer los, wat verklaart dat zijn beige outfit, een bodywarmer onder meer, steeds meer besmeurd raakt. Het staat niet in het script.

De stemming is zoals altijd afwisselend vrolijk en ernstig. Het lied van de uitzending is Happy Together van The Turtles, er wordt uitbundig op gedanst. Crutzen, in de zomer bevallen van een dochter (waargebeurd), zegt dat ze last heeft van stuwing en sluit achter een kamerscherm een vacuümpomp aan. Terwijl ze zich uitkleedt en Van Loon aanbiedt om te helpen met aanleggen, vraagt ze of de anderen Bridget Maasland in RTL Boulevard hebben gezien in een item over Peter R. de Vries, een vaste gast in dat programma.

Het fragment wordt getoond. Maasland brengt het gesprek op de Televizier Ring. Ze zegt dat ze bij Boulevard een vreselijk jaar achter de rug hebben, ‘dus als we hem nou ergens een keer mogen winnen…’ De reactie van Lex Uiting, ook aan tafel bij Boulevard: ‘Misschien voor hem.’

***

Ebbinge: ‘Pfff. Ik vind dit, eh, persoonlijk niet heel fris wat hier gebeurt.’

Crutzen: ‘Wat?’

Ebbinge (intussen is het geluid van de pomp hoorbaar): ‘Ik snap niet precies hoe je hoofd in elkaar zit als je deze twee dingen aan elkaar wil verbinden. Hij is hier ook regelmatig geweest. Als hij hier als laatste was geweest, hadden wij toch ook niet die prijs moeten winnen of zo.’

Crutzen: ‘Ik zou er wel mee kunnen leven hoor. Daar ben ik gewoon heel eerlijk in.’

Na ruim twintig minuten begint de slotscène, het eerbetoon aan Peter R. de Vries.

1. Het intro

Ebbinge: ‘Oké jongens, alle gekheid op een stokje nu, ik zou toch heel graag een moment willen stilstaan bij….’

Van Loon: ‘Peter R. de Vries.’

Ebbinge, vertwijfeld: ‘Bij Peter R. de Vries inderdaad. Peter heeft een paar keer meegewerkt aan ons programma, wat wij echt fantastisch vonden. Ik weet nog dat ik hem de eerste keer een mailtje stuurde, en dat hij meteen terugmailde dat hij heel graag kwam en erg van het programma hield. Dat was voor ons een ontzettend groot compliment. Vervolgens is hij hier een paar keer geweest en ja, we hebben dat met ontzettend veel lol gedaan. We zagen ook dat Peter daar enorm van genoot.’

(Op het scherm wordt een beeld getoond van Peter R. de Vries in het pak van Ganesha).

Ebbinge: ‘Hij zei ook continu dat hij graag nog een keer terug wilde komen. Wat wij weer als een heel groot compliment ervoeren. Het was echt fantastisch.’

***

Vier maanden later, een grand-café in Amsterdam-Oost. Simon Hendriksen, Melle Runderkamp en Diederik Ebbinge zijn op de fiets gekomen, ze wonen alle drie in de buurt.

Ebbinge: ‘Ik spreek in Promenade of de kijker rechtstreeks aan, of de anderen in de studio. Het is heerlijk om het woord tot de kijker te richten, dan kan ik de autocue gebruiken. Dat was hier niet het geval.’

Runderkamp: ‘De inleiding is uniek. Voor het eerst werd iets gezegd wat niet op papier stond. Over die inleiding hadden we úren gedaan. Bij de lezing met de acteurs, op zaterdag, werkte het nog. Maar op zondag, de opnamedag, bleef er niet veel van over.’

Ebbinge: ‘Ik improviseer wel wat, heb ik toen gezegd.’

Hendriksen: ‘Het was meer dan improviseren, er zat een idee achter. Het moest voor de kijker voelen alsof Diederik uit zijn rol stapte. Dat hij voor één keer serieus was. Dat lukte niet met de tekst die we hadden geschreven, toen bedachten we tijdens de opnamen: improviseer het maar. Na ‘alle gekheid op een stokje’ ging hij verder als zichzelf met een heel lief verhaaltje. Dat werkte erg goed.

Ebbinge: ‘Maar ik meende het ook. We dachten eraan met hoeveel plezier hij had meegewerkt aan het programma en hoe hij het naar zijn zin had gehad. Peter wilde graag nog een keer komen. We waren geen dikke vrienden, maar we mochten hem graag. Het is volkomen bizar dat zo’n aardige man door zijn hoofd wordt geschoten.’

Hendriksen: ‘In de Whatsappgroep hebben we het er in de voorbereiding dagenlang over gehad en ideeën uitgewisseld.’

