Hoe Poetin J.K. Rowling voor zijn zaak probeerde in te zetten

De Russische president Poetin zei dat Rusland gecancelled wordt, ‘net als J.K. Rowling’. De Britse schrijver stelde zich nuchter teweer.

Iedere Harry Potter-lezer weet het: het valt niet mee je te weer te stellen tegen de Zwarte Kunsten, de kunsten die in de boeken worden bedreven door de zogeheten Dooddoeners en hun meester, Voldemort, Heer van het Duister. Op Zweinstein joegen ze er in de zeven jaren dat Harry en zijn vrienden daar studeerden maar liefst zeven leraren Verweer tegen de Zwarte Kunsten doorheen.

In het eerste jaar werd die functie vervuld door Quirinus Krinkel (ik houd hier even de vindingrijke Nederlandse benamingen van vertaler Wiebe Buddingh’ aan). Goeie vent, lijkt het, maar helaas draagt hij Voldemort met zich mee en dat loopt niet goed af. Krinkel wordt opgevolgd door de vermakelijke nietsnut Gladianus Smalhart.

Daarna volgen de bekwame Remus Lupos (blijkt helaas een weerwolf), de eveneens bekwame Alastor Dolleman (arglistig door een Dooddoener onschadelijk gemaakt), de rampzalige Dorothea Omber en de controversiële Severus Sneep. Als Sneep na een jaar schoolhoofd wordt, komt de functie van leraar Verweer tegen de Zwarte Kunsten in handen van de Dooddoener Amycus Kragge. Pas als Harry Voldemort aan het slot van boek zeven definitief verslaat, wordt de vloek die er rust op de functie leraar Verweer tegen de Zwarte Kunsten opgeheven.

Wij Dreuzels (niet-magische wezens) zouden wel weten wie er in onze wereld momenteel in aanmerking komt voor de rol van Heer Voldemort. Het is dan ook van een bizarre ironie dat Vladimir Poetin afgelopen week de auteur van de Harry Potter-boeken aanhaalde om de wereld duidelijk te maken hoe onheus hij wordt bejegend. Volgens Poetin zijn de sancties die de wereld onderneemt tegen Rusland naar aanleiding van het binnenvallen van Oekraïne je reinste cancelling. Hij vergeleek zich daarbij met J.K. Rowling, die de nodige kritiek heeft gekregen naar aanleiding van haar standpunten over transgenders.

In de pers werd lichtelijk lacherig gereageerd. ‘Wij zijn er niet geheel zeker van of je iemand met 13,9 miljoen volgers op Twitter, wier boekverkopen 7 procent zijn gestegen sinds ze zich over transmensen heeft uitgelaten en die meer dan een miljard dollar waard is ‘gecancelled’ kunt noemen’, schreef Vanity Fair.

Rowling stelde zich via haar Twitter-account nuchter teweer: ‘Kritiek op de westerse cancelcultuur kan wellicht beter niet afkomstig zijn van degenen die op dit moment burgers afslachten vanwege de misdaad dat ze zich verzetten, en die hun critici opsluiten en vergiftigen.’ Rowling sloot haar tweet af met de hashtag #IStandWithUkraine en voegde een artikel over de gevangengezette politicus Alexei Navalny bij.

Ze vond Poetins uitspraak wat hij was – een dooddoener.