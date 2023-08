Hoe klinkt oude muziek met een vleugje soul, funk en rock? Plus: 5 tips voor het Festival Oude Muziek

Simon-Pierre Bestion en La Tempête op Festival de Saintes, juli 2023. Beeld Marion Bertin

Koorzang kringelt door de kathedraal van Saintes, een oud stadje in Zuidwest-Frankrijk. Het is het begin van een dodenmis, gecomponeerd in het Spanje van Karel V. Warm en troostrijk, zo kán deze muziek in de 16de eeuw geklonken hebben. Maar verder lappen dirigent Simon-Pierre Bestion (35) en zijn Compagnie La Tempête elke authenticiteit aan hun laars.

Een rookkanon blaast nevels uit. Zangers lopen rond met een huppeltje. Naast de oude harp speelt toch echt een moderne contrabas. Zoveel is duidelijk: Bestion vloekt in de kerk van de historische uitvoeringspraktijk, de beweging die streeft naar waarheidsgetrouwe klanken. En uitgerekend deze Fransman wordt artist in residence op de jaarlijkse hoogmis: het Festival Oude Muziek in Utrecht.

Over de auteur

Guido van Oorschot schrijft sinds 2000 voor de Volkskrant over klassieke muziek en opera. Hij maakt de maandelijkse podcast Klassieke klets.

Op vrijdag 25 augustus begint de 42ste editie. Twee jaar geleden, bij zijn debuut, gaf Bestion er al een schot voor de boeg. Hij versmolt 17de-eeuwse Duitse kerkmuziek met oriëntaalse solozang. ‘Gouden greep’, schreef de Volkskrant. Net zo enthousiast was de muziekredactie over Bestions album met Rachmaninovs beroemde Vespers, inclusief ingevlochten Byzantijns gezang. ‘Wonderschoon’ en ‘hypnotiserend’.

De Franse pers omschreef hem als een ufo. Inderdaad, zeldzaam zijn de musici die hun materiaal putten uit meer dan tien eeuwen. Die zich niet alleen manifesteren als dirigent, maar ook als zanger, danser, arrangeur, choreograaf en regisseur. Die zich toeleggen op muziektheater met een ritueel tintje.

Wie is deze veelvraat? Waar komen zijn ideeën vandaan? En wat kunnen we in Utrecht van hem verwachten?

Simon-Pierre Bestion Beeld Hubert Caldagues

Idyllische jeugd

Als Simon-Pierre Bestion een iconoclast is, dan toch een van de bescheiden soort. Kijk hoe hij bij een openbaar interview in het festival van Saintes keurig op zijn beurt wacht. Voor de middeleeuwse Abbaye aux Dames, onder tentdoek, inspecteert hij zijn nagelriemen, wachtend tot andere musici na een halfuur eindelijk zijn uitgepraat.

Even later zakt hij neer op een muurtje. Stoere baard, gevoelige blik. Over de bron van zijn veelzijdigheid kan hij kort zijn: het ouderlijk huis. Wie een kwarteeuw geleden langs het West-Franse stadje Luçon kwam, had ze kunnen treffen: pa, ma en vijf broertjes Bestion, theatermakers in een oude loods. De jongens stonden achter de kassa en de bar, ze verzorgden licht, geluid en toneelbeeld, trokken aan marionetten en acteerden, musiceerden, improviseerden en componeerden.

‘Mijn ouders deden het uit puur idealisme, ze waren er niet voor opgeleid’, zegt Bestion. ‘We leefden als bohemiens. Gezin, werk, passie, alles liep door elkaar. Het was een idyllische jeugd.’ De enige twee weken vakantie per jaar bracht het gezin door in een Zuid-Frans klooster, zingende monniken incluis. ‘We leefden hun leven mee. Dat betekende vroeg uit de veren voor de metten, naar bed na de vespers bij de avondzon.’

Van één ding had Bestions katholieke vader spijt: dat hij geen kerkorganist was geworden. ‘Zijn helden heetten God en Bach. Gelukkig had hij vijf zoons. We gingen allemaal op orgelles en belandden ook allemaal in de muziek. Nee, dat voelde niet als een verplichting, mijn vader leidde met zachte hand. Ik begon op m’n 8ste en vond het kerkorgel meteen een geweldig instrument. Die klank, de grandeur!’

Weg met God

Op z’n 16de trok Simon-Pierre Bestion naar een internaat in Nantes. Van collège naar lycée, voor Franse plattelandsjongeren is het geen ongebruikelijke stap. Maar de stad hakte erin. ‘Ik kwam er algauw achter dat ik was opgegroeid in een mal. Een fijne mal, maar een beperkte mal. Toen ik dat besefte, ontplofte er in mijn hoofd een bom. Ik kneep er met vrienden steeds vaker tussenuit, leerde alcohol en drugs kennen.’

Weg met God, weg met het patriarchaat. Bestion nam afstand van zijn prentenboekjeugd. Maar de muziek bleef. Sterker, hij meldde zich voor de studie compositie bij het conservatorium van Nantes. Daar trof hem de tweede bliksem. ‘Ik was 20 en moest een stuk schrijven voor koor a capella. Van zingen had ik geen benul, het was zo’n beetje de enige kunst die ik van huis uit niet had meegekregen. Na het horen van mijn eigen compositie was ik van de kaart. Ik ging meteen op zangles en koordirectie.’

