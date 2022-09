De flexibele opiniemaker verdedigt wekelijks een opinie waaraan op dat moment behoefte is. Ditmaal: lieg, lieve kinderen, lieg!

Regelmatig vragen scholen me of ik hun leerlingen kan vertellen hoe ze een succesvolle opiniemaker worden. Omdat ik een hekel heb aan kinderen ga ik nooit in op zo’n verzoek, maar via deze weg geef ik toch mijn advies aan aspirant-opiniemakertjes.

Als je succesvol wilt worden in opinieland, moet je leren liegen. Gelukkig is dat helemaal niet moeilijk. Het is als een toets waar alle foute antwoorden goed zijn. ‘Maar worden de mensen dan niet boos als je liegt?’, hoor ik jullie vragen. Natuurlijk wel, maar dat is juist goed. Want weet je op welke plek mensen het liefst boos worden? Precies, op internet! En op internet maakt het niks uit waarom je aandacht krijgt, áls je het maar krijgt. Hoe meer aandacht, hoe vaker de mensen je mening willen weten, hoe meer centjes je verdient.

Soms zijn zoveel mensen boos, dat je even sorry moet zeggen. Dat is niet erg, want dan heb je weer een onderwerp voor je nieuwe mening. Dan zeg je bijvoorbeeld dat wat je had gezegd niet helemaal klopte, maar dat je wel bent geschrokken van hoe boos de mensen wel niet werden. Je kan dan bijvoorbeeld vinden dat over het onderwerp waarover je liegt wel ‘een open gesprek gevoerd moet kunnen worden’. Dat is een goede zin om te onthouden.

Je denkt misschien dat mensen nooit meer naar je willen luisteren als je te vaak liegt, maar dat is gelukkig niet zo. Papa, mama en de andere grote mensen hebben namelijk bedacht dat je leugenaars niet voor altijd leugenaar mag noemen omdat ze altijd liegen. Dat noemen ze ‘cancelcultuur’, dat vinden ze echt súpererg en daarom hebben we juist geen ‘cancelcultuur’. Wees dus maar lekker een deugniet en lieg erop los!