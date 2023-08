Hoe men de gevreesde Nederlandse tol overleeft

Johanna Schopenhauer met haar dochter Adele in 1806. Beeld Getty

Luik, 7 augustus 1828

Luik ligt zo dicht bij Aken dat we pas tegen de middag op reis vertrokken. We hadden een bijzonder behaaglijke wagen van een Brusselse koetsier gehuurd voor dertig franken per dag en voor die som had de man ons met bagage en al met plezier de halve wereld rondgereden.

En vanaf dan ging het snel vooruit. Onze gids had beloofd goed te rijden en hield woord, maar toch viel de avond al voor we Luik bereikten. Vanaf Aken voerde de weg ons door een vruchtbare omgeving. De steenweg is heel goed en er staan populieren en sparren, die een fraai effect opleveren. De korenvelden worden zeldzamer en in plaats daarvan kwamen groene weiden met heggen.

Zo rolden we ongeveer anderhalf uur heel tevreden voort, tot de wagen plots stopte en een blauwkiel het wagenzeil optrok: ‘Hebt u geen waren bij u, geen drogues, geen Eau de Cologne?’, vroeg hij en hij greep meteen onze mantels en wagentassen. Uiteindelijk vroeg hij onze passen, waar zich tot dan toe geen ziel om bekommerd had. Toen hij de passen terugbracht, vroeg hij om een pour boire en nog een kleinigheid pour le garçon, die er helemaal niet was.

Daarmee hadden we de gevreesde Nederlandse tol overleefd, waarvoor men ons in Aken niet weinig bang had gemaakt.

Johanna Schopenhauer (1766-1838), Duitse schrijver. Ingekort fragment uit Marc Carnier en Anke Gilleir: Een vrouw op reis – België anno 1828 volgens Johanna Schopenhauer. Davidsfonds, 1998.