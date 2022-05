Hoe langer ik keek, hoe vreemder de koe me voorkwam

Thomas Gainsborough, Landschap met twee koeien bij een herder en melkmeid, c. 1786, olieverf op doek, 63,5 x 76,2 cm Beeld Dordrechts Museum

Niet zo heel lang geleden liep ik met een Duitse conservator door de zalen van zijn museum en bij een schilderij van Cuyp, of misschien was het Potter, mompelde hij iets als ‘en dan hier de koetjes’, wat er nogal laconiek uitkwam, en vast grappiger dan hij bedoelde. Het zijn inderdaad koetjes, eindeloos veel en wereldberoemd, op de Hollandse schilderijen. De koe is niet alleen een exportproduct als vlees, maar ook als kunst. Het moet – ik heb niet geteld, maar ik weet het bijna zeker – het meest geschilderde dier zijn in de Hollandse 17de eeuw, en dan kreeg het ook nog een revival in de 19de eeuw.

In Dordrecht zijn nu veel koeien te zien. De beste van Aelbert Cuyp en nog een aantal van Engelse schilders die door hem ook de koekoorts kregen. Hoe langer ik keek, hoe vreemder het dier me voorkwam. Een koe is een merkwaardig beest. Er zijn gedichten die zich vanzelf naar de voorste rij van je gedachten wurmen in bepaalde omstandigheden en ik kan je vertellen: het is knap om de hele Cuyp-tentoonstelling uit te kijken zonder op enig moment aan K. Schippers te denken: ‘wat er ook in haar geest moge zijn / haar laatste woord is altijd / boe’. Hollandse kunst, Hollands land en Hollandse dichters vallen hier soepel samen. En terwijl ook hier de jaja-nu-kennen-we-ze-wel-zucht van die conservator op de loer ligt, kon ik mijzelf niet wegkrijgen bij deze twee. Hier eisen twee koeien totaal soeverein hun ruimte op: onbewogen, maar met magnetisch mooie kleuren in woeste verfbewegingen.

Aelbert Cuyp, Boeren en vee bij de Merwede (detail), c.1658. Beeld National Gallery Londen

Roestbruin

Die combi van kalmte en intensiteit hield me helemaal vast. Thomas Gainsborough schilderde de koeien geïnspireerd door Cuyp maar totaal anders, in warm roestbruin, rood en een soort blauw dat je heel soms en alleen bij een naderende storm ziet. Dit detail is om z’n kleuren al sterk genoeg. Denk de koeien erbij weg en je hebt een abstract werk met de bewegende diepte van een Rothko. Zo bestaan er eigenlijk twee verhalen door elkaar in dit detail: de kracht van de verf, en de nabijheid van de koeien. Genieten op twee niveaus.

Aelbert Cuyp, Rivierlandschap met koeien en herders (detail), c. 1647-50. Beeld privécollectie

Het raakte me in al die schilderijen wel dat de koe zo vanzelfsprekend ruimte innam naast en bij de mens. Ik ben niet gewend om dagelijks koeien te zien, laat staan dichtbij ze te komen, die stevige warme gevaartes die er vaak uitzien alsof ze geduldig ergens op wachten. Nog steeds staan er veel koeien in het Nederlandse landschap, maar tegenwoordig zijn er meer verstopt in stallen. Dat maakt nogal uit, denk ik, in hoe je met hun producten omgaat. Als je koeien nooit ziet, ervaar je melk niet als iets wat onderdeel van hen was. En biefstuk niet, en leer niet, en kaas niet. De koe is nog steeds alomtegenwoordig, alleen niet in levenden lijve. Naar die levende, machtige aanwezigheid begon ik te verlangen, door de aandacht die de schilder lang geleden voor ze heeft gehad, en waarmee hij hun ontzagwekkende schoonheid dichtbij brengt.