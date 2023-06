Hoe langer ‘Rusalka’ duurt, hoe meer de overdaad aan Amerikaanse filmclichés begint te storen ★★★☆☆

Rusalka bij De Nationale Opera. Met links Johanni van Oostrum (titelrol), rechts Raehann Bryce-Davis (als Jezibaba). Beeld Clärchen & Matthias Baus/ De Nationale Opera

Rusalka is een prostitué. In het libretto waar Antonín Dvorak in 1901 zijn opera op baseerde, was Rusalka nog een waternimf, en is degene op wie zij verliefd wordt een prins. Maar in de nieuwe productie van De Nationale Opera en het Holland Festival leeft Rusalka niet in het water, maar in het rauwe New York, waar ze zich tracht te ontworstelen aan haar milieu.

Op een poster ziet zij een knappe filmster – de prins, dus. Laat ze zich in het origineel in ruil voor haar stem door een heks omtoveren tot een mens om dichter bij de prins te kunnen komen, in de versie van het regisseursduo Philipp Stölzl en Philipp Krenn ondergaat ze een borstvergroting opdat de filmster haar ziet staan. Dat lukt, maar voor beiden is de prijs die ze ervoor betalen hoog.

Bij de première, vrijdag in Nationale Opera & Ballet in Amsterdam, dacht je in de eerste minuten: dit wordt heel erg goed. En toch was er al naar gelang de opera duurde genoeg te mitsen en maren. Want wat willen de regisseurs nou?

Over de auteur Merlijn Kerkhof is redacteur klassieke muziek van de Volkskrant. Hij publiceerde twee boeken: Alles begint bij Bach, een inleiding tot de klassieke muziek, en Oude Maasweg kwart voor drie.

In een mooi gemaakte film in de stijl van de jaren vijftig die de ouverture begeleidde, zit vrijwel het hele verhaal al verscholen. Het decor, een New Yorkse straat, ziet er ook prima uit: veel te zien, wat gebeurt daar in die kapperszaak? Maar hoe langer het stuk duurt, hoe meer de overdaad aan Amerikaanse (film)clichés stoort. Rusalka 2.0 en haar vijand, de prinses die de filmster van Rusalka afpakt, zagen er natuurlijk uit als twee Marilyn Monroes.

De titelrol wordt bijzonder goed en op een eigen pure manier ingevuld door de Zuid-Afrikaanse Johanni van Oostrum – een toonbeeld van vocale zeggingskracht en iemand die tot in de laatste vezel in het verhaal zit. Haar Lied aan de maan staat geheel in dienst van het drama, met heroïnespuit en al. Altijd jammer als je een goede Rusalka hebt en zij na haar betovering als stomme door het leven gaat.

Rusalka bij De Nationale Opera, met in het midden Pavel Cernoch. Beeld Clärchen & Matthias Baus/ De Nationale Opera

Als haar rivaal is Annette Dasch gestrikt. Bij zoveel stage presence steekt ‘filmster’ Pavel Cernoch, die zijn personage een Hugo de Jonge-achtige uitstraling geeft, wat bleekjes af. Heerlijk is vooral de stem van mezzo Raehann Bryce-Davis: soepel, zacht en vloeibaar als olijfolie. Zij maakt als Jezibaba (heks, kapster en plastisch chirurg) de avond.

Dat doet ze mede met dank aan het Concertgebouworkest, dat een heerlijke klankwasem uit de orkestbak laat opstijgen. Het blijft een van de grootste raadselen dat dat orkest juist buitenshuis, zonder de veelgeprezen Concertgebouw-akoestiek, vaak zo goed weet te klinken. Het staat in deze productie onder leiding van Joanna Mallwitz, die in 2020 een waanzinnige indruk achterliet toen ze op de Salzburger Festspiele de Wiener Philharmoniker dirigeerde in Mozarts Così fan tutte.

In Rusalka sleept ze nergens, toch ben je geneigd te denken dat Mozart haar iets beter ligt: ze zou in die doorgecomponeerde muziek iets meer mogen markeren en ontspanning mogen toelaten. Aan het eind van akte twee leek het orkest wat vermoeid.

Zelden in Nederland Nu kennen we Antonín Dvorak (1841-1904), de beroemdste componist die Tsjechië ooit voortbracht, vooral van zijn symfonieën (vooral de Achtste en Negende) en briljante kamermuziek (zoals het Dumky Trio). Toch stak hij behoorlijk veel tijd in de opera. Rusalka was zijn negende, kort na zijn tiende zou hij overlijden. Rusalka kreeg na de Tweede Wereldoorlog succes buiten Tsjecho-Slowakije, mede dankzij de ‘hit’, het Lied aan de maan. Maar in Nederland is het stuk eigenlijk opvallend weinig te zien geweest. Het is zelfs de eerste keer dat De Nationale Opera Rusalka speelt sinds het in 1986 het huidige onderkomen betrok.

Maar die regie: wat moeten we ermee? Is het een aanklacht tegen Hollywood als droomfabriek, tegen het schoonheidsideaal als dwingende mal? Het zal allemaal wel. De regisseurs hebben er een afgerond verhaal van gemaakt, wat al knap genoeg is met deze stof, waarin Rusalka’s eenzaamheid wordt benadrukt. Ze bieden sterke beelden, met name wanneer de twee filmsterren met een Oscarbeeldje de bioscoop verlaten. Maar je blijft achter met de gedachte dat het toch niet anders kan dan dat ze iets diepzinnigers beoogd hadden.