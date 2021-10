Hoe maak je Hollandse sciencefiction zonder Star Wars-budget?

Kika van de Vijver en Marouane Meftah in Captain Nova. Beeld Boris Suyderhoud

‘Stiekem heb ik allemaal dingen in de film gestopt die ik zelf gaaf vind’, erkent regisseur Maurice Trouwborst (40), met een lach. ‘Ik bén een Spielberg- en Nolan-fan. En het is toch een jongensdroom, zo’n sciencefiction maken.’

Captain Nova, zijn speelfilmdebuut, opent woensdag de 35ste editie van het jeugdfilmfestival Cinekid. En voor fans van het sf-genre valt er heel wat te herkennen in de Nederlandse film, waarin een ruimtevrouw uit de ecologisch verwoeste toekomst terugreist in de tijd, om de wereld te behoeden voor een door poolboringen ingezette natuurramp. De rode woestijnstofwolken uit Blade Runner 2049 bijvoorbeeld, die in deze film het Nederland van de toekomst mangelen. Of dat vruchtbare graanveld in het nu, tevens bekend van Christopher Nolans ecologische tijdreisepos Interstellar. Sowieso een graanveld: vaste locatie of landingsplek van verdwaalde buitenaardsen in films. En ook de pakken, de helm en de ruimtesonde in Captain Nova zien eruit alsof ze uit een recente Amerikaanse blockbuster zouden kunnen zijn geleend. Sober stijlvol vormgegeven, alsof ze écht gebruikt kunnen worden.

‘Dit is Nederland, en met onze budgetten kun je geen Star Wars maken’, zegt Trouwborst. ‘Maar ook zonder megalomane actie kun je wel een andere wereld optrekken. Met wat meer suggestie, of door heel goed te bedenken waar je wel en niet budget voor vrijmaakt. Zo’n ruimtepak of helm moet er wel realistisch uitzien, vonden we, niet cartoonesk. Anders krijg je een heel ander soort jeugdfilm.’

Captain Nova speelt in twee tijden: het Nederland van 2025 en van 2050. Dat ze al tijdreizend zelf óók 25 jaar jonger wordt, had het hoofdpersonage Nova (Anniek Pfeifer) niet verwacht, toen ze vanuit de verwoeste toekomst vertrok. Eenmaal gearriveerd in de Hollandse provincie neemt niemand dat kleine, zo serieus voor een ramp waarschuwende meisje (gespeeld door Kika van de Vijver) in ruimte-kledij serieus. Op één leeftijdsgenootje na dan, de wat dromerige Nas, gespeeld door Marouane Meftah, bekend als loopjongen ‘komtgoed’ uit Mocro Maffia.

Trouwborst is al jaren ‘showrunner’ en vaste regisseur van de (ook over de grenzen) populaire komische Nederlandse jeugdserie De regels van Floor. Het scenario voor zijn speelfilmdebuut schreef hij samen met Lotte Tabbers, een van de vaste Floor-scenaristen. ‘Het vierde seizoen van De regels van Floor kon ik niet zelf regisseren, omdat ik druk was met Captain Nova. Maar het vijfde seizoen gelukkig weer wel, dat is vanaf het voorjaar te zien.’

Zijn speelfilm kent een Greta Thunberg-achtig hoofdpersonage, uit de toekomst, maar de film mocht van Trouwborst ‘niet drammerig of moraliserend’ worden. ‘Het doel is wel de jeugd te activeren zich nog iets meer druk te maken over het milieu, maar dan met een avontuurlijke thrillerachtige film.’

Dat hij zich zou bekwamen in het jeugdgenre was nooit een bewuste keuze. Trouwborst begon zijn filmcarrière tien jaar geleden met een televisiefilm (Urfeld) over oud-verzetstrijders die een nazi om zeep willen helpen, en een komedie over een vrouwenvoetbalefltal (Dames 4). Na de door hem geregisseerde en bekroonde jeugdserie Zenith (2017), over kinderen met robotouders, bleef de doelgroep van zijn werk altijd jong. ‘Ook nu ik mijn eerste bisocoopfilm wilde maken, schatte ik mijn kansen het grootst binnen het ‘cinema junior’-traject van het Filmfonds. Ik had ook een aanvraag kunnen doen voor een grimmig Haneke-achtig drama. Maar dan denk ik toch dat ik te horen zal krijgen: hoezo wil jij dat doen, Maurice?’

Het belangrijkste verschil tussen jeugdfilms en volwasssenfilms is dat er eigenlijk geen verschil is, aldus Trouwborst. ‘Je let op taalgebruik. En in Captain Nova heeft Nova een pistool waarmee ze mensen in de ‘pauzestand’ kan schieten – leuke actie, zónder geweld. Maar ik neem kinderen net zo serieus als volwassenen. Vergeet ook niet dat ze héél veel kijken, soms ook dingen die niet per se voor hun ogen bedoeld zijn. Captain Nova wordt ook gezien door kinderen die Stranger Things al zagen.’