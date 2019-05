Hóé kon Aaf Brandt Corstius nou weten dat de baby Archie zou gaan heten? Nou, zo

Archie in de armen van zijn ouders, prins Harry en zijn vrouw Meghan. Beeld AFP

‘Een vriendin van mij zei: we moeten CNN opbellen.’ Een schaterlach aan de andere kant van de lijn. ‘Ik zit hier ook al een half uur te lachen.’

Wanneer hoorde je het?

‘Ik had het zelf nog helemaal niet gezien, ik was gewoon boodschappen aan het doen. Een half uur geleden kreeg ik een appje: he, maar hoe kan dat dan? En toen kreeg ik er nog een paar. Toen dacht ik: oh, dit is wel heel grappig.’

Hoe serieus was je met je voorspelling? Had je dit verwacht?

‘Nee! Nou hoe ik er op was gekomen: ik dacht, ze willen een naam die niemand raadt. Toen heb ik gewoon gegoogled. Wat was mijn Google-opdracht ook alweer? Volgens mij gewoon ‘zeldzame namen’. En Archibald was de eerste zeldzame naam die ik zag, met een A, dus die heb ik toen gewoon opgeschreven.’ Ze lacht weer uitbundig. ‘En dat werkt dus, ja.’

Je had wel een redelijk serieuze redenering opgeschreven. Ze willen vast een naam die niemand voorspelde, schreef je.

‘Dat dacht ik wel echt. Als iedereen er al geld op aan het wedden is, moet je iets kiezen wat niemand kan bedenken. Het lijkt mij heel vervelend als er mensen zijn die zeggen: ja hè hè, ik wist het, ik krijg honderd euro van het wedkantoor. Het is nooit leuk als je niet iets origineels hebt. En bij hen kon dat bijna niet meer, want op elke naam was al iets ingezet.’

Een combinatie van puur geluk en toch wel een beetje inzicht.

‘Ja het is wel op een rationele manier tot stand gekomen, maar het slaat natuurlijk helemaal nergens op.’ Ze lacht weer. ‘Ik zeg nu tegen iedereen dat ik Meghan heel goed ken, en dat geloven mensen dan ook meteen. Dat vind ik heel grappig.’

Jij bent natuurlijk sowieso de officiële celebritywatcher van de krant, met een wekelijkse rubriek over sterren. Hoe serieus is die taak voor je?

‘Nou, ik volg wel veel. En waar ik wel over nadenk, dat weten mensen volgens mij helemaal niet: ik schrijf bijna nooit iets op waarvan ik denk dat het waarschijnlijk alleen maar een gerucht is. In die zin neem ik het eigenlijk serieus, want iets dat alleen een gerucht is opschrijven vind ik onethisch.’

Heb je eigen voorkeuren voor beroemdheden die je scherp volgt?

‘Het probleem is dat de helft van het nieuws over Kim Kardashian gaat. Die weet zichzelf op de een of andere manier waanzinnig goed in de kijker te spelen, dus die volg je nauwlettend zonder het te willen. Het is meer een kwestie van heel erg proberen haar te vermijden. En dan heb ik zelf nog mijn favorieten. Ik vind Brad Pitt bijvoorbeeld een hele rare figuur. Daar zou ik het liefst elke week over schrijven. Die heeft zo’n raar leven gekregen. Het vreemdst was dat hij een cursus beeldhouwen was gaan volgen - daar was een artikel over verschenen, daar zat eigenlijk zoveel in, daar had ik wel tien rubrieken uit kunnen halen. Maar ik denk dan: die rubriek is maar een keer in de week, ik kan niet de helft van de tijd over Brad Pitt gaan schrijven.’

Je voorspelling is in ieder geval een prachtig verhaal geworden.

‘Ja ik geniet er erg van. Jullie moeten me vaker vragen, ook voor zoiets als Ajax tegen de Spurs. Ik zeg 2-0 voor Ajax. Dat heb ik alvast gezegd.’