Runderkamp: ‘Alle opties zijn besproken, ook niks doen. Hoe serieus moest het zijn? Moesten we grappen gaan maken? Of schakelen tussen ernst en vrolijkheid?’

Hendriksen: ‘Het feit dat hij het een leuk programma vond, maakte het makkelijker. Daardoor voelden we ons vrijer om het toch ook grappig te maken.’

2. Het spel met de R

Op een scherm zijn de oude fragmenten te zien met Peter R. Vries als mystery guest en als de gemaskerde zanger Ganesha. Hij is nauwelijk zichtbaar. De fonteintjes in Emmeloord spuiten door.

Ebbinge: ‘Het is dan ook belachelijk te beseffen dat hij er niet meer is, zeker ook omdat we voor dit seizoen al weer een paar plannen met hem hadden. En dat blijft heel onwezenlijk, op de een of andere manier. Maar goed, eh, ik wil toch nog even zeggen dat voor mij de R in Peter R. de Vries gestaan heeft voor rechtvaardigheid. Omdat hij natuurlijk een man is….’

Kas: ‘Recht door zee.’

Ebbinge: ‘Wat?’

Kas: ‘Recht door zee, zou ik zeggen.’

Crutzen: ‘Rechtschapen, zou ik zeggen.’

Ebbinge: ‘Even…’

Van Loon: ‘Racismetegenstander.’

Kas: ‘Respectabel.’

Ebbinge: ‘Jongens, even….’

Crutzen: ‘Resoluut.’

Van Loon: ‘Goeie. Rechtvaardig.’

Ebbinge: ‘Ja Henry, die heb ik al gezegd.’

Van Loon ‘Dan doe ik rotsvast. Dan ben jij.’

Ebbinge: ‘Eh. Roversnest.’

Crutzen lacht hem uit. Van Loon: ‘Ja, af.’

Ebbinge: ‘Hoezo? Jij was al af. Jij zei rechtvaardig terwijl ik rechtvaardig al had gezegd.’

Kas, schamper: ‘Roversnest.’

Ebbinge: ‘Ja, dat was toch zijn werk, dat hij roversnesten aanpakte?’

Van Loon: ‘Ja, doei. Dat noem je niet zo.’

Kas: ‘Diederik, je ligt eruit.’.

Ebbinge: ‘Kom op man, waarom staan we hier eigenlijk gewoon nu een belachelijk spelletje te doen, joh? Kap eens eventjes. Ik wil gewoon wat moois zeggen en nu zit ik in een of ander dom spel.’ Wijzend naar Van Loon: ‘En waarom moet je het altijd verzieken als ik het over Peter R. de Vries wil hebben? Altijd! Waarom doe je dat? Ik wilde godverdomme gewoon wat moois zeggen, man.’

Van Loon: ‘Dat wil ik ook! Dat wil ik ook.’

Ebbinge, geëmotioneerd: ‘Ik vind het gewoon echt kut dat Peter er niet meer is. Echt kut.’

Peter van de Witte loopt de studio weer in. Ebbinge: ‘Nee, niet jij man, flikker toch op.’

***

Runderkamp: ‘Hier zijn we de hele week mee bezig geweest. Donderdagmiddag was de eerste versie klaar. Vrijdagochtend zijn we er met z’n drieën doorheen gelopen en hebben we bijna alles weer veranderd.’

Hendriksen: ‘We hadden er echt een spel van gemaakt. Dat werkte niet, het werd veel te ingewikkeld. We hebben het ingekort en zijn heel random op zoek gegaan naar woorden met een R. Ik heb het fragment teruggekeken. Als jij boos wordt op Henry, had je eigenlijk ook nog het zinnetje ‘ach man, racismetegenstander is niet eens een woord’ moeten zeggen.’

Ebbinge: ‘Verdomd ja. Hier zie je heel duidelijk het stramien van Promenade. Eerst kaarten we oprecht en eerlijk een zwaar onderwerp aan en een minuut later verzandt het in een lullig spelletje en in ruzie.’

Hendriksen: ‘We hebben lang getwijfeld over de grap ‘ik vind het gewoon echt kut dat Peter er niet meer is’ en daarna Peter van de Witte terug te laten keren in de studio, de verkeerde Peter zeg maar. Uiteindelijk was het wel de moeite waard.’

Ebbinge: ‘Zo gaat het altijd. We hebben dit allemaal niet eerder beleefd. Als we op dinsdag bij elkaar komen hebben we geen idee wat we moeten gaan doen. Het is werken, werken, werken. En na de uitzending denk je meteen: o God, verdomme, komende week weer. Promenade is een slopende aangelegenheid.’

