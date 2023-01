Hoe kwamen de ontwerpers van Hipgnosis op de ideeën voor hun iconische albumhoezen? Aubrey Powell legt uit

Pink Floyd, 'Atom Heart Mother'

Het ruikt naar verse verf in het Groninger Museum. Terwijl de laatste hand aan de tentoontstelling The Art of Hipgnosis wordt gelegd, kuiert Aubrey Powell (76) door de zalen. Hij en Storm Thorgerson vormden in 1967 het Engelse ontwerpersteam dat in de jaren zeventig een paar honderd platenhoezen ontwierp, waaronder een groot aantal dat iconisch zou worden.

De beroemdste siert de tentoonstellingsaffiches: de regenboogprisma van Pink Floyds Dark Side of the Moon (1973). Album art werd een kunstvorm. Een hoes door Hipgnosis was voor veel artiesten het summum. ‘Po’, zoals hij wordt genoemd, is de enige nog levende oprichter. Thorgerson overleed in 2013; Peter Christopherson, vanaf 1974 de derde partner, al in 2010.

Po is onder de indruk. Ontroerd zelfs. Er zijn boeken met Hipgnosis-hoezen, zijn eigen Hipgnosis-memoires Through the Prism zijn net gepubliceerd en exposities waren er ook regelmatig, maar zo’n imposant retrospectief als dit, over de complete glorieperiode 1968-1982?

‘Dit is van een andere orde. Schrijf vooral op hoe dankbaar ik Andreas Blühm en de mensen van ‘The Groninger’ ben dat ze dit hebben aangedurfd. Kijk even rond, dan spreek ik je over een kwartiertje, híér’– zijn wandelstok wijst naar een bankje in de zwarte zaal die gewijd is aan het ontwerp van Dark Side of the Moon.

Grote zalen zijn gewijd aan de artiesten voor wie Hipgnosis het actiefst was: Led Zeppelin, Genesis, Peter Gabriel, Paul McCartney (en Wings), 10cc en natuurlijk Pink Floyd, de band die in 1968 min of meer aan de wieg van Hipgnosis stond.

Pink Floyd, 'Dark Side of the Moon'

‘We waren vrienden, eerst in Cambridge, daarna in Londen. De originele zanger, Syd Barrett, was een tijd mijn huisgenoot. Op een feestje waar ook Pink Floyd-jongens waren, ontmoette ik Storm, een fotograaf en grafisch ontwerper, net als ik, al waren we amateurs die alles nog moesten leren. We trokken direct naar elkaar toe, maar het duurde nog even voordat dat richting kreeg.’

Dark Side of the Moon

In 1967 maakte een band als The Beatles met de hoes van Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band duidelijk dat een albumhoes kunst kon zijn, iets kon dóén voor de muziek. Het jaar daarna vroeg Pink Floyd of wij er een voor hen wilden maken. Iets met psychedelische fotografie. Dat werd A Saucerful of Secrets (1968). Daarna ging het lopen.’

Bands als Toe Fat, The Gods, The Pretty Things en Wishbone Ash belandden in Hipgnosis’ portfolio, maar een internationale doorbaak kwam pas in 1973, het jaar waarin ze een paar albums ‘deden’ waarvan tientallen miljoenen exemplaren zouden worden verkocht, met name Houses of the Holy van Led Zeppelin en Dark Side of the Moon.

‘Vanaf die tijd werden we een groot bedrijf. Storm en ik waren de creatieve leiders, artistieke besluiten hebben we nooit uitbesteed, maar we hadden een pand vol personeel.’ Het was de tijd waarin het album de single verdrong als belangrijkste format in de popmuziek. De verkoop van lp’s rees de pan uit. Hipgnosis profiteerde. De gatefold sleeve (klaphoes) was hun canvas.

‘Zeker in het begin zeiden we vaak: betaal ons wat je het waard vindt. Dat viel vrijwel nooit tegen, want het was een periode waarin de muziekindustrie bulkte van het geld. Het kon niet op. Neem het album Elegy van The Nice (1971). Ik wilde een spoor van rode voetballen fotograferen, in een woestijn. Nou, dan gingen we met een team naar de Sahara en legden we een spoor van rode voetballen neer. Voor een foto. Zoiets kostte tienduizenden dollars, maar platenlabels legden het neer zonder met hun ogen te knipperen.’ Maakte het voor Hipgnosis eigenlijk iets uit of de muziek aansloot bij hun smaak? ‘Nee,’ zegt Powell. ‘We wilden mooi artwork maken en verkopen.’

Het gevolg van de toenemende naam en faam was dat sommige artiesten meenden dat Hipgnosis hun album tot een commercieel succes kon maken. ‘Zo werkt dat natuurlijk niet. De muziek moet zichzelf verkopen. Als ik één geval moet noemen waarin wij een artiest een duw hebben gegeven, denk ik aan de tijd waarin Pink Floyd op het punt van doorbreken stond.’

Voor het album Atom Heart Mother (1970) wilde de band een hoes die in een enorme platenzaak zou opvallen. Geïnspireerd door het koeienbehang van Andy Warhol reed Storm Thorgerson naar een weiland om een koe te fotograferen.

