Hoe ontwikkelt de stem van Shula Tas zich in de loop van haar roman? Over die vraag (en meer) gaat het in de Volkskrant Leesclub

Shula Tas Beeld Keke Keukelaar

Met enthousiasme wordt in de Volkskrant Leesclub gediscussieerd over Waar gezongen wordt van Shula Tas. We hebben vastgesteld dat zij op haar eigen stem moet worden beoordeeld, maar dat de rol van haar vader, de in 2011 overleden psychiater Louis Tas, wel degelijk interessant is om over verder te praten. Niet in de laatste plaats omdat in Waar gezongen wordt zijn onderwerp van studie een belangrijke rol speelt.

Nu gaat het gesprek in de Leesclub over de stem van Shula Tas. Zoals we weten zoekt zij naar haar zangstem, die ze heeft verloren na de dood van haar ouders. De rouw knijpt haar keel dicht. (En dat gebeurde haar grootmoeder Frieda ook nadat zij in de oorlog in het kamp had gezeten.)

Maar Shula Tas zoekt ook naar een stem als schrijver. Een eigen stijl. Daarom de volgende vraag van leesclubbegeleider en Volkskrant-recensent Onno Blom aan de leden van de Leesclub: wat denken jullie, waarom kiest Tas déze stem – toegankelijk, ontroerend, terughoudend? En klinkt die misschien ook anders naarmate het boek vordert?

Leest u mee? U vindt ons op Facebook (zoek op Volkskrant Leesclub).