Hendriksen: ‘We zitten altijd in tijdnood. Op vrijdag moeten we klaar zijn en sturen we de teksten naar de acteurs, op zaterdag repeteren we, zondag nemen we op. De acteurs geven op de opnamedag veel extra’s, daar hebben we geluk mee.’

Ebbinge: ‘Wij zijn er dan al de hele week al mee bezig geweest, zij kijken er fris tegenaan. Ze wijzen er op dat een scène soms te lang is, of te snel gaat. Eva, Ton en Henry zijn alle drie makende spelers die ons voortdurend cadeautjes geven.’

Hendriksen: ‘Het gaat er harmonieus aan toe. Er klaagt nooit iemand dat hij te weinig tekst heeft, of te veel.’

Ebbinge: ‘Het is bepaald geen ego-gedreven club, niet in de redactie en niet in de acteursgroep. Iedereen is bezig om dat programma omhoog te tillen. Dat is te gek hoor. Dat maak ik wel eens anders mee. Dat maak ik héél vaak anders mee. De kunst is om mooie mensen bij elkaar te scharrelen. Dat is bij Promenade goed gelukt.’

3. Het lied

Na het tweede vertrek van Peter van de Witte klinkt pianomuziek, het begin van een aangepaste versie van het vaste eindlied van Promenade. Huiscomponist Rutger de Bekker heeft het nummer langzaam, stemmig en zwaar gemaakt en blaasinstrumenten toegevoegd. De lichten gaan uit, schemer treedt in. Alle ironie en lichtheid is in één klap verdwenen, het verdriet overheerst.

Van Loon loopt naar presentator Ebbinge en gaat naast hem zitten, tegen hem aan leunend.

Halverwege het lied is een zwart-witfoto van Peter R. de Vries te zien. Eva Crutzen zingt het eerste couplet en krijgt bij het tweede ondersteuning van de drie anderen.

We lopen langs de promenade van de actualiteit,

Met een lach en met een traan en die verdomde haat en nijd,

Samen koppie onder of op het ergste voorbereid,

Altijd langs de promenade van de actualiteit.

Langs de promenade, van de actualiteit.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Hendriksen: ‘Diederik had het idee om van het slotlied… ’

Runderkamp: ‘Dat domme lied, zoals jij het altijd noemt.’

Hendriksen: ‘Om daar een ballad van te maken.’

Ebbinge: ‘Ook omdat de tekst één op één paste bij het onderwerp.’

Simon: ‘Ik zag daar geen heil in. Ik vond het een vreselijk idee. Het leek me pathetisch.’

Runderkamp: ‘Goedkoop sentiment.’

Ebbinge: ‘Nu is meteen duidelijk hoe dat hele Promenade wordt gemaakt.’

Hendriksen: ‘Diederik verwijt mij altijd, en terecht, dat ik plannen te snel afschiet. Dat is zijn rol. En de mijne. Het gaat er in dit geval om dat zo’n lied op de juiste manier wordt ingebed.’

Runderkamp: ‘Het is ook een manier om te laten zien hoe makkelijk het is om zo’n gevoel op te wekken. Een hele grote zwart-witfoto, een droevig liedje, allemaal mensen die terneergeslagen zijn, dan is het al snel ontroerend.’

Ebbinge: ‘Als acteur raak je in zo’n setting ook echt ontroerd. Dat is Promenade ook: we zitten in de werkelijkheid. Ons eigen gevoel moet er in zitten.’

Hendriksen: ‘Het raakte mij ook, ook weer toen ik het ’s avonds op tv zat. Mooi natuurlijk, iedereen met een brok in de keel, maar op zijn minst moet je daarna alles op het eind weer een beetje kapot maken.’

***

4. Het slot

In het laatste deel van het Promenade-lied is alleen pianomuziek te horen. Ebbinge kondigt het eind van de uitzending aan: ‘Dit was Emmeloord. Tot volgende week.’ Van Loon, Kas, Crutzen en Ebbinge verlaten de studio. Ze lopen langs de zwart-witfoto van Peter R. de Vries.

‘Het was toch wel smaakvol?’, vraagt Ebbinge. ‘Het was volgens mij ontzettend smaakvol’, antwoord Crutzen.

Ebbinge: ‘Volgens mij de smaakvolste herdenking tot nu toe. Toch?’

Crutzen: ‘Dat denk ik wel.’

***

Hendriksen: ‘De foto van Peter R. de Vries stond eerder in NRC Handelsblad en we vonden hem op Google images.’

Runderkamp: ‘De foto is ook in kleur te vinden, maar zwart-wit is stemmiger. Het paste beter bij wat we wilden maken. We hebben tientallen foto’s bekeken.’