Cyril Havermans, 'Mind Wave'

‘De koe heette Lulubelle III. Pink Floyd was direct enthousiast: een hoes die niets met de muziek te maken had, zij begrepen dat wel. We vonden ook dat er geen bandnaam of albumtitel op moest staan, maar alleen die koe. EMI vond dat waanzin, maar Pink Floyd hield de poot stijf. We maakten zelfs billboards met alleen die koe erop, zonder tekst. Daar plakten we dan pas een paar dagen later bandnaam en albumtitel overheen. Ik denk dat die hoes de verkoop aanjoeg. Verder zijn er weinig gevallen waarover ik dat durf te beweren.’

Misschien is dat te bescheiden. Dat prisma? Of Wish You Were Here (1975), een van Powells favorieten, waarop twee mannen elkaar de hand schudden terwijl een van hen in brand staat? Of Animals (1977), waarop een opblaasvarken tussen de schoorstenen van het iconische Battersea Power Station in Londen zweeft? Die fotosessie leverde nog veel publiciteit op, omdat het met helium gevulde opblaasvarken lossloeg en naar luchthaven Heathrow zweefde. Er moesten vluchten worden geannuleerd en omgeleid.

Ruzies

Van Dark Side of the Moon geeft Powell overigens toe dat het niet zijn persoonlijke favoriet is: ‘Het is een iconisch ontwerp, maar het is in zekere zin een buitenbeentje, omdat het grafisch is. Het gros van ons werk was fotografie, of had in elk geval fotografie als basis.’

Met Hipgnosis kon je alle kanten op. Als je ze een vrijbrief gaf, verzonnen ze iets dat geheel los van de muziek stond. Een eigen, absurdistische interpretatie, zoals de duiker voorop Deceptive Bends (1977) van 10cc. Maar het kon ook gebeuren dat een artiest met een specifiek verzoek kwam, zoals Paul McCartney voor Band on the Run (1973), een verhaal over een groep ontsnappende gevangenen.

'Elegy' van The Nice

Powell: ‘Storm zei: zulke opdrachten doen we niet. Ik zei: natuurlijk wel man, dit is een Beatle! Paul vroeg mij vervolgens of ik de rest van het decennium zijn artwork wilde blijven doen. Ik ontwierp Venus and Mars (1975), ik ging met hem op tournee en maakte daar een fotoboek van. We kregen in 1982 knallende ruzie. Paul ontsloeg me, maar vanaf 1989 nam hij me weer mee op tournee.’

Ook dat was Hipgnosis: ruzies. Powell kibbelde soms met artiesten, maar hij was een diplomaat in vergelijking met de legendarisch moeilijke Thorgerson. Ook tussen Po en Storm kon het knetteren. ‘Storm was een vriend, mijn mentor in de beginjaren, maar hij was ook een hork. Hij beledigde en provoceerde. Peter Gabriel was dol op hem, maar Paul McCartney en Jimmy Page wilden op een zeker moment nooit meer met hem werken. Ik deed het klantcontact.’

Pink Floyd, 'Wish You Were Here'

Powells favoriete hoes, uit die vijftien succesjaren? ‘Presence (1976) van Led Zeppelin. We ontwikkelden een idee voor een sculptuur: ‘The black object’. Voor het album schoten we foto’s waarop dat ding steeds terugkeerde. Voor op de hoes kwam een gezin dat naar dat beeldje zit te staren. Vervreemdend. Je kunt raden naar een betekenis. Daar houd ik van.’

Het originele ‘Black object’ is in Groningen te zien. Hipgnosis bleef veertien, vijftien jaar lang aan de top, al biedt de tentoonstelling ook een zaal met outtakes, want er werd weleens iets afgewezen: een hoesontwerp voor Goats Head Soup van The Rolling Stones (1973) of kunstwerken voor een tv-serie over The Beatles die er nooit kwam.

In 1976 meende Powell dat het einde van de glorietijd in zicht kwam. Vlakbij het Hipgnosis-gebouw aan Denmark Street in Londen nam een rockband genaamd Sex Pistols zijn intrek. ‘Johnny Rotten droeg een T-shirt met de opdruk ‘I hate Pink Floyd’. Daar sprak ik hem op aan. Hij riep: ‘Ik haat die band en ik haat jullie ook, klotehippies.’ Hun debuutalbum had een hoes met uitgeknipte letters, die hooguit een paar pond kan hebben gekost. Ik dacht: een andere tijd breekt aan.’

Dat liep zo’n vaart niet, Hipgnosis bleef veelgevraagd. XTC, The Police, Bad Company, Status Quo, ze bleven zich melden. De échte reden waarom Hipgnosis stopte, was uiteindelijk een andere: de introductie van de compact disc in 1982.

‘We raakten ons canvas kwijt, in die kleine cd-boekjes waren we niet geïnteresseerd. Een triest moment? Nee hoor, want we waren gefascineerd geraakt door MTV en de muziekvideo. Daar gingen we gewoon mee verder. Onder de naam Green Back Films hebben we honderden videoclips en langere video’s gemaakt. De eerste was Wherever I Lay My Hat van Paul Young. Dat was een gezonde koerswijziging. Inmiddels gebruik ik de naam Hipgnosis weer voor mijn fotografie en artwork, maar het vak is wel erg veranderd. Vroeger was het: fotograferen, ontwikkelen, uitvergroten, bewerken, knippen, plakken, wéér fotograferen en ontwikkelen. Wat je nu in een paar uur met Photoshop kunt doen, kostte in de jaren zeventig soms zes weken.’

The Art of Hipgnosis. Groninger Museum. Te zien t/m 14 mei. BOEK: Aubrey Powell. Through the Prism. Untold Rock Stories from the Hipgnosis Archive. Thames & Hudson, 320 pagina’s.