Erik Vrieling van Waanders in de Broeren in Zwolle Beeld Sabine Van Wechem

Jullie Nr 1 is een kinderboek?

‘Kriebul van Atty van Lenteren, gaat over allerlei beestjes die in en om het huis kriebelen. Het is de opvolger van Fogul over vogels, uit 2019, ook nu met mooie illustraties van Heleen Goutbeek. Geschikt voor peuters en kleuters. Maar ook voor oudere kinderen zitten er leerzame weetjes bij over insecten en de natuur. Dat het op rijm is gezet, vind ik een pluspunt voor een kinderboek, het verhoogt de vreugde van het voorlezen. Hoe langer ik in de boekhandel werk, hoe belangrijker ik de kinderboekenafdeling vind. Het is de plek om kinderen iets te leren en bekend te maken met de wereld.’

Nr 2, van Jennifer Nansubuga Makumbi, speelt zich af in Oeganda.

‘De eerste vrouw is een dikke pil, met veel verschillende personages. De hoofdpersoon gaat op zoek naar antwoorden over haar afkomst. Een reis vanuit het platteland naar de stad. Prachtig te lezen hoe ze ouder, streetwise en vooral ook wijzer wordt.’

Nr 4 en 7 gaan over klimaat.

‘Posters for a Green New Deal is een Engelstalig posterboek. Met een design dat inspiratie voor verandering oproept.

‘Hoe je alles kunt veranderen van Naomi Klein is zoals de ondertitel luidt ‘een gids voor de jonge klimaatactivist’. Het biedt veel informatie over de rol van individuen, bedrijven en regeringen. Klein pleit voor grote veranderingen en legt verbanden tussen de wereldproblemen van nu.’

Nr 5, Op zoek naar de moederboom, is geschreven door een bosecoloog.

‘Dit boek is een combinatie van wetenschap en familiegeschiedenis. Suzanne Simard is in Canada in een houthakkersfamilie opgegroeid. Maar op haar 17de ziet ze in dat boomkappen tot een kaalslag in de natuur leidt. Ze specialiseert zich vervolgens in bomen en is nu hoogleraar aan de universiteit van British Columbia. In dit boek laat ze zien hoe bossen haast als maatschappijen functioneren en hoe groot de onderlinge verbondenheid is tussen al het leven in het bos. Een machtig interessant verhaal.’

Top-10 van Boekhandel Waanders In den Broeren:

1. Atty van Lenteren: Kriebul; Anoda Publishing

2. Jennifer Nansubuga Makumbi: De eerste vrouw; Cossee

3. Colson Whitehead: Harlem Shuffle; Atlas Contact

4. Posters for a Green New Deal – 50 Removable Posters to Inspire Change; Workman Publishing Company

5. Suzanne Simard: Op zoek naar de moederboom; Prometheus

6. Karl Deisseroth: Inzichten; Ambo Anthos

7. Naomi Klein: Hoe je alles kunt veranderen; Lemniscaat

8. Jay Kristoff: Empire of the Vampire; St. Martin’s Press

9. Bernhard Schlink: Afscheidskleuren; Cossee

10. Benedict Wells: Hard land; Meulenhoff

Top-10 best verkocht van De Bestseller 60 (samengesteld door de CPNB)

1. Lucinda Riley: De liefdesbrief; Xander

2. Charlie Mackesy: De jongen, de mol, de vos en het paard; KokBoekencentrum

3. Lex Kroon: Ik lach om niet te huilen; Prometheus

4. Kees van Kooten: De tachtigjarige vrede; De Bezige Bij

5. Michael Pilarczyk: Je bent zoals je denkt; Invictus

6. Pia Callesen: Leef meer, denk minder; Kosmos

7. Herman Koch: Een film met Sophia; Ambo Anthos

8. Lale Gül: Ik ga leven; Prometheus

9. Esther Verhoef: De Nachtdienst; Prometheus

10. James Norbury: Grote Panda & Kleine Draak; Fontaine