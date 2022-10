Hoe leer ik mijn kind dat seks ook léúk is?

Beeld Claudie de Cleen

Dochterlief weet hoe baby’s worden gemaakt, dat er zoiets als een condoom bestaat en dat alles onder de onderbroek privé is. Wat betreft seksuele voorlichting ben je als ouder al een eind op de goede weg, zou je zeggen. Maar hoe geef je mee dat seks ook iets leuks kan zijn waarvan je mag genieten?

Dit zeggen de deskundigen

Jongeren geven de lessen seksuele vorming op school een schamele 5,8, zo blijkt uit het grootschalige onderzoek Seks onder je 25ste van Rutgers experticecentrum seksualiteit en Soa Aids Nederland in samenwerking met lokale GGD’s, het CBS en het RIVM. Ze zouden meer willen leren over wensen en grenzen en hoe je seks leuk maakt.

‘Kinderen krijgen een verwarrende boodschap mee als het gaat om seks: het is fijn, maar doe het vooral niet’, zegt specialist seksuele opvoeding Belle Babé. Haar boek 100 antwoorden bij seksuele opvoeding is net verschenen.

Dat scholen en ouders tijdens de seksuele voorlichting nogal behoudend zijn en vooral waarschuwen voor potentiële gevaren, heeft met een aantal zaken te maken. ‘Ouders kunnen zich lastig voorstellen dat hun kind later seksueel actief zal worden. Ze willen die onschuld zo lang mogelijk behouden’, zegt Belle Barbé. Het waarschuwen voor soa’s en ongewenste zwangerschap gaat de meeste vaders en moeders makkelijker af. ‘Het gaat over biologie en is dus minder persoonlijk. Praat je over het genieten tijdens de seks, dan heb je het over je eigen emoties en ervaringen. Dat maakt het ongemak groter.’

Ook bestaat er een hardnekkig misverstand, namelijk dat het praten over de plezierige kanten van seks aanmoedigend werkt. Het tegenovergestelde is echter waar, zo blijkt uit onderzoek. Kinderen die goed voorgelicht zijn, beginnen vaak later aan seks. En als ze gaan vrijen, doen ze dat vaker veilig.

Hoe pak je het aan?

Het begint ermee hoe je als ouder reageert als zoon- of dochterlief aan het eigen geslachtsdeel zit. ‘Zeg je: dat mag je niet doen!’ of vertel je dat je weet dat het een fijn gevoel geeft, maar dat ze het beter in hun eigen kamer of bedje kunnen doen?’, zegt Elsbeth Reitzema, expert seksuele vorming van kinderen bij Rutgers, expertisecentrum seksualiteit. ‘Zo geef je een positieve boodschap.’

Hierin worden jongens en meisjes vaak anders bejegend, ziet Barbé. ‘Zit een jongetje met zijn hand in zijn broek op de bank, dan vinden we dat schattig of grappig. Tegen een meisje zeggen we: haal die hand weg. Daarmee geef je eigenlijk het signaal dat ze niet mag genieten van haar eigen lichaam.’

Bij wat oudere kinderen, van 9 of 10 jaar, kunnen ouders verder ingaan op seksueel plezier. ‘Vertel over de werking van de clitoris en dat vrijen alleen fijn is als je er zelf aan toe bent en de ander ook’, zegt Reitzema. ‘Hoe meer je erover praat, hoe minder taboe het wordt.’

Vooral ouders van dochters mogen benadrukken dat het opkomen voor het eigen genot belangrijk is, menen de deskundigen. ‘Meisjes krijgen aangeleerd dat ze niet het initiatief tot seks mogen nemen. Dat ze hard to get moeten spelen’, zegt Barbé. ‘Terwijl onderzoek laat zien dat wanneer jonge meiden zelf het initiatief nemen er minder sprake is van grensoverschrijdend gedrag, betere anticonceptie en meer seksueel plezier.’

In het ideale geval heb je alle seksthema’s zo’n beetje met je kinderen besproken vóór de puberteit. Want tegen die tijd bestaat de kans dat jij als ouder de laatste persoon op aarde bent met wie ze het over seks willen hebben.