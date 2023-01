Hoe klinkt de David Geffen Hall in New York, na een verbouwing van 500 miljoen dollar?

Het New York Philharmonic in de vernieuwde David Geffen Hall in New York. Beeld ANP

Jaap van Zweden kan het niet anders verpakken. ‘Deze muren’, zegt hij, wijzend om zich heen, ‘had ik soms wel willen áfbreken.’ Als chef-dirigent van het New York Philharmonic overzag hij de grootschalige verbouwing van de David Geffen Hall, de thuishaven van zijn orkest. Sinds de opening in 1962, live op tv bekeken door zo’n 26 miljoen Amerikanen, waren er klachten over de akoestiek: het was alsof de muziek op het podium bleef hangen in plaats van dat de klank je als bezoeker omarmde. De modernistische esthetiek was al even afstandelijk: de meeste warmte kwam van de vele bordjes met ‘Exit’ erop.

In 2019 werd besloten tot een radicale aanpak. Eerdere renovaties hadden de akoestiek nauwelijks verbeterd, dus moest de zaal drastisch worden vernieuwd. Budget: 500 miljoen dollar. In 2022 zou de verbouwing beginnen, daarna zou de zaal alleen van buitenaf nog herkenbaar zijn. Ondertussen zou Van Zwedens orkest op andere locaties spelen, vooral niet op de plekken waar de elite zit.

Maar er kwam een pandemie tussen. Omdat de zaal in 2020 door de coronarestricties toch al leegstond, nam de directie het besluit de zaal eerder aan te pakken. En die is nu af.

De oude zaal was – nu mag Van Zweden het zeggen – een verschrikking. ‘Hard’, zegt hij als hij er begin november een repetitie leidt. ‘Zo hard. Als er een trompet schalde, dan...’ Hij bolt zijn wangen. ‘Beng! Als dirigent kreeg ik dat keihard in mijn gezicht.’

Het makkelijkst was geweest om de boel plat te gooien. ‘Gewoon, opnieuw beginnen. Maar dat kon natuurlijk niet.’ De zaal, die momenteel de naam draagt van zakenman David Geffen en daarvoor Avery Fisher Hall heette, is onderdeel van het Lincoln Center, één architectonisch geheel. Met een team specialisten (de akoestiek kwam voor de rekening van het bureau Akustiks) ging Van Zweden op zoek naar manieren om de zaal het geluid te geven dat het culturele hart van New York verdient.

Jaap van Zweden en het New York Philharmonic bij het galaconcert ter ere van de heropening van David Geffen Hall op 26 oktober. Beeld Getty Images for Lincoln Center

Van Zwedens graadmeter blijft – altijd, overal – het Concertgebouw in Amsterdam. Daar werd hij (nu 62) muzikaal volwassen. In 1979 werd hij bij het Concertgebouworkest aangesteld als de jongste concertmeester ooit. ‘Die akoestiek is in mijn lichaam gaan zitten’, zegt hij. ‘Waar ik ook naartoe ga, ik neem Amsterdam mee.’ Hoe joeg hij op dat gedroomde geluid? ‘Mijn eerste eis’, zegt Van Zweden, ‘was hout. Alles moest van hout.’ Waarom? ‘Hout lééft. Niets is beter voor geluid.’

In oktober ging de vernieuwde zaal open voor publiek. De uitstraling (een samenwerking van architectenbureau Diamond Schmitt en ontwerpers Tod Williams en Billie Tsien) is strak, bijna Scandinavisch, met blank hout. De hoekige balkons van de oude zaal hebben plaatsgemaakt voor subtiel afgeronde balustrades. De vloer vlakt af richting het orkest, waardoor elke toeschouwer nu elk gezicht uit het orkest moet kunnen zien. Net als in het Concertgebouw kunnen er nu bezoekers achter en rond het orkest zitten. De capaciteit werd met 500 stoelen teruggebracht tot 2200, maar de zaal is nog steeds groot, het plafond relatief hoog.

Hoewel iedereen beaamt dat de nieuwe zaal beter is dan de oude, is er ook weer geen jubelstemming bij de muziekpers. The New York Times sprak aanvankelijk van een ‘mightily improved sound’, maar stelde het oordeel bij. Recensent Zachary Woolfe beluisterde het orkest vanaf verschillende stoelen en stelde vast dat de klank overal zo consistent is: helder, maar ook rechtdoorzee. De zaal voelt intiemer aan. Maar doordat die er zoveel warmer uitziet, ben je ook geneigd de akoestiek als warmer te ervaren.

Pijnlijke vaststelling: vergelijk je de vernieuwde David Geffen Hall met de Carnegie Hall, waar het Philharmonic vóór 1962 speelde, dan voelt de laatste volgens Woolfe als een gouden bubbelbad. Het New York Philharmonic had de nu veel geliefdere Carnegie Hall in de jaren vijftig kunnen kopen, maar koos voor het moderne complex aan de Upper West Side. Carnegie Hall werd vervolgens van de sloop gered en geniet nu de nationale monumentenstatus.

Van Zweden dirigeert. Mozart. Te midden van een orkest in spijkerbroeken gaat hij in het zwart gekleed. Af en toe legt Van Zweden de boel stil (‘Wait! Wait!’), wapperend met zijn handen. Dan zingt hij voor hoe hij het wil horen. Nee, meer zo: ‘Da-da-da-da.’

Het orkest zit verder van de achterwand, de rauwe weerkaatsing is verdwenen. De akoestiek mocht niet statisch worden. ‘Vanochtend dirigeerde ik een symfonie van Bruckner. Hij verdient een groots, kerkelijk geluid. Maar doe ik een Sacre van Stravinsky, dan komt die droger beter tot zijn recht.’ De oplossing: op het plafond boven het podium zijn verstelbare panelen aangebracht die het geluid net een duwtje de ene of andere kant op kunnen geven.

Hoe dicht bij Amsterdam is hij gekomen? ‘Ik zal niet zeggen: 99 procent. Maar we zijn wel een heel eind in de buurt.’

Voor Jaap van Zweden wacht een nieuwe uitdaging. In de lente van 2024 zit zijn werk in New York erop. De volgende halte: het orkest van Seoul. Ook daar hoopt hij een klein beetje Amsterdam achter te laten.