Festival de Saintes. Beeld Marion Bertin

In Saintes, door de kathedraal, golft oude kerkzang van de Portugese componist Pedro de Escobar. Hij zit verstopt in Bomba flamenca, het programma waarmee Bestion het Festival Oude Muziek in Utrecht opent. Hij zet solo in, waarna het over de kerk verspreide koor invalt. Wie goed luistert, hoort zwellinkjes, trillertjes, versierinkjes. Kort maar pregnant, als een mug die opduikt en weer verdwijnt.

In de oorspronkelijke partituur zal je dat gezoem niet vinden. Oude zang, vindt Bestion, klinkt tegenwoordig te schoongewassen. ‘Alsof alle vitaliteit eruit is geperst. Dat begon in de 19de eeuw, toen kunstmuziek en orale tradities uit elkaar begonnen te lopen. Hoe het vroeger klonk, weet je natuurlijk nooit precies, maar in pakweg de Sardijnse volkszang hoor ik een levendigheid die uit klassieke muziek is verdwenen.’

Gulle zang

Niet iedereen pruimt die liberale aanpak. Bestions opname van Monteverdi’s Mariavespers (1610), een stuk dat hij meeneemt naar Utrecht, kreeg in een Frans muziekblad één ster op vijf. ‘Waardeloos, vonden ze. Eerst was ik kwaad, nu ben ik er trots op.’ Bestions redenatie: Monteverdi schreef de Mariavespers deels in het geleerde contrapunt van de kerktraditie, deels in de nieuwe operastijl. ‘Maar op de kade van de handelsstad Venetië moet hij ook andere muziek hebben gehoord. Griekse, Turkse, Levantijnse. Die rijkdom heb ik willen vangen.’

Voor die andere Vespers, van Rachmaninov, draaide hij mee in de Russisch-orthodoxe liturgie. Tradities die in de katholieke kerk zijn verwaterd, trof hij daar nog op volle sterkte aan. ‘De gulle zang, het uiterlijk vertoon, het brood dat wordt gedeeld. Dat gevoel van delen herken ik. Al deel ik dan geen religie, maar muziek en theater.’

Met oude muziek mogen we onderhand wel wat vlotter omgaan, vindt Bestion. ‘De pioniers van de historische uitvoeringspraktijk hebben de afgelopen vijftig jaar het archeologische voorwerk gedaan. Componisten, instrumenten en speelmanieren zijn herontdekt en opgepoetst. Bravo. Nu kunnen we ervoor kiezen om, hop, alles in een vitrine te zetten. Maar ik wil er juist in alle vrijheid mee aan de slag gaan.’

Vandaar dat experimentje in Utrecht. Op een laat avondconcert gaat Bestion in de weer met werk van componisten als Josquin Desprez en John Dowland. Hij kruipt achter piano en synthesizer, zal zingen, wordt begeleid door slagwerk, saxofoon en blokfluit.

‘Ik meng twee werelden die zich op papier moeilijk laten mengen. Ik wil ontdekken wat er gebeurt als je oude muziek benadert met de esthetiek van soul, funk en rock, met die van groepen als Radiohead en zangers als James Brown. Steeds iets anders, steeds iets nieuws, zo zit ik in elkaar.’

Simon-Pierre Bestion en La Tempête spelen op 25/8, 27/8 en 29/8 in het Festival Oude Muziek. Het festival duurt t/m 3/9.

Eind augustus verschijnt Bach minimaliste, het nieuwe album van Simon-Pierre Bestion en zijn groep La Tempête. Met zijn broer Louis-Noël als solist op klavecimbel koppelt hij Bach aan hedendaagse componisten als John Adams, Knut Nystedt en Henryk Górecki. Uitgangspunt van de broers: herhaling als ordenend principe.

5 x Festival Oude Muziek

Met het thema ‘revival’ zoomt het Festival Oude Muziek tien dagen in op de eigen wortels: het tot leven wekken van muziek uit voorbije eeuwen, met de instrumenten en ideeën van destijds. Vijf tips voor een afwisselend festival.

Vers repertoire, 26/8

Le Concert Spirituel en dirigent Hervé Niquet brengen een ode aan de Notre-Dame van Parijs, met minder bekend koorwerk van Charles Gounod, Camille Saint-Saëns en Léo Delibes.

Jonge lichting, 27/8

Het Sollazzo Ensemble duikt in de Italiaanse Middeleeuwen en stuit op de ars subtilior: verbluffend verfijnde muziek, die bij vlagen verbazingwekkend modern overkomt.

Creatief denken, 29/8

Het gelauwerde ensemble Vox Luminis knipoogt met Ein Deutsches Barockrequiem naar Johannes Brahms. Bij de teksten van Brahms’ dodenzang zochten ze 17de- en 18de-eeuwse noten.

Gouwe ouwe, vanaf 1/9

Het beroemde Engelse koor The Tallis Scholars van dirigent Peter Phillips draait al vijftig jaar mee aan het oude-muziekfront. In Utrecht tracteren ze op een achtdelige Josquin-marathon.

Opera, 2/9

Tot ver in de 20ste eeuw was Claudio Monteverdi een naam uit de encyclopedie. Nu behoort de barokcomponist tot de allergrootsten. Zanger-dirigent Damien Guillon en het ensemble Le Banquet Céleste storten zich op zijn van emotie druipende opera L’incoronazione di Poppea.