Hoe moet het met de aan mensen gewende filmdieren na hun acteercarrière?

In de rubriek Pics werpt filmrecensent Floortje Smit haar blik op de hedendaagse beeldcultuur.

Acteur Alan Cumming zat ermee. Wat is er toch gebeurd met Tonka, zijn chimpansee-collega in de film Buddy (1997)? Volgens Tonia Haddix, de eigenaar van de opvang waar de aap het laatst verbleef, was hij overleden. Cumming geloofde dat niet en loofde in samenwerking met dierenrechtenorganisatie Peta in april 10 duizend dollar uit voor wie Tonka kon vinden.

‘In de maanden dat we samen filmden, zijn baby Tonka en ik goede vrienden geworden’, stelde hij. ‘We speelden en vlooiden elkaar, en waren vaak aan het dollen. Het is een afschuwelijke gedachte dat hij nu ergens in een kooi in een donkere kelder zit.’

Dat bleek niet bepaald het geval. Tonka is inderdaad levend en wel, en woont gewoon bij Haddix thuis, waar hij de beschikking heeft over een tv van 60 inch én net St Patricks Day had gevierd met Haddix’ vrienden. Zijn verzorgster had zijn dood verzonnen, erkende ze. Peta had hem via de rechter willen verplaatsen naar een andere faciliteit en zij dacht dat dat slecht zou zijn voor ‘the kid’. ‘Iedereen die Tonka kent, weet dat hij geen normale chimpansee is. Hij is opgegroeid op filmsets en andere chimpansees interesseren hem geen bal.’

Dilemma: hoe moet het met de wilde, maar inmiddels aan mensen gewende dieren na hun acteercarrière? Een van de dolfijnen die Flipper speelde, werd na de serie naar een aquarium gebracht. Ze was er doodongelukkig, concludeerde haar trainer toen hij haar opzocht. Volgens hem zwom ze in zijn armen, keek hem recht in de ogen, stopte expres met ademhalen en stierf.

Na een jarenlange lobby werd de orka uit Free Willy wél vrijgelaten, maar deze Keiko weigerde aansluiting te zoeken bij zijn soortgenoten en kon geen eten vinden – hij overleefde in een Noors fjord doordat hij bevroren haring kreeg van zijn trainers, en stierf aan een longontsteking die hij waarschijnlijk kreeg van de toeristen waar hij uit eenzaamheid steeds naartoe zwom.

Er is maar een oplossing natuurlijk: nooit meer wilde dieren in films. Alles uit de computer. Dat wil Peta, en dat is ongetwijfeld een van de redenen dat de organisatie in dit verhaal over Tonka is gedoken: ze werken al maanden aan een documentaire over Haddix en haar apenopvang. Maar op deze plottwist, met een doodgewaand dier dat zit te chillen voor een flatscreen, hadden ze natuurlijk nooit gerekend. Het is zo’n bizarre wending dat de tragiek naar de achtergrond verdwijnt. Het is ook zo’n lekker verhaal dat – Hollywood kennende – de eerste speelfilmscenaristen waarschijnlijk al driftig zitten te pennen.

Dan is de vraag: wie speelt Tonka?