Ebbinge: ‘De moord op Peter R. de Vries was al weer een tijdje geleden, veel programma’s waren ons al voor geweest.’

Runderkamp: ‘Ergens halverwege de week besloten we dat Diederik het vooral heel smaakvol moest willen maken. Dat werd het woord. Smaakvol.’

Hendriksen: ‘Als je zelf zegt dat het erg smaakvol is, wordt alles meteen gerelativeerd.’

Ebbinge: ‘Dat doen wij chronisch. De meeste herdenkingen op tv waren smakeloos. Maar je voelde aan alles dat al die redacteuren van tv-programma’s steeds tegen elkaar hadden gezegd dat het wel smaakvol moest zijn. Ik baalde er achteraf van dat we niet veel harder zijn ingegaan op die uitzending van RTL Boulevard. In de eerste versie stond dat het goor was wat Boulevard had gedaan, dat hebben we afgezwakt.’

Hendriksen: ‘Ze kregen weinig kritiek omdat men dacht: die mensen hebben iets verschrikkelijks meegemaakt, laat ze maar.’

Runderkamp: ‘Wat ook niet zo gek is als een van je medewerkers is neergeschoten.’

Hendriksen: ‘We stonden met dit eerbetoon op glad ijs, daar waren we ons voortdurend van bewust. De oude beelden van Peter R. de Vries die in een loop in slomo op de achtergrond draaiden, hebben we zo gemonteerd dat hij niet herkenbaar in beeld kwam.’

Runderkamp: ‘Je zag bij de twee keren dat hij meedeed ook nauwelijks dat hij het was. Dat was ook min of meer de grap, het ging helemaal niet om Peter R de Vries. Het draait uiteindelijk om Diederik. Om het mislukken van zijn programma.’

Hendriksen: ‘Maar toch, met het tonen van de originele beelden zou het smakeloos zijn geworden. Te veel in your face. De suggestie dat hij aan Promenade heeft meegedaan, was belangrijker dan het beeld.’

Runderkamp: ‘Volgens mij hadden wij de smaakvolste herdenking.’

Hendriksen: ‘Daar gaat het om.’

Ebbinge: ‘We bouwen iets op en maken het meteen weer kapot.’

Keihard gelach aan tafel.

***

De aflevering van Promenade van 15 augustus met het eerbetoon aan Peter R. de Vries is te zien op NPO Start.

Rutger de Bekker, componist van het Promenade-lied ‘Maak het maar zo dat het ganse volk gaat huilen’, zei Diederik Ebbinge tegen Rutger de Bekker toen hij hem vroeg om een aangepaste versie van het vaste Promenade-lied. De Bekker: ‘Het originele lied heeft een hoog kleinkunstachtig gehalte. De nieuwe versie moest oprecht, mooi en liefst ontroerend worden, met het hetzelfde refrein dat elke keer wordt gezongen. En het moest ernstig zijn, zonder tongue in cheek.’ In Promenade is De Bekker (49) verantwoordelijk voor de muziek. Evenals Ebbinge maakte de componist (en acteur) van 1995 tot 2008 deel uit van cabaretgroep De Vliegende Panters. ‘Wij hebben aan weinig woorden genoeg. Dat scheelt enorm, we spreken artistiek gezien dezelfde taal.’ De Bekker had een week de tijd, meer dan gewoonlijk, omdat het de eerste uitzending van het nieuwe seizoen was. ‘Het was een kwestie van opnieuw beginnen. Ik kende dat nummer op een heel andere manier, ik moest het uit de bestaande variant trekken. Hoe kon ik hier in het arrangement en de stijl zo’n nummer van maken dat het ontroering oproept, maar wel gewoon dat bekende lied blijft?’ Hij paste het tempo aan en de cadans en haalde na de goedkeuring van de acteurs ‘hier in de studio nog wat koperwerk van de muur. Het was eigenlijk meteen goed. Daarna was het alleen nog maar een kwestie van finetunen. Een maatje extra waar even geen tekst is, dat soort dingen.’ Het eerbetoon aan Peter R. de Vries pakte geweldig uit, zegt hij. ‘Over elke zin wordt nagedacht. Het ziet er makkelijk uit, maar het is allemaal kwalitatief hoogstaand centimeterwerk. Daarom vind ik het ook zo leuk om mee te werken. Het is heel knap van ze dat ze het in zo’n uitzending voor elkaar krijgen om bij zo’n gevoelig thema vanuit de humorsfeer te switchen naar ernst en schoonheid, zonder dat het detoneert. Ze voelen precies welke versnelling ze moeten gebruiken en wanneer ze moeten terugschakelen. Dat is hun grote kwaliteit.’